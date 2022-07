El fin de era de tipos cero abre un rebote sin que el fondo del pozo se haya visto

La era de los tipos cero llegó a su fin el jueves cuando el BCE cumplió con las especulaciones y subió, por primera vez en once años, los tipos de interés en 50 puntos básicos, la mayor subida desde hace más de dos décadas. Una decisión que no se hizo notar en el mercado europeo, pese a que al cierre semanal presentara notables rebotes.

A este acontecimiento hay que sumar, además, la próxima reunión de la Reserva Federal Estadounidense (Fed) convocada para el 27 de julio, en la que se espera una nueva subida de los tipos en al menos 75 puntos básicos, para seguir luchando contra la inflación que también en Estados Unidos continúa desbocada -el último dato del mes de junio se situó en el 9,1%, la cifra más alta desde 1981-. Tras la primera subida del organismo en junio -aumentó los tipos en 75 puntos básicos, el mayor incremento en 28 años-, con esta nueva los tipos de interés de Estados Unidos ya se situarían en los 1,75 puntos -partía de unos tipos de intereses en los 0,25 puntos-.

Así, el mercado se tiñó de verde en una semana en la que los rebotes fueron intensos a ambos lado del Atlántico. En Europa, el Ibex y el índice italiano sufrían repuntes más contenidos -en parte, aminorados por las duras condiciones de la herramienta antifragmentación propuesta por el BCE e Italia, además, por la marcha de Draghi y la convotaria de elecciones- en ambos casos con avances del 1,3%. El EuroStoxx recuperaba en torno al 3,4% de su valor en los últimos cinco días, siendo el índice más alcista del continente en la semana. Destacaron, además, los avances del Dax y el Cac, que presentaron ganancias del 3,02% y el 3% respectivamente.

No obstante, el fondo del pozo todavía no se ha vislumbrado y las principales plazas, la mayoría aún por debajo de resistencias, no han alejado el riesgo de asistir a caídas profundas. El EuroStoxx volvió a fracasar en su intento de superar su resistencia situada por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en los 3.600 puntos. Una vez superada se alejaría "la posibilidad de acabar asistiendo a la pérdida de los mínimos de marzo y plantea un contraataque alcista que podría buscar en próximas semanas la zona de los 4.025 puntos, que es donde terminó el último rebote, con resistencia intermedia en los 3.850 puntos", apunta el experto. Pese a ello, añade que "operativamente, la superación de los 3.600 puntos no invita a poner un segundo pie en bolsa ni a aumentar de forma contundente la exposición pero sí a picotear en busca de oportunidades para aprovechar un previsible rebote".

Wall Steet también se sumó a los rebotes. A cierre europeo, sus principales selectivos como el S&P 500 y el Nasdaq 100 apuntaban revalorizaciones sobre el 3% en ambos casos, aunque cabe recordar que ambos índices continúan en mercados bajistas.

Pharma Mar, la estrella de la semana

Pharma Mar fue la lider indiscutible de la semana dentro de un Ibex en el que el 85% de sus valores consiguió colocarse en el terreno positivo. Impulsada por la aprobación en China de uno de sus fármacos contra el cáncer, la farmacéutica subió desde el lunes un 7,6%, ganancias con las que además no solo lidera la semana sino también el Ibex en el ejercicio, con un avance del 26,7%. Las alzas del 7,1% y 5,6% de Arcelor y Acerinox cerraron el podium de la semana.

Al otro lado de la tabla, Telefónica fue la más damnificada con pérdidas de hasta el 5,88%, seguida de Mapfre con un retroceso del 3,58%. El resto de descensos de la semana fueron más débiles, sin llegar al 1%.

Las compras se impusieron en el mercado de la renta fija a cierre semanal. Los bonos periféricos de Italia y España, tras repuntar hasta rentabilidades del 3,5% y el 2,5% respectivamente tras el anuncio del BCE, descendieron ambos más de 22 puntos básicos en la sesión del viernes. Finalmente cerraron la semana con rentabilidades del 3,3% en el caso italiano y 2,3% en el español. El bund alemán perdía 19 puntos básicos con respecto al comienzo de semana y finalizaba en el 1% de rentabilidad. Frente al más del 3% que tocaba el bono americano el lunes, el viernes rondaba el 2,8% a media sesión, perdiendo hasta un total de 19 puntos básicos desde el lunes.

El euro recuperaba un 1,6% impulsado por el lastre del dólar tras conocerse el descenso del PMI. Desde que tocase su paridad con el dólar, el 14 de julio, ya rebota sobre un 2% y a media sesión alcanzaba los 1,02 dólares.