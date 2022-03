La volatilidad en la renta variable es asumible para evitar el peaje de la inflación

Sergio Fernández Madrid

El escenario que se plantea en los próximos meses estará marcado por la inflación, aunque el auge de los precios se modere con el paso del tiempo en el mejor de los futuros. Por ahora, la inflación en España se sitúa en el 7,6%, con los últimos datos de febrero, y ante la escalada de los costes en prácticamente cualquier producto o servicio, los inversores deben decidir si protegen su capital invirtiendo el mismo en los mercados.

No es una decisión sencilla, dado que las principales plazas bursátiles del mundo se mantienen en negativo en lo que va de año. Como ejemplo, el S&P 500 cede un 5,3% en 2022, así como el EuroStoxx 50 lo hace un 10% o el Ibex 35 cede otro 4,4%. Además, los pasos que dan los bancos centrales y las derivadas de la guerra en Ucrania mantienen la volatilidad en los mercados, como refleja el Vdax, el índice del miedo alemán.

Aun así, los principales gestores españoles tienen claro que la coyuntura actual sigue siendo buena para invertir en renta variable, en particular si las estrategias están enfocadas al medio y largo plazo. No obstante, ninguno de los expertos consultados exime el riesgo que existe en los mercados. "El problema a largo plazo es ver hasta dónde llega [el aumento de la inflación] dado que históricamente es buena para los activos, ya que se vincula con el crecimiento", según el gestor de Sigma IH Equity Europe y el SIGMA IH Equity Spain en Andbank, Gonzalo Lardiés. "La inversión sin riesgo no existe y sacar a los conservadores de su posición es complejo. Pero o pagas el peaje de la inflación y pierdes dinero o inviertes en un entorno volátil y a la larga tiene premio", anticipó Lardiés en el I Foro de Gestión Activa organizado por elEconomista, quien también explicó cómo la inflación de oferta "drena" el consumo.

Además, la invasión de Ucrania ha profundizado el problema. "El conflicto hace que la inflación suba a la inflación", asevera el director general & CIO & Fund Manager en GVC Gaesco, Jaume Puig. Los precios se van a mantener altos una temporada, según el experto que en los encuentros que ha mantenido con empresas en las últimas semanas ha visto el mismo patrón: "Todos son inflacionistas y se preguntan por la traslación de costes a los precios de venta", resume Puig. Hasta la fecha, el director general de GVC Gaesco entiende que las compañías han actuado de airbag ante el aumento de los precios, cosa que ahora no va a ser tan habitual, aunque la inflación se modere en torno al 2-3%.

"En estas dos últimas semanas en algunos sectores ya se descontaba estanflación", comenta el director de inversiones de Creand AM, Luis Buceta, que entiende que el coste de la energía es un hándicap que pasara factura a la mayoría de las empresas. Es partidario de anticipar la subida de tipos en Europa, al igual que lo ha hecho Powell en Estados Unidos dado que "el problema es que si actuamos tarde la respuesta será más agresiva", según Buceta, quien sugiere que el BCE está anteponiendo el crecimiento a "atacar" la inflación.

Desde el punto de vista de Gonzalo Sánchez, director de inversiones en Gesconsult, el enfoque de las inversiones tiene que estar en lo cualitativo ya que con la guerra "el ejercicio de trapecista ahora es más complicado", y entiende que en los próximos meses será clave "atinar" con los valores, más aún para un perfil conservador, según el experto.

"Los posicionamientos de mercado tienen que ser sólidos porque si no puede haber mucho sufrimiento. La gente tiene que ser consciente de que para protegerse y no perder dinero hay que irse a la renta variable", alerta el responsable de Gesconsult. La misma postura comparte Ricardo Vidal, el Codirector de inversiones en EDM. "Lo importante será acercarse a las compañías de calidad, que son las que mantienen más atractivo al poder mantener sus márgenes y traspasar los precios", apunta el experto. Además, existen "oportunidades" de compañías que están baratas, según su criterio, en relación a su ratio PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción). En este punto no dudó en destacar la fortaleza de Fluidra, por su crecimiento continuado en los últimos años, así como el caso de Inmobiliaria Colonial, "capaz de trasladar el aumento del precio a sus clientes".

