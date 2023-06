Sólo 4 empresas del Ibex 35 llevan su estrategia climática a la Junta

El cambio climático se cuela a duras penas en la Junta General de Accionistas, la gran cita anual de las cotizadas con sus inversores. En la temporada de Juntas de 2023, sólo cuatro compañías del Ibex han sometido, o someterán, a votación sus estrategias climáticas. Esas cuatro empresas son Ferrovial, Aena, Acciona y su filial, Acciona Energía. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

No puede olvidarse que llevar a la Junta los planes climáticos (es decir, la estrategia que permitirá reducir las emisiones y caminar hacia el objetivo net zero) es algo totalmente voluntario, aunque los inversores con sesgo más sostenible lleven años demandándolo. En el caso de Acciona, esta votación es vinculante, no sólo consultiva.

"Algunas compañías han decidido someterlos a votación, bien por la influencia de determinados accionistas o porque, efectivamente, lo consideran positivo para su imagen corporativa y para su estrategia de cara al mercado", explica Borja Miranda, director general de la firma de consultoría corporativa Morrow Sodali.

En España, el ejemplo más visible de que esas presiones accionariales pueden tener éxito es el de Chris Hohn, propietario del fondo activista TCI (The Children's Investment Fund) que, como segundo accionista de Aena, consiguió que el gestor de aeropuertos comenzase a abordar estos temas en Junta, convirtiendo a la compañía en punta de lanza en este sentido, junto a otra compañía participada suya, Ferrovial.

"Fuera de España, algunas compañías reciben votos en contra de hasta el 25% y esto puede estar asustando a las firmas españolas", señala Borja Miranda (M. Sodali)

En el otro lado, las cotizadas que rehúyen esta corriente se escudan, en muchas ocasiones, en que sí llevan cada año como un punto del orden del día el Estado de Información No Financiera (EINF) del ejercicio anterior (algo a lo que están obligadas). Este informe incluye cuestiones climáticas, así como de derechos humanos, sociales, medias contra la corrupción... Sin embargo, el EINF es "algo muy básico frente al alcance de la iniciativa Say on Climate", señala Borja Miranda. Así es como se denomina al movimiento que promueve la inclusión de los planes de transición y cuestiones climáticas en las juntas generales. Su predecesor fue el Say on Pay, y a día de hoy es obligatorio votar de forma vinculante las remuneraciones en las asambleas generales, de ahí que los expertos prevean que la votación sobre el Plan Climático también acabe siendo preceptiva. Temporada de juntas 2023: El foco sigue en los sueldos y el quórum sube.

Rechazo creciente

Las compañías que llevan su estrategia climática a la Junta reciben una gran mayoría de votos a favor. Acciona Energía, en su asamblea del pasado 1 de junio, recabó un voto positivo del 99,95% para su quinto punto del orden del día, relativo a la Memoria de Sostenibilidad 2022 e informe sobre el Plan Director de Sostenibilidad 2025.

Por su parte, Ferrovial lleva varios años presentando su Informe de estrategia climática a sus accionistas. Su junta del pasado 13 de abril fue especialmente relevante, ya que en ella se aprobó el traslado de su sede social a Países Bajos. Pero, más allá de este tema, el punto 12 del orden del día se refería a la Votación consultiva del Informe de Estrategia Climática. Aunque el apoyo superó el 90%, el voto en contra también se hizo notar, con un 7,5% de noes (en 2022 fue del 5,2%).

Aena cosechó un 90,4% de votos a favor y un 4,5% en contra de su Informe Actualizado del Plan de Acción Climática de 2022 el 20 de abril. Los noes subieron respecto al año anterior (cuando fueron del 2,9%). Le puede interesar: Sólo 5 cotizadas españolas pagan una prima por asistir a la Junta.

No son grandes rechazos, pero tampoco un sí rotundo lo que reciben las pocas empresas que se atreven a retratar su estrategia medioambiental ante sus inversores. Algo está cambiando, explica Miranda: "Hace tres años, esta iniciativa era como una tarjeta en blanco, es decir, un voto de confianza de los inversores; pero ahora ya no dan ese voto a ciegas, sino que se miran a fondo la estrategia de clima". De ahí ese aumento en el porcentaje de noes, y el consecuente respeto a abrir este tema en Junta. "Fuera de España estamos viendo que algunas compañías que han sometido a votación esta cuestión han sufrido rechazos del 15%, el 20% o incluso el 25%. Y en España estos porcentajes pueden estar asustando a las empresas", añade este experto.