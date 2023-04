Los accionistas de Ferrovial aprueban el traslado a Países Bajos, pero aún falta el voto en contra

La junta general de accionistas de Ferrovial ha aprobado este jueves la operación de fusión transfronteriza intercomunitaria por la que trasladará su sede a Países Bajos para comenzar a cotizar en el Euronext de Ámsterdam y en Wall Street. Lo ha hecho con una mayoría amplia -el dato aún ha de publicarse por la firma- a pesar de las advertencias del Gobierno sobre los riesgos fiscales para la compañía. Por el momento se desconoce qué porcentaje del capital ha votado en contra, clave para que la reorganización societaria que plantea la empresa sea una realidad.

El quórum de la junta ha alcanzado el 77,691% entre accionistas presentes (624 con el 16,477% del capital) y representados (2.072 con el 61,214%. Este porcentaje supera ampliamente el 73,8% de 2022, el 66,6% de 2021 o el 71% de 2020.

Las condiciones establecidas en la fusión entre Ferrovial International y Ferrovial SA dejan previsiblemente aún espacio para la incertidumbre, de manera que si el porcentaje de votos en contra supera el 2,57% -el equivalente a los 500 millones de euros que Ferrovial ha reservado para pagar a los accionistas que decidan vender sus acciones-, no será hasta mediados de mayo cuando pueda -o no- rubricarse la operación. Estaba previsto que Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y tenedor del 4,15% del capital votara en contra. No obstante, su plan discurre por no ejercitar el derecho de separación de las acciones, por lo que no torpedearía la operación.

Los accionistas que se hayan opuesto explícitamente a la fusión en la junta podrán ejercer dicho derecho hasta el próximo 12 de mayo -no podrán hacerlo ya aquellos que hayan votado a favor o se hayan abstenido-. En función del porcentaje que haya votado en contra, la operación podría no darse por efectiva hasta entonces e, incluso, si el capital que opta por vender sus acciones representa más del 2,57% referido, podría decaer.

Ferrovial pagará 26 euros por acción a aquellos inversores que decidan ejercer su derecho de separación. Este nivel está sensiblemente por debajo de la cotización del grupo, que supera los 27 euros.

La junta ha aprobado todos los puntos del orden del día, incluida la reelección como consejeros de la sociedad de Ignacio Madridejos, Philip Bowman, Hanne Birgitte Breinbjerg Sorensen, Juan Hoyos y Gonzalo Urquijo.

Durante su discurso en la junta general de accionistas, Rafael del Pino ha defendido que "Ferrovial no se va de España" y "mantendrá actividad, empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas". "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello", ha aseverado. El primer ejecutivo de la compañía ha destacado también el efecto arrastre de los proyectos internacionales de la firma sobre empresas españolas: "eso crea empleo y riqueza en España". El primer ejecutivo ha sostenido que la reorganización societaria de la compañía "se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea".

Además, frente a las insinuaciones del Gobierno, Del Pino ha asegurado que la operación no se lleva a cabo por motivos fiscales. "Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla", ha advertido. "Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación", ha remachado.

Del Pino ha querido igualmente poner de manifiesto la relevancia que tiene Estados Unidos para Ferrovial, su primer mercado y en el que pretende seguir reforzándose en el futuro. En esa estrategia enmarca la reestructuración societaria por la que cotizará en el Euronext de Ámsterdam para, posteriormente, poder dar el salto a la bolsa de Nueva York. Con ello, el grupo prevé atraer a más inversores norteamericanos, incrementar la liquidez del valor y mejorar los costes de financiación.