Grecia, de poner en peligro a la UE a "tigre del crecimiento europeo"

Hace casi 15 años, Grecia hizo temblar los cimientos de la Unión Europea (UE). En 2009 con un déficit presupuestario equivalente al 13% de su Producto Interior Bruto (PIB), una deuda de más del 113% y su economía al borde del abismo, el Gobierno griego se vio obligado a aceptar un rescate a cambio de imponer duras normas presupuestarias. Ocho años, tres rescates y 203.770 millones de euros después, el país consiguió recuperarse lo suficiente como para valerse por sí mismo, poniendo fin a ese programa. Ahora, en un giro de los acontecimientos, la nación balcánica se ha convertido en una de las que más crece dentro de la zona euro. "Un tigre del crecimiento europeo", en palabras de los analistas de Barclays.

Según el Banco Mundial, Grecia es la segunda nación más pobre de la Unión Europea, su PIB todavía no se ha recuperado de la crisis financiera -es un 24% al de 2008- y la deuda nacional griega sigue siendo la más alta de la zona euro -en torno al 199,44% del valor monetario de los bienes producidos en el país heleno, según Statista-. Además, los bonos del Estado no consiguen desprenderse de la calificación de basura a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos. Aún así, la economía griega creció casi un 6% el año pasado con respecto a 2021. Unas cifras todavía más significativas si se comparan con las de Francia, que se expandió un 2,6%, y Alemania, que solo lo hizo un 1,9% en 2022.

El crecimiento económico de Grecia se debe, según Alex Patelis, principal asesor económico del primer ministro griego, a las medidas adoptadas durante los últimos cuatro años, entre ellas la rebaja de impuestos y una reducción de la burocracia. Estas, junto a las reformas emprendidas durante los años más duros de la crisis, han terminado impulsando el aumento de las exportaciones y su contribución al PIB, una mayor atracción de inversión extranjera y la creación de más negocios, así como mejores oportunidades laborales.

El turismo, el principal motor de la economía helena, se ha recuperado con fuerza de los estragos de la pandemia. A pesar de la inflación disparada, el sector rozó en 2022 las cifras récord registradas hace tres años, alcanzando los 27,8 millones de visitantes, según datos del Banco de Grecia. De cara a este 2023, el ministro de Turismo, Vassilis Kikilias, espera un crecimiento del 20%.

Otros sectores que también han aumentado su contribución al PIB griego son el del transporte marítimo y las refinerías de petróleo. Y es que las compañías navieras de Grecia han aprovechado que muchos petroleros han cesado sus relaciones comerciales con Rusia debido a la guerra de Ucrania y a las sanciones occidentales para ocupar su lugar y hacer negocio.

Asimismo, Grecia está viendo florecer su sector tecnológico. Se trata de un ecosistema muy nuevo, con menos de una década de vida, lo que no ha impedido que sus startups atraigan la inversión extranjera -recaudaron más de 7.040 millones de euros- y su capitalización de mercado se acercase a los 10.000 millones de dólares en 2022. Y no son los únicos que se han fijado en ellas. Google, Amazon Y Microsoft ya cuentan con sus propios centros de computación en nube o de datos en la región balcánica, mientras que Pfizer ha abierto un centro de investigación en la ciudad de Salónica. Según Patelis, las empresas multinacionales están apostando por el país no porque sea barato, sino porque es estable, recoge The Wall Street Journal.

Sin embargo, no todo marcha como querría el Gobierno griego. Es cierto que las exportaciones manufactureras han aumentado, pero más lo han hecho las importaciones, lo que ha provocado un importante déficit comercial. Mientras las autoridades achacan este desequilibrio al encarecimiento de los precios de la energía en 2022, los economistas señalan que se debe a que "la base productiva de Grecia no es lo suficientemente amplia como para que los aumentos de la demanda puedan satisfacerse con fuentes internas". La cuestión es que, de mantenerse, el país podría verse obligado a depender como antaño de la deuda exterior.

Ante su tercer megaciclo económico

Pese a esto, tanto el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni como los analistas de Barclays, creen que Grecia tiene potencial de crecimiento. En el caso de la Comisión Europea, espera que la economía griega se expanda "el doble de la media de la eurozona" en 2023, con un 2,4%. La entidad financiera, por su parte, sostiene en un informe que el país podría encontrarse a las puertas de un tercer megaciclo económico.

Grecia no es la típica economía que atraviesa ciclos de 7-8 años, señala Barclays. En su lugar, ha tenido dos megaciclos desde la Segunda Guerra Mundial, los cuales estuvieron profundamente vinculados a fuerzas estructurales y opciones políticas.

El primero de esos megaciclos se produjo entre los años cincuenta y mediados de los setenta como consecuencia de la llegada del Plan Marshall para reconstruir Europa, la supervisión económica extranjera y las políticas industriales y cambiarias proteccionistas que se introdujeron. "Grecia, aunque partiendo de una base baja, registró durante años tasas de crecimiento propias sobre todo de economías emergentes de rápido crecimiento de la época, como Corea del Sur", detalla la entidad en su informe. Pero la inestabilidad política y la fragilidad de las instituciones democráticas hicieron que a este periodo le siguiese una prolongada caída de la actividad, que se extendió hasta principios de la década de 1990.

El segundo megaciclo económico tuvo lugar poco después y se caracterizó por un incremento del endeudamiento público y de la financiación exterior, así como de consumir una parte excesiva de los ingresos potenciales y operar a un nivel de costes poco competitivo, lo que terminó dejando a la economía griega al borde del colapso entre 2010 y 2019.

Ahora, las señales de un nuevo megaciclo son claras, apunta Barclays. Para hacer estas afirmaciones, la entidad se basa, por un lado, en la apertura del país al sector, lo que le permite construir un sector comercial competitivo a escala internacional por primera vez en su historia de posguerra. Por otro, en que los servicios representan ya el 75-80% del PIB de Grecia. Además, el país se está beneficiando del nuevo enfoque introducido en las políticas transfronterizas de la UE. Y, por último, en que su actividad no tiene tantos desequilibrios como en el pasado, sino que ha apostado por realizar reformas estructurales e inversiones en infraestructuras y cuenta con el apoyo de los fondos europeos, recoge Greek Reporter.