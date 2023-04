Del Pino justifica la marcha de Ferrovial a Países Bajos: "La libertad de establecimiento es la esencia de la UE"

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, ha defendido que "Ferrovial no se va de España" y "mantendrá actividad, empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas". "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello", ha aseverado durante su discurso inicial en la junta general de accionistas en la que se somete a votación la reorganización societaria del grupo por el cambiará su sede desde Madrid a Ámsterdam (Países Bajos). La junta ha tenido un quórum del 77,691%, significativamente por encima de los niveles registrados en años anteriores.

El primer ejecutivo de la compañía ha querido así salir al paso de los ataques vertidos desde el Gobierno desde que el pasado 28 de febrero anunció la propuesta del consejo de administración para que Ferrovial International SE absorba Ferrovial SA y se convierta en la nueva matriz, con sede en Países Bajos para poder cotizar en el Euronext de Ámsterdam, primero, y en la bolsa de Nueva York, después -antes de final de año-. El empresario ha sostenido que la reorganización societaria de la compañía "se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea".

Además, frente a las insinuaciones del Gobierno, Del Pino ha asegurado que la operación no se lleva a cabo por motivos fiscales. "Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla", ha advertido. "Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación", ha remachado. La operación "no persigue ventajas fiscales", ha declarado el ejecutivo, que igualmente, ante las amenazas del Gobierno de retirar beneficios fiscales al grupo si consuma su mudanza a Países Bajos, ha afirmado que la operación sí "permite que (Ferrovial) pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones".

Del Pino ha destacado ante los accionistas también el efecto arrastre de los proyectos internacionales de la firma sobre empresas españolas: "eso crea empleo y riqueza en España".

En esta línea, el presidente de la multinacional especializada en infraestructuras ha querido poner de manifiesto la relevancia que tiene Estados Unidos para Ferrovial, su primer mercado y en el que pretende seguir reforzándose en el futuro. En esa estrategia enmarca la reestructuración societaria por la que cotizará en el Euronext de Ámsterdam para, posteriormente, poder dar el salto a la bolsa de Nueva York. Con ello, el grupo prevé atraer a más inversores norteamericanos, incrementar la liquidez del valor y mejorar los costes de financiación.

La operación "busca mejorar la capacidad de competir de la compañía para su crecimiento internacional" y facilita "el acceso a mejores condiciones de financiación, acercando la sociedad a los inversores y a los mercados de capital americanos y aumentando nuestra capacidad de inversión", ha expuesto Del Pino.

"El ejercicio 2022 vuelve a poner de manifiesto la importancia que la internacionalización tiene para Ferrovial, así como la apuesta estratégica por Estados Unidos", ha resaltado. Por ello, ha indicado, en caso de ser aprobada la propuesta por los accionistas, "se solicitará la cotización de la sociedad en los Países Bajos y en España, y posteriormente, en Estados Unidos con el objetivo de que la acción aumente su liquidez y su atractivo para los inversores internacionales".

De esta forma, se propone "una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar en Estados Unidos en un plazo breve", ha afirmado. El Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME) sostienen que una empresa puede cotizar en las bolsas de Estados Unidos y que no hay impedimentos técnicos y operativos para ello. Sin embargo, la conexión entre los índices bursátiles no está creada porque ninguna compañía lo ha pedido hasta ahora. Tampoco Ferrovial, que defiende que la opción de hacerlo a través de Países Bajos es la fórmula más rápida y que ya han utilizado al menos 22 firmas europeas en el pasado. Del Pino ha asegurado que hacerlo desde España "no es fácil ni inmediato" y "tanto el plazo como el proceso de ejecución son inciertos a día de hoy".

Del Pino ha destacado la actividad inversora del grupo en Estados Unidos, una vez más, el principal destino inversor. En concreto, de los 856 millones que Ferrovial invirtió en todo el mundo en 2022, el mercado estadounidense acaparó el 64%, 535 millones. En concreto, de esta cantidad, 471 millones corresponden a autopistas, como la I-66 de Virginia, y 66 millones a aeropuertos, con la terminal One del JFK de Nueva York como destino.

De los 856 millones invertidos, el negocio de autopistas, su principal actividad, abarca 473 millones. Le siguen aeropuertos, con 186 millones, construcción, con 97 millones, y otros, entre los que se incluye su apuesta por el área de energía, 100 millones.

Actualmente más del 90% del valor, en términos de capital, procede de activos internacionales, y más del 75% corresponde a Norteamérica. Del Pino ha puesto en valor el momento de internacionalización creciente de Ferrovial y cómo esta apuesta por mercados estratégicos, como Estados Unidos o Canadá, se ha materializado en un crecimiento de tráficos y ventas en el conjunto de los activos de infraestructuras.

Del Pino ha remarcado que desde el pasado 28 de febrero cuando anunció la operación y hasta el cierre bursátil del miércoles, la acción de Ferrovial se ha revalorizado el 3,33%, mientras que el Ibex 35 ha caído el 1,23%. La diferencia, por tanto, es de 4,28 puntos. Si se considera también la evolución de sus cotizaciones este jueves, la diferencia supera los 5 puntos.

Crecimiento internacional

Por su parte, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, ha incidido en que "el Plan Horizon 24 ha cumplido su tercer año, avanzando en sus objetivos gracias al crecimiento de los tráficos y a la adjudicación de importantes en contratos estratégicos".

Madridejos ha subrayado que Ferrovial sigue centrada en sus mercados principales: Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Polonia e India. Asimismo, estudia oportunidades en otras regiones como Australia, el resto de Europa o Latinoamérica en el marco de su apuesta por el crecimiento sostenible, desarrollando y operando activos de infraestructura de alto valor concesiones.