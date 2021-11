Más de 20 dividendos para cantar 'Feliz Navidad' desde noviembre

Si hay una canción a nivel mundial que es un auténtico emblema navideño, esta pertenece a la diva del pop Mariah Carey y su All I want for Christmas is you. Es un clásico, que nutre encuestas sobre cómo el espíritu navideño ya no resurge tan sólo durante el mes de diciembre. Un reciente estudio publicado por la cadena NBC refleja cómo desde el año de su estreno, 2005, este hit ha pasado de escucharse los 31 días que duraba el último mes del año a abarcar en 2019 78 días, que comienzan a principios de octubre, justo cuando arranca una de las dos temporadas anuales más fuertes de pago de dividendos. De cara a los dos meses y medio que están por delante hasta finales de enero, unas 25 compañías de toda la bolsa española premiarán a sus accionistas, y son más que el año pasado teniendo en cuenta que algunas de ellas han decidido retomar ya la normalidad de sus pagos, previa a la pandemia, no tanto por importe, pero sí por frecuencia.

Habiendo dejado atrás los dividendos ya abonados de grandes como Inditex, Santander y Cellnex Telecom la semana pasada, lo que viene por delante es un mes de noviembre -lo que resta de él- con dos de las mayores retribuciones del mercado, como son las de Mapfre y Naturgy, y un diciembre repleto de dividendos. Ho ho ho!

Los pagos de noviembre

Faltan quince días para cerrar el mes del Black Friday, el del Single Day (11 del 11) en China y el de todas aquellas tradiciones capitalistas que Europa ha decidido importar sin casi preguntar antes. Se trata de adelantar las compras, en definitiva, previas a Navidad.

Algo parecido ha decidido hacer Mapfre, cuyo pago, tradicionalmente, se producía a finales de diciembre. Este año la aseguradora abonará el primero a cuenta del resultado de 2021 el próximo 30 de noviembre. Para acceder a él es necesario tener acciones de la compañía antes del 26 de noviembre, fecha en la que los títulos cotizarán ya sin derecho a percibirlo. El pago será de 0,0606 euros brutos por acción, lo que supone una rentabilidad del 3,1% después de un rally del 7% desde que presentara resultados el pasado 29 de octubre.

El 'scrip' de Telefónica, de 0,15 euros, a mediados del mes que viene, renta un 3,8%

Esa subida en bolsa es lo que ha propiciado que Mapfre caiga varios puestos en el ránking de rentabilidad por dividendo del Continuo, hasta el 7% actual, hasta la octava posición. El consenso espera un segundo pago para el mes de junio de 0,077, con lo que el total de 2021 ascendería a 0,1376 euros, un 8,7% superior a 2020 -cuando recortó su retribución- y aún un 6% por debajo del dividendo pre-Covid (de 0,1464).

El pago de la aseguradora es el único que todavía se puede cazar. Naturgy y Renta Corporación abonan sus pagos este lunes, día 15. Es el segundo dividendo a cuenta para la gasista, por un importe de 0,4 euros, a falta del tercero. En total, el consenso prevé un dividendo con cargo a 2021 de 1,53 euros, que rentan actualmente un 6,8%. Su compromiso mínimo hasta 2025 es el de un reparto de 1,20 euros brutos por acción. Según su plan, pasará de un payout medio del 120% hasta 2022 al 85% a partir de 2021.

El día 19 de noviembre Ferrovial abonará 0,305 euros brutos a los accionistas que hayan optado por percibir el dividendo en efectivo y no en acciones (que amortiza vía recompras regularmente). En todo caso, quien no tenga acciones de la compañía ya no puede acceder a él. Con una rentabilidad prevista para 2021 del 2,5%, la previsión de la retribución total para el ejercicio es de 0,655 euros.

Los pagos de diciembre

El último mes del año viene cargado de regalos para los accionistas y concentra algunos de los pagos más atractivos, como los de Atresmedia (según previsiones, aunque la compañía lo mantiene cancelado), el de Enagás, Telefónica o Merlin Properties.

Abre el mes la socimi que capitanea Ismael Clemente con un dividendo que anunció esta misma semana, ya que no se esperaba. Tradicionalmente, la firma ha retribuido a sus accionistas con un segundo pago en octubre, pero durante 2020 la pandemia le llevó a cancelar este reparto para reducir la salida de caja. En vista de mejores perspectivas, Merlin Properties anunció el pasado jueves que distribuirá 0,15 euros brutos por acción el próximo 3 de diciembre. La fecha máxima para comprar acciones que den acceso al pago es el próximo 18 de noviembre. Se trata del primer dividendo con cargo a 2021 de la socimi. El año pasado solo distribuyó 30 céntimos en un único pago anual, pero ya ha decidido recuperar la tendencia previa al Covid. ¿Qué espera el mercado? Que Merlin distribuya 0,32 euros este ejercicio, que rentan un 3,3%. La firma, cerca de máximos anuales, está aún lejos de cotizar en niveles pre-pandemia.

Los 0,70 euros que entregará Endesa en enero permiten al inversor atrapar un 3,7%

Enagás no ha hecho sino ganar músculo entre los dividendos más atractivos con la pandemia, ya que ha seguido incrementando sus pagos pese a que sigue sin recuperar sus precios pre-Covid. El día 15 repartirá, según las estimaciones, 0,68 euros que permiten embolsarse un 3,4%.

El 16 de diciembre está previsto el dividendo más rentable del mercado nacional, que corre por cuenta de Atresmedia. Pero es toda una incógnita porque no está confirmado. La compañía no se ha pronunciado desde que canceló su retribución con cargo a 2020. El consenso espera que este año recupere su retribución y que lo haga por todo lo grande, con una rentabilidad anual del 10,8%. Se prevé que el dividendo ascienda a 0,381 euros brutos por acción.

