La bolsa española cotiza con un descuento del 15% frente a Europa

¿Han sido los dos últimos años un periodo de vacas gordas para la renta variable? La respuesta es muy distinta si el que contesta es un inversor de bolsa europea, que ha ordeñado ganancias con el EuroStoxx 50 anotándose un 9%, frente a la famélica rentabilidad que ofrece el Ibex 35, con pérdidas del 12% desde el cierre de 2019.

La ventaja que obtuvo la plaza española frente a la principal referencia bursátil del Viejo Continente por el rally de las vacunas a finales del año pasado fue efímera y no se mantuvo más allá de las primeras sesiones de enero. Un diferencial que, de media, se ha mantenido en 10 puntos, pero que en el último mes ha engordado hasta 21 puntos de rentabilidad, la máxima en dos años. Este peor rendimiento al que en los últimos tiempos han tenido que acostumbrarse los inversores españoles, venía explicado, en buena medida, por el lastre de la banca en el desierto de tipos cero por el que lleva transitando Europa en la última década.

Pero en un 2021 que va camino de ser el mejor ejercicio para las entidades europeas desde 2009, muchos analistas fían a este sector las potenciales alegrías que pueda dar la bolsa patria de cara al próximo ejercicio y que ha ganado más atractivo tras la caída del 5% de este viernes, la mayor para el selectivo desde junio del año pasado.

El indicador nacional es el que más se ha abaratado por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) en el ejercicio, cerca de un 30%, hasta las 13,43 veces, frente al 14% que se ha reducido el multiplicador de beneficios del índice europeo hasta las 15,6 veces. Una ratio que mengua aún más de cara al año que vine, cuando se espera que el multiplicador caiga hasta las 12,45 veces, y que lleva al índice nacional a partir frente a Europa con un descuento del 15%.

Tomando como referencia estas previsiones, una forma de calcular qué expectativa de rentabilidad ofrece la bolsa es mediante la inversa del PER. En base a las estimaciones, esta relación implica para el Ibex una rentabilidad del 8% anualizada para quien reinvierta lo obtenido de forma continuada durante diez años seguidos, mientras que con el multiplicador previsto para el EuroStoxx se aspira a un 6,8% para este periodo.

Ahora bien, ¿qué recorrido cabe esperar para las firmas españolas con más accionistas? A partir de la media del potencial que reciben estos valores a partir del precio objetivo, por un lado, y la inversa del PER, por otro, las firmas que potencialmente pueden ayudar a engordar las carteras de los inversores de cara a aprovechar el diferencial que aún tiene que engordar el Ibex para estar a la par que Europa son los bancos y Repsol, con potenciales retornos de entre un 13% y un 21%. Todas salvo Inditex cuentan con una expectativa de rentabilidad mayor que el indicador español.

Santander

Por valoración, la firma cántabra sube un 10,6% en el año y brinda a sus casi 4 millones de accionistas un recorrido al alza del 38,6% hasta los 3,90 euros, una recomendación de compra y una expectativa de rentabilidad por la inversa del PER del 16,2%, que de media representa un 27,4%. Santander es asimismo la más atractiva de la banca del Ibex con un descuento del 23% frente a CaixaBank, BBVA y Sabadell. La entidad recuperará en 2021 el bronce por beneficio entre sus pares, cambiando las pérdidas que encajó en 2020 –8.771 millones de euros– por ganancias tras realizar provisiones por un posible repunte de la morosidad ante el Covid. El consenso prevé que alcance los 7.744 millones de euros a cierre de diciembre y que vuelva a batir los 8.000 millones a partir de 2022.

Repsol

La petrolera, que ha visto cómo los analistas han mejorado su consejo ostensiblemente desde el verano, arroja ganancias del 17,7% en 2021 y aún tiene margen para avanzar un 33% más hasta los 12,92 euros. Esta mejora de valoración ha venido de la mano de la última presentación de sus cuentas tras anunciar que había conseguido volver a niveles de beneficio preCovid. Cotiza a los múltiplos más bajos de la industria –5,6 veces sus ganancias de 2022–, lo que representa un descuento del 17% frente a sus pares. Por la inversa del PER su expectativa de ganancias anualizada a una década es de casi un 18%. La subida del crudo también ha permitido una mejora del dividendo del 5%.

CaixaBank

Suma un 8,7% desde enero y ofrece una expectativa de rentabilidad anualizada del 23% –la media de un potencial del 32,7%, un multiplicador de beneficios 2022 de 7,3 veces (el más bajo entre sus comparables)– y el mejor consejo de la banca del Ibex. La compañía cerrará 2021 con un beneficio superior a los 5.000 millones de euros, cifra que nunca antes había alcanzado y que pasarán años hasta que pueda volver a cotas similares, al menos, de manera orgánica. Para los próximos años, el consenso espera que su resultado neto se normalice hasta niveles de unos 2.600 millones de euros en 2022 y otros 2.900 millones un año después, una vez integrada Bankia en su estructura.

