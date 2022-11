Las bolsas europeas cierran noviembre por todo lo alto: el Ibex 35 gana un 5% hasta los 8.363 puntos

Las bolsas europeas han cerrado noviembre por todo lo alto. El EuroStoxx 50 ha brillado por encima de los demás índices, con un ascenso mensual del 9,5%, su mejor rendimiento en dos años, desde que Pfizer anunciara la efectividad de la vacuna contra la covid-19 y se desencadenara un rally en las bolsas. Pero el Dax no se ha quedado lejos, con una ganancia del 8,6%, y el Ibex 35 tampoco ha defraudado, puesto que en el mes ha subido un 5,1%

En el caso del índice continental, este último rebote de noviembre (9,5%) bate al de octubre (+9%). Eso quiere decir que la referencia encara el cierre del año con fuertes subidas, al haber ganado un 18,5% en los dos tercios concluidos del trimestre. El ascenso del Dax en este tiempo ha sido muy similar, pues roza el mismo porcentaje. En el caso de Ibex 35, encadena una remontada del 13% en los últimos dos meses.

La recuperación de las bolsas europeas surgió tras alcanzarse los mínimos anuales a finales de septiembre en el EuroStoxx 50 y el Dax y después de que el Ibex 35 tocara su nivel más bajo a mediados de octubre.

Mirando a la sesión de este miércoles, el selectivo español ha avanzado unas décimas, un 0,49%, al cerrar en los 8.363,2 puntos, máximos desde septiembre. El EuroStoxx 50 ha acabado en los 3.964 puntos tras un incremento del 0,7% y el Dax se ha situado en los 14.400 puntos al hacerse con un 0,3%. Volviendo a casa y al balance mensual, Rovi ha sido el peor valor, al perder más de un 20% en noviembre. Acciona Energía, Amadeus y Cellnex completan el cuadro de las únicas cuatro con rentabilidades negativas este mes. Grifols se sitúa en el lado contrario, al haber ganado un 18%.

Las bolsas del viejo continente han motivado su rebote en la expectativa de que los bancos centrales suavicen las alzas de tipos. No que las frenen, pero sí que los ajustes sean de menor envergadura. Desde julio, el Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado el precio del dinero en 200 puntos básicos, con dos subidas de 75 puntos básicos consecutivas en las últimas reuniones. Este mismo miércoles, se ha constatado una moderación en la inflación de la eurozona en noviembre que, en todo caso, quintuplica el objetivo de estabilidad del precios del organismo, en el 10% interanual (seis décimas menos que en octubre).

El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), inició el ciclo de endurecimiento monetario en marzo, con lo que ha llevado los tipos de interés a máximos de 2008 (entre el 3,75% y el 4%). En su caso, la entidad ha emprendido cuatro alzas seguidas de 75 puntos básicos. En parte, el mercado sí contempla entre los escenarios posibles una disminución del ritmo.

Esa perspectiva más optimista ha llevado al euro a avanzar cerca de un 3,5% frente al dólar en el mes, hasta los 1,03 billetes norteamericanos. Esta divisa ha registrado su peor mes desde septiembre de 2010, según Refinitiv. Las mejores previsiones también han venido de China, ya que la presión para que se relajen las medidas contra el coronavirus ha aumentado y circula el rumor de que puede producirse una mayor flexibilidad en el control de la pandemia. En ese sentido, el dólar ha perdido cierto fuelle como refugio.

Además de lo que los inversores han evaluado este mes, diciembre empezará en Europa con las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, que hablará de las perspectivas económicas y del mercado laboral (será a las 19.30 horas en España). Sobre todo, se espera encontrar pistas sobre el rumbo futuro de la política monetaria. También se examinará el Libro Beige de la Fed (se publica a las 20.00 horas). Con esas referencias, las bolsas intentarán rubricar el habitual rally de Navidad.

¿Rally de Navidad?

De hecho, a nivel técnico, no se puede dar por finalizado el rebote. Esta recuperación "podría extenderse para ir a buscar los 8.540 puntos, que son los máximos de agosto", señala sobre el Ibex 35 Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Desde ahí, "lo normal es que el Ibex 35 encuentre serias dificultades para seguir sosteniendo los avances, forme un techo e inicie un proceso de consolidación o corrección más o menos amplia que sirva para ajustar parte del rebote y aliviar la sobrecompra existente", apunta, para lo que habría que perder el nivel de los 8.100 enteros.

En el caso del EuroStoxx 50, Cabrero considera que "es pronto para favorecer el fin del rebote, a pesar de que el riesgo es que estemos muy cerca del mismo". Pero, antes de eso, para ver una fase lateral, tendrían que perderse los 3.896 puntos.

"No les voy a negar que me asombra que los niveles técnicos sean alcanzados sin haber asistido a ningún tipo de consolidación", señala el analista. "La duda que me asalta ahora es ver si, después de las últimas y fuertes subidas, el pescado ya está todo vendido", dice en referencia a que el rally de Navidad podría haberse adelantado un mes, al de noviembre, pero esa es una "duda" que se resolverá en diciembre.