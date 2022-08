Escalada de tensión en Taiwán: China sanciona a Pelosi, corta los contactos militares con EEUU y envía buques de guerra a la isla

Aumenta la tensión entre China y Taiwán por la polémica visita a esta última isla de Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, el martes. Pekín ha decidido sancionar a la política estadounidense, la tercera autoridad de EEUU, y a su familia. También ha cortado los contactos a nivel militar, judicial y climático con Washington. Y por si esto fuera poco, ha enviado buques de guerra a través del Estrecho de Taiwán, algo que no sucedía desde hace años.

La visita esta semana a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, duró menos de 24 horas. Pero ese fue tiempo suficiente para elevar una vez más la tensión entre el país norteamericano y China, esto es, las dos mayores potencias económicas del mundo.

Era la primera vez que un político estadounidense de su rango visitaba la isla en 25 años. El gigante asiático advirtió que llevaría a cabo medidas "contundentes" como respuesta, al entender que Estados Unidos amenaza el status quo de la región: China considera que la isla, actualmente autogobernada e independiente de facto, es parte de su territorio y confía en reunificarla en el futuro.

Así las cosas, China no solo está llevando a cabo maniobras militares cerca de Taiwán y ha impuesto sanciones comerciales a la isla, sino que ahora ha dado varios pasos más. Por un lado, ha sancionado directamente a Pelosi y a su familia, a quienes veta la entrada en el gigante asiático.

En un comunicado, recogido por El País, el Ejecutivo chino defiende que Pelosi ha interferido "gravemente" en sus "asuntos internos" y ha amenazado "la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán".

Es por ello que, además, Pekín ha suspendido contactos a nivel militar, judicial y climático con el gobierno de Estados Unidos. En consecuencia, el Ejecutivo chino ha cancelado la reunión de trabajo prevista entre representantes del Ministerio de Defensa chino y estadounidense.

Asimismo, ha suspendido un encuentro del Mecanismo de Consulta de Seguridad Militar Marítima de China y Estados Unidos. Y también quedan suspendidas las conversaciones sobre cambio climático, la cooperación para la repatriación de migrantes ilegales entre ambos países, la cooperación para la asistencia judicial y la lucha contra los crímenes transnacionales y el tráfico de drogas, recoge Europa Press.

Además de las sanciones mencionadas, el Ejército de Liberación Popular chino ha enviado buques de guerra a través de la línea divisoria del Estrecho de Taiwán en la primera incursión de este tipo en años, según informa Bloomberg.

Igualmente el ejército de la potencia asiática ha enviado aviones de guerra a través de la frontera definida por Estados Unidos, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Multiple PLA aircraft and vessels were detected participating in drills around Taiwan Strait and have crossed the median line. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation. pic.twitter.com/lVpRWCZxhm