La inteligencia artificial otorga el pase a Nvidia al 'club' de las billonarias de la bolsa

Nvidia se postula como la compañía lideresa y referente del sector tecnológico en fabricación de chips enfocados a inteligencia artificial (IA) generativa y el espaldarazo de los inversores lo certifica. En la primera sesión tras presentar sus resultados trimestrales su acción se disparaba en el mercado más de un 24% a media sesión permitiéndole marcar un nuevo máximo histórico. Además, Nvidia aumentó su capitalización hasta los 949.000 millones de dólares lo que acerca a la compañía al club de las compañías billonarias sobre el parqué.

Nvidia ya se sitúa entre las diez compañías con más capitalización bursátil y entre las cinco más grandes de Estados Unidos, por detrás de Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon. De hecho, capitaliza tanto como las seis siguientes principales competidoras entre las que se incluyen firmas como Intel, Qualcomm o Broadcom que también se vieron beneficiadas por el impulso del mercado a la acción de la líder en IA que ya sube en el año más de un 160% -frente al promedio de sus competidoras que no llegan al 40%-.

El revuelo en torno a la compañía se generó tras sus resultados del primer trimestre fiscal de 2024 (que finaliza en abril) y, en particular, tras sus perspectivas para el periodo en curso (mayo-julio) donde se espera que crezca tanto en el área de IA como en componentes en general después de batir las previsiones del mercado en este último periodo. "Los ingresos del centro de datos de Nvidia superarán las ventas de CPU combinadas de Intel y AMD por primera vez", remarca el analista de Jefferies, Mark Lipacis.

Y es que ni Intel ni, Broadcom, ni Advanced Micro Devices están en la posición de Nvidia, según el mercado, para atender a la creciente demanda de la tecnología que necesita la inteligencia artificial. Ahora, los expertos auguran que en el presente ejercicio la compañía ingresará un 30% más de lo que se esperaba antes de presentar resultados rozando los 40.000 millones de dólares según las previsiones que recoge FactSet. Y lo mismo ocurriría con los beneficios.

Los chips de Nvidia son los que tienen mayor capacidad para ejecutar aplicaciones con IA. La estrategia de la compañía en este ámbito está dando sus frutos y, según sus previsiones, todavía vendrán muchas más alegrías. Aunque su negocio ha bajado en gaming y en visualización profesional en el periodo presentado, Nvidia ha compensado esa caída con sus divisiones de centros de datos y automoción, que han crecido un 14% y un 114%, respectivamente. Actualmente, el mercado se está centrando en la IA generativa, la que está detrás de aplicaciones como ChatGPT.

Inversores e industria, todos, intentan distinguir dónde están las verdaderas oportunidades y, en el sentido opuesto, quiénes serán los perdedores, a quiénes se llevará por delante esta disrupción. Para tratar de acertar, hay que poner el foco en su apellido, generativa, lo que implica que esta tecnología puede crear sus propios contenidos, ya sean imágenes, texto o sonido.

Intel, que va rezagada en esta carrera, aunque está modificando su estrategia. El pasado lunes, esta compañía presentó un nuevo procesador para IA, con mayor capacidad, aunque este no estará disponible hasta 2025. Por el momento, sus propuestas no son capaces de competir con las más avanzadas de Nvidia. Otras firmas del sector como Texas Instruments o Qualcomm -que han tenido más peso en los semiconductores para otro tipo de usos como electrónica de consumo- se han visto lastradas por el deterioro económico y la caída de la demanda.

Pocas compañías del sector pueden competir con Nvidia y eso se nota en las recomendaciones del mercado sobre los valores con cuota de mercado en la inteligencia artificial. Hace solo una semana, Bank of America (BofA) situaba el próximo máximo de Nvidia en los 334 dólares que ya quedaron atrás en la pasada sesión. Ahora, JP Morgan ve sus títulos en los 500 dólares. Y es que el consenso de mercado recogido por FactSet levantó un 40% el precio objetivo de Nvidia tras conocer los hechos recientes hasta alcanzar un precio objetivo de 421,2 dólares. Si la compañía llegase a alcanzar este nivel supondría ver a Nvidia cotizando casi al nivel de Amazon en cuanto a capitalización bursátil se refiere.

Lo que está claro es que Nvidia vuelve a contar con recorrido por delante tras la última actualización de las firmas de análisis y a pesar del impulso visto en esta última jornada. El potencial que ofrece la compañía supera el 10% después de que la compañía se hubiera quedado sin recorrido tras el rally visto en bolsas en lo que va de año.

Nvidia acapara estos días la atención del mercado por sus avances y su posición estratégica en inteligencia artificial. Sin embargo las acciones de sus competidoras directas también cuentan con recomendaciones de compra y aunque no vayan a liderar el crecimiento del desarrollo de tecnología IA ofrecen mayores potenciales, como Qualcomm, y cotizan más baratas por PER, como esta última o Broadcom, según las previsiones del mercado.

La compañía se abarata a pesar de la subida

Tras su rápida subida en bolsa lo lógico hubiera sido que Nvidia se encareciera por PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción). Sin embargo, la expectativa de beneficio que baraja el mercado para el ejercicio en curso (el ejercicio fiscal del 2024 para Nvidia) se elevó un 35%, según el consenso de FactSet, hasta superar los 12.000 millones de beneficio que se esperan este ejercicio. De cumplirse, la compañía estaría triplicando el resultado obtenido el año anterior. Así, Nvidia ofrece un PER sobre las 54 veces, por encima de la media de sus principales competidoras pero por debajo de Intel, la más cara, con un PER de 66 veces.