Repsol, que suma un 18% en el año, cotiza con un descuento del 16% frente a sus rivales europeas

BBVA

En el año gana un 27% y promete un 22,6% si se promedia un potencial del 31,5% y una expectativa de rentabilidad anualizada a una década del 13,7%. Por su multiplicador de beneficios, la entidad ofrece un descuento del 23% frente a su media histórica de 10 veces. BBVA presentó a comienzos de mes su estrategia hasta 2024, cuyas guías pasan por mejorar la eficiencia, elevar la rentabilidad, ganar un 33% de clientes objetivos y lograr la canalización de los 200.000 millones de euros comprometidos hasta 2025 en financiación sostenible. Por otro lado, aprovechando su Investor Day, anunció un incremento de la retribución al accionista, al elevar el pay-out al 40%-50%, frente al 35%-40% actual.

Mapfre

La diversificación geográfica de su negocio, la recuperación económica, su atractivo dividendo y el potencial de revalorización han elevado el interés por la aseguradora, que luce su mejor recomendación de los últimos siete años. La firma que preside Antonio Huertas se anota un 14,6% en el parqué en 2021 y tiene margen para sumar un 16,3 más, así como una expectativa de rentabilidad anualizada a una década del 12,8%.

Telefónica

Tras muchos años como el patito feo del sector, los títulos de Telefónica se anotan cerca de un 20,4% frente al 10,5% que se anota de media la industria europea. Con todo, la firma que preside José María Álvarez-Pallete cotiza a un PER 2022 de 10,8 veces por lo que ofrece un descuento del 10% frente a los ocho grandes telecos europeas. Los 10.158 millones de beneficio que los analistas prevén para este año suponen rozar el mayor beneficio de la historia de la compañía, conseguido en 2010 después de muchos años de travesía por el desierto. Es extraordinario también porque esta cifra será la segunda más alta del Ibex 35 (el cual podría alcanzar también su propio beneficio histórico).

Sabadell sobre Bankinter: "La ejecución del plan estratégico avanza en la buena dirección y las cifras del tercer trimestre confirman el cambio a mejor"

Banco Sabadell

La entidad es, con un 66,4%, el valor más alcista del Ibex 35 en el año, pero esta subida no es un obstáculo para aspirar a un recorrido alcista del 13,5% hasta los 0,67 euros por acción. Por otro lado, la expectativa de rentabilidad a una década es del 12,4%. Las últimas cuentas presentadas han actuado como un catalizador para el valor, no sólo por el impulso de TSB a sus cuentas o la mejora en costes, provisiones de capital, sino por la visibilidad ofrecida. "La ejecución del plan estratégico avanza en la buena dirección y las cifras del tercer trimestre confirman el cambio a mejor", señala Bankinter.

Endesa

La caída del 10% en el año ha propiciado que sus títulos se abaraten hasta las 12,7 veces por sus beneficios de 2022, lo que representa una atractiva rebaja del 31% frente a las principales eléctricas europeas. Asimismo, la compañía capitaneada por José Bogas tiene mecha alcista para recuperar los 6,46 euros por acción, mientras que a una década aspira a una rentabilidad del 7,8%. Endesa ha revisado esta semana su estrategia hasta 2024, ha mantenido sus objetivos de ebitda de 4.100 millones de euros para 2022–frente a los 4.100 millones que espera el consenso– e incrementó su meta para 2023 hasta 4.500 millones, frente a los 4.300 anteriores. El payout pasará del 80% en 2021 al 70% en 2022, para cuando se espera que sus dos pagos anuales alcancen los 1,11 euros por título.

Credit Suisse: "Iberdrola desempeña un papel clave en la transición energética a nivel mundial"

Iberdrola

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán se deja en 2021 un 15%, lo que ofrece por valoración un potencial del 17,3% a 12 meses y una perspectiva de rentabilidad del 6,3% por la inversa del PER, a razón de una ratio de 15,7 veces su ganancias de 2022. Con todo, Iberdrola luce la sexta mejor recomendación de compra de las grandes eléctricas europeas. "Creemos que el reciente aumento de las facturas de los consumidores ha abierto un debate a nivel de la UE, que podría llevar también a una reforma del mercado eléctrico para garantizar las inversiones a largo plazo en el sector" apunta Credit Suisse. "En este contexto", prosiguen sus analistas, "Iberdrola desempeña un papel clave en la transición energética a nivel mundial. La compañía ha alcanzado ya los 82GW de la cartera de proyectos (de los cuales 7GW ya están en construcción)", agregan.

Inditex

La textil cotiza a un 10% de los altos históricos que sus títulos alcanzaron el 10 de noviembre y la caída semanal ha reducido sus ganancias anuales a un 16%. No obstante, la conquista de estos niveles ha deteriorado el precio justo que le otorga el consenso en 3,9 euros por acción, limitando su potencial a un 4,6%. De hecho, entre las grandes es la que ofrece la menor expectativa de rentabilidad a una década también por la inversa del PER, un 4%. Por otro lado, la gallega ha adelantado un año su objetivo de que la venta por Internet supere el 25% del total ya al cierre de 2021. La buena gestión de los stock y la integración del online y el canal físico llevará a Inditex a volver a márgenes ebit del 17% ya este ejercicio, y a superar el 18% en 2022, algo que no sucede desde 2013.