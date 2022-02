Qué dividendos pagará la banca española

El sector bancario ha retornado a la normalidad prepandemia y la mejor prueba de ello es que, aprovechando la presentación de resultados anuales, todas las entidades han confirmado sus renovadas políticas de retribución al accionista, muy en la línea de lo que habían adelantado meses atrás.

De media, las seis entidades que cotizan en España distribuirán un dividendo en metálico del 4% de rentabilidad, con excepciones como BBVA y CaixaBank, por encima del 5%, y Bankinter que -a falta de conocer cuál será su tercer dividendo con cargo a las cuentas de 2021- podría colocarse, como mínimo en el 4,5%, aunque no se descarta que supere ligeramente también el 5% una vez se desvele el importe de este último pago. Ahora bien, la foto cambia, ligeramente, si en ella se incluyen las recompras de acciones donde entra también Banco Santander. En este caso, la rentabilidad de la retribución al accionista de la entidad que preside Ana Botín llegaría al 4,7%, a los precios actuales, y se dispararía la que corre por cuenta de BBVA y CaixaBank, que están llamados a liderar la remuneración a los inversores los próximos años.

De más a menos, no hay duda de que BBVA y su recompra de acciones, de 3.500 millones de euros -es el programa más ambicioso en menos tiempo de la banca europea, solo 12 meses- le ha posicionado en otro nivel. Entre el pago en efectivo anunciado con cargo a las cuentas de 2021, de 0,31 euros brutos por acción, y la recompra -que comenzó el 18 de noviembre pasado- su rentabilidad alcanza el 14,8%. La entidad que preside Carlos Torres ya distribuyó un primer pago a cuenta el pasado mes de octubre de 8 céntimos que complementará en abril con otro abono de 0,23 euros.

CaixaBank, por su parte, no solo ha sentado las bases de un dividendo que equivale al 50% de su beneficio neto, sino que ya ha dejado claras sus intenciones de cara a 2022, cuando elevará la horquilla a distribuir hasta el 50%-60%. Además, la firma catalana tiene intención de llevar a cabo una recompra de acciones, aunque no dará cifras concretas del importe hasta el segundo trimestre del ejercicio cuando presente su nuevo plan estratégico (tras la integración de Bankia). No obstante, esta recompra, que se producirá durante este mismo año, rondaría los 1.800 millones de euros teniendo en cuenta que el banco ha dejado claro que busca repartir entre sus accionistas el exceso de capital sobre un CET1 fully loaded mínimo del 12%. A cierre de 2021 se situó en el 12,82%, con lo que ese exceso es el equivalente a unos 1.770 millones de euros.

Solo con el dividendo en efectivo, de 0,1463 euros que se distribuirá en abril, alcanza un retorno del 5%. Si a ello se suma la recompra, éste alcanzaría el 11,9%.

Banco Santander, en cambio, ha optado por dar un paso atrás y tomar distancia respecto a sus competidores. Su dividendo ha quedado finalmente en la parte baja del rango (con un 40% de payout) y mantiene lo ya anunciado: 50% en metálico y el otro 50% por la vía de la recompra. Su dividendo en efectivo con cargo a 2021 alcanzará los 0,076 euros. Ya distribuyó un pago de 0,0485 euros en noviembre, y se espera un segundo complementario en mayo de 0,0275 euros. En lo que respecta a la recompra, ésta se ha dividido en dos tramos: un primero de 841 millones de euros, y el segundo, siguiendo las pautas lanzadas por el banco debería alcanzar los 477 millones aproximadamente. En conjunto, la retribución al accionista del Santander es del 4,7%, pero de solo un 2,3% si se mira a su pago en efectivo.

Bankinter es la única entidad que no ha publicado el importe exacto del dividendo que se cargará a las cuentas de 2021. Hasta la fecha, ha distribuido -en dos pagos- 18 céntimos brutos por título y falta un tercero que se espera para marzo. En total, y según previsiones, el dividendo total del ejercicio podría rondar los 0,24 euros, que rentan un 4,5%. Lo que sí comparte con la ex caja malagueña es una ratio de payout del 50%. Unicaja ha anunciado el reparto de 69 millones de euros en dividendos con cargo a 2021, que distribuirá en un único pago anual previsto para mayo. Esto equivale a un abono por acción de 0,0259 euros brutos, que rentan un 2,8%.

Banco Sabadell, como ya anunció previamente, tiene el porcentaje más bajo de retribución, del 30%, aunque no por ello es el menos rentable. Su pago, de 3 céntimos previsto para el mes de abril, renta un 3,9% a los precios actuales. Hay que tener en cuenta el rally bursátil que protagoniza el sector en el arranque de 2022 y, de ellos, Sabadell es el más alcista, con ganancias del 32%, seguido de Caixa (27%), Bankinter (21%), Santander (12%), Unicaja (12%) y BBVA (8%).