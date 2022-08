Europa arranca agosto con una ventaja de casi un punto con el Ibex

El final de julio difundió ganancias entre los principales índices a ambos lados del Atlántico que no se habían experimentado en todo el ejercicio. Europa se revalorizó en el último mes más de un 7%, con lo que reducía la ventaja de hasta casi siete puntos que aún le conseguía sacar el Ibex 35, que, entre la espada y la pared hasta el último momento, finalmente selló julio con un avance del 0,7%.

Pese al verde que pintó a los mercados en julio, la primera sesión de agosto manchó de rojo la mayoría de los selectivos europeos y cumplía con la tónica que ha empañado el comportamiento de los índices en este mes en las últimas décadas. Y es que históricamente agosto es el mes mas bajista para el EuroStoxx -también para el Ibex es una de las temporadas del año con más pérdidas-. Así lo refleja la media de los últimos 30 años que ofrece Bloomberg, que muestra como el selectivo continental cede un 1,4% de media durante los días que dura este mes. Una cifra superior a los números rojos registrados en mayo, que siempre suele estar bajo la lupa de inversores y analistas ante el conocido aforismo del sell in may and go away.

Así y cumpliendo con las expectativas de agosto -aunque todavía es demasiado temprano para dictaminar la conducta mensual-, el índice europeo inició el octavo mes del año manteniéndose prácticamente plano, el mejor comportamiento de la sesión junto con el Dax, que también se mantuvo estable.

Frente a ellos, el Ibex, uno de los índices con las mejores conductas de este ejercicio -sus pérdidas anuales se sitúan en el 7,21% las menos abultadas del continente, tras el FTSE 100, en positivo- fue el más golpeado en esta primera sesión del mes. La pérdida del 0,87% del Ibex devolvió de nuevo la ventaja a Europa, con casi un punto de diferencia y el índice continental conseguía reducir la brecha entre ambos y situarla ya en niveles de abril.