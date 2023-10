Horos se descuelga del resto de fondos value de bolsa española este año

La fotografía de la rentabilidad a corto plazo del fondo ibérico de Horos sigue sin jugar a su favor. En el año sube un 8,14%, menos de lo que obtienen otras gestoras con su misma filosofía de valor y que el propio Ibex 35, que en el mismo periodo avanza un 13,8% si no se incluyen los dividendos (si se contabilizan, la rentabilidad de la bolsa española se dispara por encima del 17%). Sin embargo, a más largo plazo, Horos Value Iberia se mantiene en los primeros puestos por rentabilidad a tres y cinco años.

Mientras este fondo se revaloriza un 8,1% desde enero, Azvalor Iberia, Bestinver Bolsa y Cobas Iberia consiguen retornos de doble dígito y lideran los primeros puestos de la clasificación que analiza la evolución de los fondos activos (estos fondos se identifican porque al menos un 60% de sus carteras están descorrelacionadas del índice de referencia). Aunque de todos ellos, solo hay uno que es capaz de seguir el ritmo del Ibex con dividendos, y es el que gestionan el tándem formado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, que bate a este indicador con una rentabilidad del % en el año. Consulte el buscador de fondos de elEconomista.es.

A cierre de agosto, las cinco mayores posiciones de Horos Value Iberia se encontraban en Semapa, Catalana Occidente, Gestamp, Merlin Properties e Iberpapel, que el viernes confirmaba la venta de sus activos forestales en Uruguay por 57 millones de dólares. A medio plazo, este fondo sigue en la parte alta de la tabla. Horos Value Iberia ofrece a sus partícipes una rentabilidad anualizada del 2,73% en los últimos cinco años, que sólo supera Mutuafondo España, según datos de Morningstar.

Otros fondos value de bolsa española, como el histórico EDM Inversión o Magallanes Iberian Equity, se encuentran por encima, también, aunque con rentabilidades más modestas que las de Azvalor, Bestinver y Cobas (ver gráfico).

Asalto a los primeros puestos

En los últimos quince días, el ranking ha sufrido algunos cambios. Santander Small Caps ha subido otro escalón, del puesto octavo al séptimo, mientras que Iberian Value ha ascendido otros cuatro, colándose entre los diez mejores de 2023. Iberian Value, asesorado por Santiago Cano para Dux, es uno de los fondos más pequeños de bolsa española, con menos de cinco millones de euros de patrimonio, pero en un año tan complicado como 2022 logró quedar en segundo lugar de la Liga, con una rentabilidad del 8,23%. En este ejercicio, Iberian Value logra una rentabilidad del 12,35%. Solventis Aura Iberian Equity también ha escalado cinco posiciones, hasta la décima.

En cambio, el último puesto sigue siendo de Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl y el penúltimo de Gesconsult Renta Variable A. A estos los acompaña Gestión Boutique VI Fundament Approach tras descender cinco en las últimas semanas.