Estos son los objetivos de todos los valores del Ibex 35 si Europa bate el 'muro' de Lehman Brothers

El acercamiento a sus resistencias que han protagonizado las bolsas más relevantes de Europa en las últimas sesiones ha provocado, como es lógico, cierto vértigo en la presión compradora. Las sesiones de corte mixto se han sucedido en los índices continentales en la parte final de la semana, pero de momento, no se han encontrado en el mercado señales técnicas que hagan pensar que los toros se están acobardando ni dejando amilanar. Así lo entiende Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien aún confía en "un desmadre en Europa".

"A pesar de que puedan imponerse temporalmente las ventas, algo que ganaría enteros si el EuroStoxx 50 pierde el primer soporte de los 4.360 puntos, todavía me resisto a descartar que podamos asistir a una vuelta hacia los altos de 2007 y niveles pre-Lehman en torno a los 4.572 puntos, algo que encajaría con un DAX 40 volviendo a sus altos de todos los tiempos en los 16.300 puntos, que se encuentran a un 3% de distancia", señala el experto.

Se trata de resistencias de medio / largo plazo muy relevantes desde el punto de vista técnico y psicológico. Por eso, no es de extrañar que se produzcan ciertos titubeos en sus inmediaciones. Sin embargo, su alcance y posterior superación no es descabellado si se atiende tanto al escenario técnico, como al hecho de que la economía mundial está en vías de eludir la recesión gracias a unos bancos centrales dispuestos a no pasarse de frenada en su ajuste monetario para no dañar la economía.

Por eso, los inversores europeos tienen todas las miradas puestas en la publicación esta semana de las cifras preliminares del PIB del primer trimestre del año. "Se espera que Francia mantenga un crecimiento estable del 0,1%, Italia podría mejorar del -0,1% a un crecimiento plano, Alemania también podría pasar del -0,4% a terreno neutral y la zona euro en general podría permanecer plana (todas las cifras en términos intertrimestrales)" señala en ese sentido Greg Meier, director de economía y estrategia global de Allianz Global Investors.

En EEUU la publicación del Libro Beige de la Fed esta semana ha vuelto a poner de manifiesto, en declaraciones de los analistas de Banco Sabadell, que pese a que la actividad sigue estancándose en el país norteamericano ya se puede ver "una moderación en los precios y un mercado laboral muy sólido", algo que puede sustentar un frenazo en la subida de tipos que mantenga a la primera economía del planeta en la senda del crecimiento, aunque sea de manera pírrica.

"Dos acontecimientos adicionales en EEUU ayudarán a preparar el escenario para la decisión de tipos por parte de la Fed durante su reunión del 2-3 de mayo", explican desde Allianz Global Investors mientras destacan el avance del PIB del primer trimestre que se publicará el jueves -la Fed de Atlanta calcula actualmente un crecimiento del 2,5% (datos trimestrales ajustados estacionalmente) respaldado por un aumento del 4,2% en el gasto de los consumidores-, y el índice de precios PCE del viernes. "Los analistas prevén una desaceleración de la inflación subyacente hasta el 0,28% intermensual, lo que en términos anualizados se situaría por encima del objetivo del 2% de la Fed, pero en la dirección correcta", explican.

El Ibex invita al optimismo

En este sentido, la ruptura de la psicológica resistencia que suponen los máximos de Lehman permitiría valorar siguientes objetivos que se encontrarían a un 20% de distancia, concretamente en los máximos históricos que alcanzó el principal índice europeo el año 2000 en los 5.522 puntos.

"Soñar con ese objetivo puede parecer una locura, pero encajaría con un escenario en el que Wall Street optara por recuperar la totalidad de la caída del año pasado", indica Joan Cabrero que resalta que el S&P 500 se encuentra a un 16% de conseguirlo mientras que el Nasdaq 100 está a un 27%.

En el caso del Ibex 35, "la estructura de la actual subida desde los 8.500 puntos invita a ser optimistas y a no descartar que el selectivo español ponga en su punto de mira un objetivo que tiene entre ceja y ceja desde hace muchos meses, los 10.100 puntos, lo cual supondría recuperar toda la caída del Covid crash", destaca Cabrero.

Eso sí, antes de pensar en esos niveles, el selectivo español debe superar varios peldaños. El primero de ellos aparece en la zona de los 9.500 puntos, "que fueron el origen de la última caída y entorno cuyo alcance es normal que a corto pueda provocar ciertas dudas en la presión compradora", explica el experto.

Superando esa cota, existe una resistencia en la parte inferior y superior del amplio hueco de arranque que abrió a la baja antes de ese crash, en los 9.880 y 9.665 puntos respectivamente.

Los valores a vigilar

En ese sentido, Ferrovial, Inditex, Cellnex, Logista y Naturgy se presentan como las compañías que más cerca se encuentran de sus primeras resistencias, análogas a esos primeros objetivos que presentan los índices europeos en los máximos previos a la crisis de Lehman-Brothers.

Todas ellas están a menos de un 5% de distancia de dichas zonas y siguen la estela de Iberdrola, que ha logrado esta semana entrar en subida libre absoluta tras marcar sus máximos históricos.

Pese a todo, la bolsa española, aún cotiza a múltiplos atractivos frente a la bolsa europea. El índice español se compra hoy a un PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) de 10,9 veces su beneficio estimado para 2023, según la previsión de Bloomberg, -y la más baja entre los grandes índices del continente-. Esta ratio supone un descuento del 18,4% frente al Stoxx 600, frente al 14,9% con el que arrancó el año puntualmente alcanzó el 19% a mediados de febrero.

En el lado opuesto de la balanza, Melià, Santander, Unicaja y Repsol son quienes cotizan ahora más alejados de los principales objetivos, al estar a cerca de un 30% de los niveles marcados desde Ecotrader en ese sentido.