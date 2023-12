Los inversores dan por hecho que los tipos de interés ya no van a subir más en la eurozona (los 20 países que usan el euro) y que, además, las bajadas comenzarán en los primeros meses de 2024. Estas expectativas han influido, como es habitual, en la última emisión de deuda del Tesoro Público. Los intereses de las letras a seis y 12 meses han vuelto a caer este martes. No obstante, la demanda de los inversores ha superado una vez más ampliamente el importe colocado en los mercados: las peticiones totales han rozado los 8.210 millones de euros, aunque en esta ocasión no han duplicado la cuantía adjudicada finalmente.

En concreto, el Tesoro Público ha colocado hoy un total de 3.977,3 millones, en el rango medio previsto: 1.159,51 millones en letras a un semestre y 2.817,79 millones de euros en las letras a un año, según datos del Banco de España (BdE).

Los inversores particulares siguen interesados en la deuda española, principalmente a corto plazo, dada su alta rentabilidad (aun con la reciente moderación de esta). Esta ha ido al compás del incremento de los tipos parte del Banco Central Europeo (BCE) desde julio del año de 2022 hasta septiembre pasado. Es por ello que estos activos evitan la pérdida de poder adquisitivo: los rendimientos que ofrecen superan la actual tasa de inflación (del 3,2% interanual).

De hecho, los hogares se sitúan por segunda vez en la historia como el mayor tenedor de letras del Tesoro, por delante de los inversores extranjeros (18.704 millones), de las administraciones públicas (3.732 millones), las sociedades no financieras (6.426 millones), las instituciones financieras monetarias (11.054 millones) y los fondos del mercado monetario y otros intermediarios financieros (10.217 millones). Han elevado su tenencia un 5% respecto al mes anterior.

¿Cuál es la rentabilidad de las letras del Tesoro?

Así las cosas, el Tesoro (dependiente del Gobierno y, más en concreto, del Ministerio de Asuntos Económicos) ha colocado las letras a seis meses a una rentabilidad marginal del 3,620%, por debajo del 3,747% de la subasta anterior, celebrada a principios de noviembre. En cuanto al tipo de interés medio, hoy ha sido del 3,617%.

En cuanto a las letras a 12 meses, el rendimiento marginal ha pasado del 3,630% previo al 3,327%, marcando su nivel más bajo desde mayo. La rentabilidad media se ha situado en el 3,305%.

¿Cuándo será la próxima subasta de las letras del Tesoro?

El Tesoro volverá a los mercados el jueves con una emisión de deuda a medio y largo plazo, en la que espera colocar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros. En concreto, subastará obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y 11 meses y cupón del 0,60%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 10 años, con cupón del 0,70%; y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,90%.

Las referencias para esta subasta parten de un interés marginal del 1,550% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 10 años; del 3,295% para las obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y 11 meses; y del 3,902% para las obligaciones del Estado a 15 años.

Tras esta subasta, el Tesoro volverá a los mercados el 12 de diciembre con una emisión de letras a tres y nueve meses con la que cerrará el año.