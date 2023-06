Grifols se dispara un 12% en bolsa: venderá parte de su negocio en China para reducir deuda

Grifols se posiciona como la compañía más alcista del Ibex 35 esta jornada. El precio de sus acciones llega a dispararse más de un 12%, alcanzando los 12,4 euros, según datos de Bloomberg. La biotecnológica no lograba superar (de forma intradía) los 12 euros por título desde finales de febrero. Con el acelerón de este miércoles borra por completo las pérdidas en bolsa de los dos últimos días, pero ¿qué ha pasado para que su cotización repunte con tanta fuerza?

Menos de 20 minutos después de que comenzara la sesión bursátil en Europa, la compañía catalana ha anunciado que tiene intención de vender parte de su participación en Shanghai Raas (SR). Se trata de su socia en China: posee el 26,20% del capital (es su mayor accionista) desde que en marzo de 2020 ambas empresas cerraron su alianza estratégica en el gigante asiático.

En concreto, en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grifols asegura que "está planificando cambios importantes que implicarán modificaciones en la estructura accionarial de SR". Eso sí, aclara que en caso de que la transacción "llegue a buen fin", seguirá igualmente siendo "accionista significativo" de la farmacéutica asiática.

En la mencionada nota al supervisor español, el fabricante de hemoderivados no da más detalles sobre la potencial operación: no especifica cuánta parte de Shanghai Raas pretende vender ni quién es el potencial comprador. Es más, aclara que "la posible operación corporativa está en fase de planificación y existen aún incertezas en torno a la misma", es decir, que no es totalmente seguro que acabe saliendo adelante.

¿Por qué es importante esta (posible) operación?

Grifols ya avanzó hace meses que la desinversión en Shanghai Raas era una opción que estaba sobre la mesa, a pesar de que la alianza estratégica en China cuenta con poco más de tres años. Y es que la biotecnológica quiere disminuir su elevada deuda, para lo cual ha rechazado hacer una ampliación de capital.

La firma catalana cerró el primer trimestre de este año con una deuda financiera neta de 9.350,8 millones de euros (y unas pérdidas que superaban los 108 millones). Si finalmente Grifols vende parte de su participación en SR, espera recibir 1.500 millones de dólares, según ha indicado a la CNMV. Esto es, unos 1.390 millones de euros al cambio actual o menos del 15% de su deuda.

Un elevado potencial

Por el momento, ninguna de los analistas recogidos por el consenso de mercado de Bloomberg ha cambiado su recomendación o valoración sobre Grifols tras conocerse la (posible) venta de parte de Shanghai Raas.

La mayoría de expertos dan una recomendación positiva (de compra) sobre los títulos de la cotizada del Ibex. Solo hay una negativa y el resto (seis casas de análisis o el 24% del consenso) optan por la posición 'neutral'.

El precio objetivo medio a 12 meses que este consenso de analistas da a Grifols es de 16,97 euros por acción. O dicho de otra manera: consideran que, desde los máximos de esta jornada, el valor tiene un potencial del 37% a corto plazo.