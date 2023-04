Las 'tech' recuperan su atractivo: están entre los 20 valores que suman el 90% de las ganancias del S&P 500

El 2022 fue un año horrible para las tecnológicas estadounidenses. Las turbulencias del mercado y las continuas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU (la Fed) para controlar la inflación hicieron mella en la cuenta de resultados de los gigantes de Silicon Valley y en las perspectivas de futuro, lo que también se tradujo en una caída de su capitalización bursátil. El Nasdaq Composite, donde este sector tiene mucho peso, se desplomó un tercio desde su máximo histórico. Sin embargo, las tornas han cambiado en 2023. Aunque lo que va de año tampoco ha estado exento de sustos -entre otros, la quiebra de Silicon Valley Bank-, estas compañías han recuperado su atractivo al convertirse en el refugio de muchos inversores que buscan seguridad. Tal es así, que sólo 20 valores suman casi el 90% de las ganancias que se anota el S&P 500.

En total, el valor de mercado de estas compañías se ha disparado en 2,05 billones de dólares en 2023. El principal responsable de esa subida es Nvidia, con sus acciones subiendo un 83% desde enero. Le sigue de cerca Meta, que ha visto aumentar el precio de sus títulos un 76% tras dejarse más del 60% de su valor en bolsa en 2022. Por su parte, Salesforce ha crecido un 42%, mientras que la valoración de Apple se ha incrementado un 30% en tres meses, hasta los 6.200 millones de dólares.

Para poner en perspectiva lo que suponen estas cifras, basta fijarse en el resto de valores del índice de referencia de EEUU. En el mismo periodo de tiempo, la capitalización bursátil conjunta de las demás compañías sólo ha aumentado en 320.000 millones de dólares, según cálculos de Apollo Global Management.

En cuanto al S&P 500, ha subido casi un 7% en lo que va de año. No obstante, si no se incluyen en la ecuación los beneficios de esos valores, ese porcentaje se reduce hasta quedarse en un escaso 1,4%, según UBS y recoge el Financial Times. Desde que la Fed acometiera la primera subida de tipos hace doce meses, la cotización del índice de referencia de EEUU ha disminuido un 62%.

Subidas de tipos de interés

Es cierto que los gigantes de Silicon Valley han visto repuntar su valor en los últimos meses a consecuencia de las turbulencias en el sector bancario, pero este efecto podría tener los días contados e, incluso, ya podría estar desapareciendo, como han podido comprobar los analistas de Bank of America. Según la entidad, entre el 26 y el 31 de marzo, se produjeron las primeras salidas agregadas de valores tecnológicos en seis semanas.

El motivo es que, pese a que los inversores han reducido en medio punto porcentual el nivel máximo al que creen que llegarán los tipos de interés y los mercados siguen divididos -unos apuestan por una subida de 25 puntos básicos hasta dejarlos entre el 5% y el 5,25% y otros por que se mantendrán donde están-, la inflación en EEUU sigue siendo elevada, por lo que es poco probable que el entorno de tipos de interés cero y los máximos históricos de las tecnológicas vuelvan a ser una realidad en un futuro cercano.