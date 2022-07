El 36% de la bolsa europea se compra ya por menos de 10 veces su beneficio

La situación macroeconómica que vapulea el panorama internacional no ha dejado indiferente a nadie y mucho menos a las principales plazas mundiales. Las bolsas ya no cotizan una inflación, que cada vez es más desbocada, sino que, en este contexto, lo que empieza a descontarse es un escenario de recesión. Y, ante todo ello, los principales índices continúan sumergidos en territorio bajista, con pérdidas anuales del 18% en el caso del S&P 500 y del 19% en el del EuroStoxx 50.

Entre tanto lodo, poca claridad puede vislumbrarse. Sin embargo, incluso de la situación más pantanosa resurge una nueva oportunidad. Así, pese a los desplomes generalizados, más de un tercio de los valores a nivel europeo dejan atractivas oportunidades de inversión. Esto puede comprobarse a través del ratio PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), ya que entre el 30% y el 45% de las firmas europeas se compran por por debajo de las 10 veces con los beneficios esperados este año.

La bolsa británica -cede un 2,65% en el ejercicio, el menor retroceso de todo el Viejo Continente- encabeza la lista por número de compañías, con 31% de las que reúne descendiendo de esta cota. Siete de sus empresas, incluso, se compran en 5 veces o a cifras inferiores. La firma más barata de todo el índice es Harbour Energy, con un PER de 2 veces estimado para este ejercicio con el que, además, ofrece unas expectativas de rentabilidad del 50%. Los otros valores con por debajo de 5 veces para este año son Glencore, BP, Shell, Barclays y Rio Tinto, que se compran actualmente a 4 veces los dos primeros y a 5 los restantes.

No obstante, pese a que la energética inglesa lidere su índice nacional no es el valor más barato de todo el continente. Este puesto lo ostenta la acerera ArcelorMittal que se compra incluso con un múltiplo inferior a las 2 veces en 2022. Sus expectativas de rentabilidad se acercan al 55%. La acerera, que presenta una caída superior al 20% en el ejercicio, no solo es atractiva por este ratio, sino que además también se ensalza con un interesante potencial del 76% según establece el consenso de analistas que reúne FactSet y, además, ha mejorado sus previsiones de beneficio para este ejercicio con respecto a las que presentaba a principios de año.

El sector automovilístico

Dentro del selectivo francés -el 38% de sus valores se compra por menos de 10 veces su beneficio estimado para este año-, el sector automovilístico registra dos de sus principales firmas entre los valores más baratos de todo el índice. Tras Arcelor, Stellantis es la más atractiva en relación a este ratio, pues ofrece un multiplicador cercano a las 3 veces para 2022. El de Renault también se sitúa por debajo de PER 5, y se compra algo más de 4 veces, aunque es la cuarta firma más barata del CAC 40, superada por TotalEnergies que cotiza a un PER de 4 veces para este año.

La industria de automóviles sigue encontrando las mejores gangas y lidera el top 3 de firmas más baratas del Dax alemán -también el 38% de sus valores consiguen PER para este 2022 por debajo de las 10 veces-. Volkswagen encabeza este índice y actualmente se compra alrededor de las 4 veces en este 2022. Le sigue Porsche, también en el entorno de las 4 veces para este año; y Bayerische se compra sobre las 5 veces. Todas ellas han logrado abaratarse desde principios del año y presentan potenciales que dejan a sus cotizaciones recorridos del 40%, 62% y 70% respectivamente.

El Ibex 35, por su parte, presenta a diez de sus compañías por debajo de este ratio. La lista la lidera la ya menciona Arcelor, seguida de Acerinox y Repsol con un PER para 2022 alrededor de las 3 veces en ambos casos cerrando el top 3. El sector bancario español registra a tres de sus entidades entre las firmas más baratas del club de las 35: Santander, BBVA y Sabadell que se compran respectivamente a 5,6 y 7 veces en este ejercicio.

La bolsa italiana presenta el mayor porcentaje de compañías del Viejo Continente por debajo de PER 10, con un 45% de sus firmas por debajo de este ratio. La lista la lidera Stellantis con un multiplicador de 3 veces y la rentabilidad por dividendo más alta del EuroStoxx, del 10,2% -también se establece como la más barata de las 50 firmas que agrupa el índice europeo-. A todo ello se suma las expectativas de rentabilidad que la automovilística eleva hasta el 37%. Cierran el podium de las más baratas en Italia Eni y Exor con un PER alrededor de 4 veces en ambas firmas.