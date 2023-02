Las bolsas atacan las resistencias que abren la puerta a otro 'arreón' del 8%

Las bolsas están cotizando una mejora clara del entorno macro, en el cual, por una parte ya parece que pierde enteros la posibilidad de ver una recesión y, por otra, la inflación se está desacelerando pese a los numerosos avisos de los bancos centrales, que no están calando del todo en los mercados. La última confirmación de esto fue el dato del IPC estadounidense publicado este martes que confirmó la tendencia regresiva de los precios, aunque no lo haga al ritmo deseado por el mercado para descartar por completo el ajuste restrictivo de las políticas monetarias.

Este entorno favorable está permitiendo que las bolsas sigan recuperando terreno después de las pérdidas registradas durante la semana pasada, el primer paso atrás en el año para índices como el Ibex 35, y que puede impulsar la bolsa europea como mínimo otro 4% gracias al rumbo tomado desde este lunes.

Pero, ¿hasta dónde podemos esperar un avance adicional? En el mejor de los casos, Europa tiene un recorrido al alza del 7,5% hasta los máximos alcanzados antes de la crisis de Lehman Brothers, que son los 4.575 puntos (el índice cerró el martes en los 4.238 puntos). "El primer objetivo a alcanzar, no obstante, pasa por los 4.400 puntos del EuroStoxx 50, que son los máximos del año pasado y cuya superación situaría a la bolsa europea en subida libre absoluta", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si el EuroStoxx Total Return revalida sus máximos históricos, todo apunta a que el índice podría ir a buscar el siguiente entorno resistivo de los 4.575, que es donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers", estimó el experto.

En el caso del Ibex 35 el recorrido al alza es del 8,5% aunque en su caso la referencia son los 10.100 puntos que es el techo preCovid. Y el primer obstáculo que debería superar el índice español para no asistir a una corrección severa, que serían los 9.310 puntos que fueron los máximos de 2021 y que llegó a superar brevemente en la sesión de este martes gracias al apoyo de Telefónica, el valor que más subió en la jornada y que sustentó al índice por el peso que representa dentro del Ibex 35. No obstante, la presión compradora encontró su límite al alcanzar esta referencia que no pudo consolidar al cierre del mercado.

Y es que la bolsa europea podría realizar una pausa antes de continuar con las alzas o, por el contrario, asistir a una fuerte corrección si Wall Street no acompaña en la subida. El IPC de enero en Estados Unidos era la referencia de la semana y aunque cayó una décima respecto al último mes del 2022 (hasta el 6,4%) lo hizo menos que lo que esperaba el consenso recogido por Bloomberg. Y esta desavenencia provocó la caída de la renta variable norteamericana. "El problema es que a corto plazo podríamos ver una consolidación de parte del último alza, algo que se confirmaría si se pierden los mínimos de la semana pasada, como son los 4.173 puntos", concluye Cabrero.

Esto implicaría un recorte en la bolsa europea que sería superior al susto visto la semana pasada, según el análisis técnico del asesor de Ecotrader. Pero el experto se muestra partidario de las alzas mientras no se demuestre lo contrario y aunque la renta variable global se haya atascado con las referencias anteriormente citadas. Así, considera que no habrá señales de deterioro alcista mientras los índices europeos no cedan los mínimos de la semana pasada que en el caso del Ibex 35 son los 9.069 puntos.

La bolsa europea tomó la delantera en 2023 pero precisa que los índices neoyorquinos también acompañen con subidas después de batir resistencias. En el caso del S&P 500 supone el nivel de los 4.000 puntos (ahora soporte). "A partir de ahora, Wall Street tiene una oportunidad muy buena para dirigirse a buscar los altos del pasado mes de agosto en los 4.325 puntos y, posteriormente, recortar la distancia hasta los máximos históricos marcados en los 4.800 puntos, hasta donde queda un 16% de potencial alcista", advierte Cabrero.

Pero lo cierto es que la primera reacción al nuevo dato de inflación en Estados Unidos fue negativa con los índices neoyorquinos a la baja por el temor a que la Reserva Federal retome su política restrictiva y lleve los tipos de interés en el país a un punto más alto del descontado o por más tiempo.

