Las bolsas se acercan a soportes e invitan a pensar en un escenario más correctivo que consolidativo

Las bolsas mundiales han optado desde el comienzo del año por dejar atrás la fase de consolidación que desarrollaban durante las últimas sesiones de 2023 para dejar paso a un escenario más correctivo que consolidativo. Y más, tras conocerse que las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal sugirieran que los tipos de interés podrían permanecer en niveles restrictivos "durante algún tiempo".

Una tendencia que se confirmaría en caso de que el Ibex 35 perdiera el soporte de los 10.000 enteros, que es la base del canal lateral que desarrolla desde hace tres semanas y que tiene como techo y resistencia los 10.300 puntos.

"Su cesión abriría la puerta a un contexto correctivo que podría ser rápido hasta los 9.750 puntos y en el peor de los casos los 9.400 puntos, que son los niveles cuyo alcance vería a priori como una oportunidad para comprar de nuevo bolsa española", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa, las cesiones de las bolsas se han producido sin que el EuroStoxx 50 haya sido capaz de superar la zona de resistencia que representan los máximos previos a la crisis de Lehman Brothers, en los 4.570 puntos.

"Esta dinámica me resulta incómoda a nivel operativo ya que una eventual corrección la hubiera visto como una gran oportunidad para volver a comprar bolsa europea si esta resistencia hubiera sido superada previamente", explica Cabrero. Aunque matiza: "Eso no significa que una caída de corto plazo no la vea como una oportunidad para comprar, pero no la veo a priori tan clara".

La caída que estamos viendo en este comienzo de año ya ha servido para desandar algo más del 23,60% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de octubre pasado en los 3.990 puntos, donde está el soporte que en ningún caso debería de perderse para seguir confiando en un contexto alcista a medio plazo.

"Una vez cedido ese primer soporte teórico de los 4.450 puntos no hay otro destacable hasta los 4.365 puntos, cuya cesión nos permitiría hablar de debilidad a corto plazo", sentencia Cabrero.

El Nikkei estrena por fin el año

En Asia, la bolsa japonesa es la principal protagonista al registrar hoy su primera sesión del año tras haber permanecido hasta hoy cerrada por festivo. El Nikkei ha recibido el año nuevo con descensos que rondan el medio punto porcentual, en consonancia con los registrados por el resto de selectivos de la región, después de que ayer, índices como el EuroStoxx 50 cedieran un 1,4%, en la que fue su mayor jornada de caídas en dos meses.