"La banca es la piñata que todos quieren"

En esta línea también se expresó el gestor de fondos en Abante Asesores, José Ramón Iturriaga. Sin embargo, para Iturriaga, esas empresas de calidad se focalizan en un sector en particular: el bancario. "Es uno de los grandes sectores que se beneficia de una normalización de tipos de interés pero no solo por los mismos, sino por su apalancamiento", entiende Iturriaga. El gestor de Abante Asesores considera que ante una subida de tipos también en Europa este sector se va a convertir en "la piñata que todos quieren" además de que la cuenta de resultados de las entidades en los próximos trimestres también van a contribuir a levantar el atractivo sobre estos valores. En concreto, destacó al Banco Sabadell y a CaixaBank, por su enfoque minorista, o Metrovacesa donde "el capítulo de Slim es solo el principio de la historia".

El socio y gestor de Cartesio, Ignacio Sanz, prioriza como oportunidad las compañías aseguradoras sobre el sector bancario. No solo piensa en una subida de los tipos de interés, sino "teniendo en cuenta que, si te equivocas, es más defensivo que el sector bancario". Además, dado que las materias primas se han disparado desde que lo producido en Rusia no traspasa sus fronteras, Sanz también pone en valor las compañías vinculadas a las infraestructuras. "Es fácil [para estas empresas] pasar los costes al cliente", asegura el gestor de Cartesio. Sin embargo, abre su abanico de posibilidades a todas aquellas compañías con márgenes altos y destaca el peligro de aquellas cuyo endeudamiento sea alto en este contexto.

Un año 'value'

Para Jaume Puig, los sectores que mejor rendimiento pueden ofrecer ante la perspectiva de precios elevados y mantenidos en el tiempo serán los cíclicos. "Todo lo que tenga que ver con el turismo, las que se aprovechan de las materias primas... Estas pueden hacerlo mejor", añade el director general de GVC Gaesco. "Este año es value total con los tipos subiendo por lo que nosotros invertimos con una etiqueta quality value". Como valor español, el gestor destacó a Meliá Hotels, por su carácter cíclico y su capacidad para subir los precios sin que su ocupación se resienta. Mientras que como compañía europea ensalzó la posición de partida de la reaseguradora Munich Re, que posee un "balance fuerte en un sector en el que la subida de tipos le va genial", según Puig.

Para, Buceta las compañías vinculadas al crudo o a la energía son las claras ganadoras ante esta coyuntura. "Tienen posibilidad de mantener márgenes por el aumento de los precios, aunque reduzcan volumen de negocio", estima. No obstante, para el director de inversiones de Creand AM hay que realizar también un estudio geográfico para mantener una cartera balanceada en cualquier parte del mundo. "Países como Brasil y México están en positivo en el año y en Asia, incluyendo a Japón, el año pasado no hicieron nada, ya que el ciclo es diferente al nuestro. Ahí, se pueden encontrar oportunidades", aventura Buceta. Del mismo modo, Gonzalo Sánchez recomienda entrar con pasos cortos "aunque la pérdida ahora mismo es casi segura si tenemos en cuenta la evolución de la mayoría de las bolsas".

La mayoría de los ponentes que participaron en este foro consideraron que Lagarde no está respondiendo a la subida de los precios con la diligencia necesaria, más si se compara con las decisiones que han tomado sus comparables como el Banco de Inglaterra o la propia Reserva Federal de Estados Unidos. "Al final, si esto se vuelve estructural el flujo del dinero se va a las monedas que valen más y a la larga EEUU nos va a trasladar más inflación", estima Jaume Puig.

"El crecimiento del mundo está en la sostenibilidad y los criterios ESG"

El responsable de Abante Asesores, José Ramón Iturriaga, considera que los bancos centrales no van a ser más agresivos y que los problemas de precios se resolverán con el tiempo. Según su criterio, si la curva de tipos se mueve hasta replicar a la norteamericana "no solo no sería un gran menoscabo al crecimiento sino que el impacto de partida es tan bajo que el golpe a la actividad no sería tan grave", según Iturriaga.

También se puso sobre la mesa si la inversión se iba a resentir desde un punto de vista de la sostenibilidad. Y la mayoría de los participantes considera que, a pesar de la guerra o la inflación, la sostenibilidad no se verá perjudicada. "El crecimiento del mundo está ahí y se buscan compañías con un criterio ESG. Es verdad que las renovables pueden ser atractivas, pero hay otros sectores que también invierten en ese campo", según Ricardo Vidal.

"Cuando vienen dinámicas de cambio de estructuras como pasó con las puntocom, Internet iba a estar en todo. Fue verdad pero en ese momento se puso un precio que no era real", advierte Gonzalo Lardiés de Andbank, y añade que "las directrices están claras, pero a veces se ponen precios que en el corto plazo son altos".

