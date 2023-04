El 60% del S&P 500 cae desde que la Fed arrancó su alza de tipos hace un año

Doce meses después de que la Reserva Federal de Estados Unidos iniciara su primera subida de tipos de interés la renta variable estadounidense sufre las consecuencias. El 62% del S&P 500 cotiza hoy por debajo de lo que lo hacía cuando el presidente de la Fed arrancó su ajuste monetario a finales de marzo del año pasado.

El principal índice de Wall Street se deja un 6,3% en este periodo. Durante las primeras sesiones tras la primera reunión de la Fed el S&P 500 progresó hasta superar los 4.500 puntos ya que los inversores barajaron que el ajuste de la política monetaria iba a ser lento pero progresivo. Ya es historia que finalmente los saltos llegaron a ser hasta de 75 puntos básicos por reunión. Así, el índice estadounidense solo superó y mantuvo los 4.357 puntos que marcó en la primera subida de tipos del 2022 durante el rebote del verano pasado.

Era de esperar que el mercado se resintiera con el cambio de la política monetaria aunque esto también ha dejado ganadores y perdedores si se mira por sectores o compañía a compañía. Así, en un primer momento, los valores ligados a la tecnología soportaron los mayores recortes dado que el sector era uno de los grandes beneficiados de la financiación casi gratis que existió con los tipos pegados al 0% -o incluso por debajo en economías como la eurozona-. Pero lo cierto es que tras los vaivenes del último año el sector se recompuso hasta el punto de que existen firmas como Nvidia que suben un 20% en este periodo y gracias al rally que acumula en bolsa la compañía de software en 2023 (un 82%).

Pero la compañía que tiene el privilegio de anotarse el mayor ascenso desde que comenzaron las subidas de tipos en Estados Unidos es First Solar, que sube casi un 180% en doce meses y mantiene su consejo de compra, según el consenso de mercado recogido por FactSet (aunque ya cotiza por encima del precio objetivo que estima el mercado por lo que no cuenta con potencial). Detrás se sitúan compañías como Lamb Weston, cadena alimentaria, o el grupo de apuestas Las Vegas Sand (sube un 80% en este periodo).

Pero si se mira por sectores, son las compañías ligadas al negocio del crudo las que acaparan la parte alta de la tabla, aunque su avance en el parqué no esté estrechamente vinculado al alza de tipos. Aquí entran petroleras como Marathon Petroleum, que sube más de un 80% desde el 16 de marzo del año pasado, o Valero Energy y Exxon Mobile (ambas sacan más de un 50% en estos doce meses).

Por contra, los recientes acontecimientos han lastrado el precio de las acciones del sector financiero: el que estaba llamado a ser el principal agraciado con las subidas de los tipos de interés. No obstante, el ajuste fue más rápido del esperado y algo se ha roto, como se comentó desde el caso de Silicon valley Bank. Es por ello que esta entidad, Signature Bank y First Republic se sitúan entre las compañías más perjudicadas desde que comenzó la revisión de la política monetaria en EEUU (las tres se dejan más de un 90%). Pero no son las únicas entidades que se han visto arrastradas por el temor a una crisis financiera, dado que hay otros bancos como Vornado Realty, Lincoln National o Boston Properties que pierden más de un 50% en estos casi doce meses.

Dejando a un lado el sector financiero, las compañías ligadas al consumo discrecional se suman a la parte baja del S&P 500. Así, Lumen Technologies cede más de un 75% en este periodo así como el proveedor de televisión de pago Dish Network pierde otro 70% desde finales de marzo del año pasado.