Es innegable que las principales bolsas mundiales están experimentando una incuestionable tendencia alcista que a día de hoy sigue del todo vigente. Sin embargo, ante las interrogantes de muchos lectores sobre cuándo esta tendencia podría ponerse en entredicho y comenzar una consolidación lógica tras las fuertes subidas, quiero señalarles los elementos que podrían marcar este cambio de rumbo.

Para detectar evidencias técnicas que confirmen un posible agotamiento en la presión compradora y sugieran el inicio de esa consolidación, es necesario observar de cerca los índices bursátiles de ambos lados del Atlántico y el comportamiento de los huecos abiertos al alza después de los impresionantes resultados presentados por Nvidia, los cuales denomino huecos de Nvidia.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

En el caso del EuroStoxx 50, el hueco se formó a partir de los 4.773 puntos, mientras que en el Nasdaq 100, la referencia clave en el principal índice tecnológico se sitúa en los 17.478 puntos. Por lo tanto, para considerar un agotamiento alcista, sería necesario que estos índices cierren por debajo de estos niveles, que se encuentran a día de hoy a una distancia del 3%.

Si esto ocurriera, los máximos previos al cierre del hueco de Nvidia los consideraría como un probable techo de corto/medio plazo, marcando el inicio de una fase de consolidación que permitiría digerir las significativas subidas observadas desde finales del pasado mes de octubre. De hecho, no descarto que pueda haber algún episodio puntual de miedo o pánico si esos huecos se cierran y muchos inversores, que se han tomado la bolsa como un casino, verán como no todo el monte es orégano.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

En ese momento, no antes, podré proporcionarles orientación más precisa sobre los niveles de soporte cuyo alcance representarían oportunidades de compra en el mercado de valores. Sin embargo, esto no implica que no esté atento a las oportunidades que puedan surgir, especialmente en valores de pequeña y mediana capitalización o sectores que aún no han experimentado el mismo impulso alcista que los gigantes tecnológicos.