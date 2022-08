¿Temor excesivo? En Europa la previsión de beneficio trepa pese al entorno

Sin duda la actual temporada de resultados trimestrales -ya finalizada en España, pero aún activa en el resto de Europa y EEUU¬ estaba envuelta por un halo de nerviosismo y temor por parte de los inversores en torno a cómo iban a afectar las altas tasas de inflación a las ventas y, sobre todo, a los márgenes de beneficio. Y, sin embargo, con las cuentas publicadas, las perspectivas para los índices no se han deteriorado como cabía esperar y han seguido encontrando espacio para su crecimiento, como si de enredaderas expandiéndose se tratasen.

Esta incertidumbre antes de los resultados ha sido, en opinión del equipo de análisis de Unicorp, "el principal argumento por el que los flujos no terminaban de ir a determinados sectores o índices bursátiles que habían tenido el peor semestre de las últimas décadas". Europa caía un 16,69% y el S&P 500 un 19,95% a principios de julio, antes de la publicación de estos resultados, frente al Ibex 35, que resistía algo mejor y cedía un 6,17%.

Las cifras publicadas no han sido tan malas como se descontaba. Los beneficios de este segundo trimestre del ejercicio han sorprendido al mercado hasta un 16,5% en el caso del Ibex y un 7,2% y un 4,7% en el del Stoxx 600 y S&P 500, respectivamente.

Lo cierto es que la recesión técnica que ya azota a EEUU, tras haber registrado una contracción del PIB dos trimestre seguidos -y que aún se espera su llegada en Europa-, las altas tasas de inflación o las políticas monetarias llevadas a cabo por los bancos centrales para contener la situación, a lo que se suma la tensión entre EEUU y China por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del país norteamericano, Nancy Pelosi, a Taiwán, no están haciendo mella en las previsiones de algunos índices bursátiles. Así lo demuestra el Stoxx 600, donde, tras la presentación de resultados, sigue mejorando las estimaciones de beneficio por acción tanto para este año como para 2023 y 2024. Desde el primero de julio, en el índice europeo han aumentado cerca de un 3% para 2022 y algo más de un 1% para 2023, según FactSet. Desde enero, las perspectivas se han incrementado un 16% y un 11% para este año y el próximo. En el caso de la bolsa española, las previsiones de ganancias también se han incrementado para este 2022 en el último mes -en concreto un 1,6%- pese que para el 2023 se hayan contraído ligeramente.

En Bankinter señalaban este viernes que han elevado su exposición a bolsa, argumentando que uno de los motivos es que "los resultados empresariales sorprenden positivamente" y, por ello, prevén una menor rebaja de estimaciones de BPA por parte del consenso. Según comentan desde Unicorp "los buenos resultados empresariales, y sobre todo, la posibilidad de que los tipos de interés no suban más allá del 3% en EEUU y del 1% le están dando un gran soporte a los índices bursátiles", a lo que añaden que "las bolsas, que este año han tenido correcciones de doble dígito, a pesar de resultados empresariales en máximos históricos, y una fase expansiva del ciclo económico, podrían subir, en un contexto de desaceleración macro, o incluso caída de márgenes empresariales".

También cabe destacar que las bolsas no solo están mejorando sus previsiones de beneficio, sino que, las caídas experimentadas a lo largo de este ejercicio han dejado a los principales índices cotizando a unas ratios PER (veces que el beneficio previsto se recoge en el precio de la acción) muy atractivas. El parqué europeo ha mejorado en más de un 20% este multiplicador, pasando de las 15,8 veces de principios de año a las 12,3 veces que hoy se pagan por las ganancias estimadas este 2022. El índice nacional es el que ofrece el múltiplo más barato, descendiendo de las 12,6 veces que se preveían el primero del año hasta las 10,2 veces actuales. Esto no solo deja a la bolsa española cerca de cotizar por debajo de las 10 veces y también próxima a ofrecer unas expectativas de rentabilidad del 10%, sino que, además, el selectivo de las 35 se compra ya hasta un 41% más barato que la media de su década (ver gráfico). Por su parte, el S&P ofrece un PER para este 2022 de 18,2 veces -no estaba tan barato desde 2018, cuando se compraba por 17,6 veces su beneficio-.

Las mejoras en el Ibex

Dentro del selectivo de las 35, los valores también han experimentado mejoras en sus previsiones de beneficio por parte de los analistas. En concreto, según el consenso de mercado que recoge FactSet, la compañía del club de las 35 en la que más se ha engrosado la estimación de ganancias de este año es Repsol.

Impulsada por la crisis desatada en las materias primas energéticas a raíz de la invasión rusa a su país vecino, Repsol está viviendo un ejercicio dulce en bolsa. Su acción gana cerca de un 14% en el año, pese a que la volatilidad ha marcado su cotización estos meses. Llegó a alcanzar los 16,12 euros en bolsa, que supusieron máximos anuales y niveles de octubre de 2018. Desde entonces, corrige algo más de un 26%, pero el precio objetivo, según el consenso de mercado que recoge FactSet, sobrepasa los 17 euros la acción, con los que superaría los actuales máximos del año.

Sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2022 batieron "las estimaciones del consenso en todas las líneas de negocio", según apuntan desde Renta 4. "Repsol presenta resultados sólidos impulsados por el alza del precio del petróleo y gas. Es una de las empresas multienergéticas que presenta mejores perspectivas: cuenta con un balance saneado, cotiza a múltiplos reducidos, rentabilidad por dividendo atractiva (5,4%) y cada vez es mayor su presencia en el área de renovables", opina el equipo de análisis de Bankinter. Las previsiones de beneficio han subido en más de un 100% en la petrolera respecto a lo estimado a principios de año y, en apenas un mes, logra una mejora superior al 7%. Además, el valor nunca ha estado tan barato, con un PER para este 2022 de 3,2 veces.

Acerinox es el segundo valor donde mejora más la estimación de ganancias en el año. En concreto, frente a los 553 millones de beneficio que el mercado esperaba el primer día de 2022, actualmente sus previsiones alcanzan los 824 millones, un alza del 50% que no se deteriora. Tan solo en un mes, estos pronósticos crecen en un 4%. La acerera, al igual que Repsol, presentó unos resultados correspondientes al primer semestre de 2022 que superaron las estimaciones del mercado. "Acerinox es optimista de cara a próximos trimestres, gracias a la solidez de EEUU y la buena cartera de pedir y a pesar de un tercer trimestre afectado, de nuevo, por el efecto estacional normal de los meses de verano", señalan desde Renta 4. "Creemos que Acerinox ofrece un negocio sólido junto con un balance general saludable y una buena retribución al accionista. Al mismo tiempo, la empresa está menos expuesta a los riesgos de volumen europeos en caso de que nos dirijamos a una posible recesión en la Unión Europea", alegan desde Credit Suisse. Tras caer en el año cerca de un 20%, también es la segunda compañía más barata del Ibex 35, comprándose a un PER de 2,9 veces.

La novel del Ibex, Acciona Energía, es la tercera en la que más se incrementan las estimaciones en lo que va de año. Desde que comenzó el ejercicio se amplían un 45% y un 5% en el último mes. La filial renovable de Acciona presentó unos resultados del primer semestre de 2022 que superaron las estimaciones, al conseguir 390 millones de beneficio frente a los 268 que esperados.

Banco Sabadell, Arcelor, Solaria, Bankinter, Naturgy, BBVA y Telefónica las firmas en las que también aumentan las previsiones más del 10% en el año, y la mejora continúa en el último mes.