Retroceso de la inflación en noviembre: el IPC cede hasta el 3,2% y la subyacente se modera al 4,5%

La inflación retoma los descensos que no veía desde junio. Tras dos meses de estancamiento, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cedió tres décimas hasta el 3,2%, su menor nivel desde agosto, mientras la inflación subyacente (la que no mide la evolución de los alimentos no elaborados ni productos energéticos por su volatilidad) volvió a descender, en su caso siete décimas, hasta el 4,5%. Gasolinas, paquetes turísticos y alimentos están detrás de la tendencia descendente.

A falta del dato definitivo que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 14 de diciembre, el nivel de inflación de noviembre tiene especial relevancia porque sobre él se calcula la inflación media del año (diciembre 2022 - noviembre 2023), que se utilizará para revalorizar en 2024 las pensiones contributivas y que sentará las bases para la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que comienza mañana. Si el IPC se confirma en el 3,2%, la media anual ascenderá al 3,76% frente al 8,5% del año pasado.

Esta tendencia a la baja se explica en el mayor abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos que un año atrás y a una menor subida de los precios de los alimentos (el mes pasado dejaron atrás la cota del 10%). Fueron los precios de la electricidad los que tiraron al alza del índice, al bajar menos de lo que lo hicieron en noviembre de 2022.

Desde el Ministerio económico que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, destacan la senda descendente de la inflación subyacente: "Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad aumentando su cuota de mercado, incluso en el difícil contexto internacional", ha resaltado el departamento en un comunicado.

El guion se repite en la evolución mensual. El IPC registró un descenso del 0,4% entre octubre y noviembre, poniendo fin a una racha de cinco meses consecutivos de alzas mensuales y situándose en negativo por primera vez desde enero. En este caso, la gráfica dibujada por la subyacente es al alza aunque con moderación en la subida tras repuntar un 0,1% frente al 0,4% de la medición intermensual anterior.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) -el que utiliza Bruselas para sus estadísticas por países- situó su tasa interanual en el 3,2%, tres décimas menos que el mes anterior, mientras que su mensual estimada fue del -0,6%.