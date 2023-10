Casi una decena de bonos de Europa ofrece ganancias en 2023

Tras un desastroso 2022, el mercado de la renta fija comenzó a ofrecer rentabilidades no vistas en los últimos años y volvió a llamar a la puerta de los inversores. Sin embargo, lo que los inversores no esperaban es que en este 2023 continuase el incremento de rentabilidades de las deudas soberanas. Un aumento que se apoya en una inflación persistente y en una economía robusta que no se enfría al ritmo que quieren los bancos centrales. No obstante, y pese a que la mayoría de papeles registran pérdidas en el ejercicio, en el continente aún se encuentra casi una decena de bonos que ofrecen ganancias anuales.

Ante la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE) que mañana celebrará su reunión mensual -en ella, los expertos esperan que el organismo ejecute la primera pausa desde que comenzó a subir los tipos en julio del 2022- las deudas soberanas de Hungría, Rumanía y Polonia registran las mayores ganancias en lo que acumula este año. Pero a ellas también se suman los bonos de Suiza, Grecia, Hungría, República Checa, Chipre, Eslovenia y Portugal.

La mayoría de estos países, especialmente los del este del continente europeo, sufren aún elevadas inflaciones que, sin embargo, están consiguiendo rebajar mes a mes, a diferencia del estancamiento que se vive en economías más importantes de Europa, lo que apoya a la subida del precio de sus deudas.

Es el caso de la deuda húngara que rebaja su rentabilidad anual más de 110 puntos básicos. El precio de su bono se incrementa cerca de un 10% en el ejercicio, siendo el papel europeo que más gana en 2023 y actualmente ofrece un rendimiento del 7,6%. La economía de Hungría vive aún una inflación punzante que en septiembre superaba el 12%, pero que se recorta considerablemente frente al casi 26% que escalaba el IPC en enero.

Junto con él, solo el bono de Rumanía logra reducir su rentabilidad más de 100 puntos básicos. En su caso su papel soberano acumula ganancias del 8,4% en 2023. Su bono con vencimiento a 10 años ha perdido más de 110 puntos básicos desde que comenzó el año y se sustenta en la caída del IPC. A comienzos del ejercicio, la inflación superaba el 15%. Ahora, el país ha conseguido reducirla hasta el 8,8% en septiembre.

En la misma situación se encuentra Polonia, con un coste de la vida que se acercó al 8% el pasado septiembre. Su bono reduce su rentabilidad algo más de 90 puntos básicos en el ejercicio hasta el 5,9% actual. Así, el precio del papel gana un 6,5%.

Lejos de las inflaciones que viven estos países, la de Suiza caía por debajo del 2% en septiembre, al igual que la de Grecia , cuyas deudas incrementan su precio un 4,6% y un 3,2% respectivamente. Actualmente, sus bonos con vencimiento a 10 años ofrecen rentabilidades del 1,4% y 4,2% respectivamente.

Ya más alejados, los papeles de República Checa y Chipre aumentan su precio más de un 1% en el año y los de Eslovenia y Portugal rondan este 1% de subida en el ejercicio.