También tocará en diciembre el segundo pago más atractivo de la bolsa española, pero lo que no se sabe es el día concreto. Metrovacesa, con una rentabilidad del 8,10%, anunció un primer dividendo anual para el último mes del año de 0,3955 euros brutos, que rentan un 5,25%, y la novedad es que también habrá un segundo el próximo ejercicio, según confirmaron fuentes de la compañía. Metrovacesa tiene vinculada su retribución a la generación de flujo de caja anual. Su objetivo es distribuir a modo de dividendos el 80% de lo que genere. Ya a cierre de septiembre la firma que capitanea Jorge Pérez de Leza logró batir su propio objetivo de flujos de caja de 100 millones de euros con lo que, lo previsible, es que la retribución dé para algo más.

Un 3,8% ofrece Telefónica con el scrip de 0,15 euros que entregará el próximo 17 de diciembre. La teleco, que se anota cerca de un 22% en el parqué en lo que llevamos de año, suele retribuir a sus accionistas dos veces al año, generalmente en diciembre (el pago a cuenta) y en junio (el complementario). Esos 0,15 euros son la primera parte de su pago total con cargo a 2021, de 0,30 euros divididos en dos pagos de idéntico importe.

El mercado espera que Atresmedia recupere este año su retribución, con una rentabilidad del 10,8%

Por su parte, Bankinter ya abonó su primer dividendo a cuenta de 2021 el pasado 1 de octubre -por un importe de 0,133 euros brutos-, primer día en el que el sector quedaba libre del veto del Banco Central Europeo (BCE) sobre la retribución al accionista. El consenso espera un segundo abono para finales de diciembre, de 0,055 euros. Tradicionalmente, la entidad naranja distribuye cuatro dividendos anuales y la previsión es que alcancen conjuntamente los 307 céntimos, lo que implica una rentabilidad del 6,2%. El último dividendo pre-Covid fue de 0,29, con lo que se situaría por encima.

Para cerrar el mes, el mercado sitúa el próximo dividendo de Sabadell el día 27 de diciembre. Supondrá el regreso a la retribución por parte de la entidad, una vez levantado el veto del BCE.

Los pagos de enero

En el mes de enero paga dividendo un clásico de la retribución en España: se trata de Endesa, que, previsiblemente, abonará el día 3, a modo de previa al regalo de Reyes, 0,70 euros por acción, que en los precios actuales ofrecen un 3,7%. Se trata del primer pago de la eléctrica a cargo del resultado de 2021; la compañía suele remunerar dos veces al año, en enero (el pago a cuenta) y en julio (el complementario). El valor se cuela entre los peores del Ibex en el parqué este año, tras haberse dejado en torno a un 14,5% en lo que llevamos de 2021. Continúa un 17% por debajo de niveles pre-Covid, que en ningún momento ha llegado a recuperar.

Los dos dividendos que se espera que abone el grupo en 2022 suman 1,3 euros (los 0,70 de enero, más los 0,60 euros de julio). Esa cantidad ofrece un 6,8%. El de 2021 será el ejercicio en el que Endesa, de acuerdo con la política de dividendos que aprobó a finales de 2018, dejará de repartir el 100% de sus beneficios entre sus accionistas, para pasar a entregarles un 80%. De las ganancias de 2022 y 2023 les ofrecerá el 70%.

Metrovacesa ha anunciado un primer dividendo anual para el último mes del año que ofrece un 5,25%

Por encima de ese 3,7% de Endesa se sitúa Faes Farma, con un dividendo pronosticado en 0,17 euros, que al inversor le permite embolsarse un 4,8% aunque, eso sí, en scrip. Su calendario es parecido al de Endesa, ya que reparte dividendos en enero (previsiblemente el día 3, como la eléctrica) y en junio. El pago previsto para junio de 2022 asciende a 0,032 euros, que ofrecen una rentabilidad del 0,9%. En lo que respecta a su recomendación, recibe un mantener por parte de los analistas del consenso que recoge FactSet.

El único dividendo ya confirmado para enero es el del fabricante de trenes CAF, que el día 13 entregará 0,4 euros por título, cuyo rendimiento se sitúa el 1,1%. El grupo vasco suele remunerar una sola vez al año. A su favor está el aval que supone el consejo de compra que le otorgan los analistas.

Un poco antes, el Día de Reyes, se espera que remuneren a sus accionistas CIE Automotive y Zardoya Otis. El fabricante de componentes para el sector de la automoción repartirá, según recoge Bloomberg, 0,31 euros, que en los niveles actuales rentan un 1,2%. La compañía ha subido en el parqué cerca de un 15% en lo que llevamos de año. Reparte, tradicionalmente, dos pagos anuales de idéntico importe. En el presente año ascendieron a 0,25 euros, y este se estiman en 0,31 euros. A pesar de la pandemia, CIE decidió mantener el importe previsto del dividendo aprobado y también las fechas de su distribución, en enero y julio, como llevaba ya haciendo desde 2013. El consenso de mercado da a sus títulos un comprar.

Por su parte, el fabricante de ascensores -que se encuentra en pleno proceso de opa por parte de su matriz, la multinacional Otis- abonaría 0,075 euros en Reyes, que ofrecen un 1,1% al inversor. Retribuye cuatro veces cada año, y el de enero sería su tercer pago a cuenta del ejercicio de 2021. Hace solo unos días que repartió el segundo dividendo a cuenta (fue el pasado miércoles, por 0,074 euros). También es compra.

El día 10 será Red Eléctrica la cotizada que, previsiblemente, retribuya a sus inversores. Lo hará con 0,2727 euros, que rentan un 1,5%. El gestor ha puesto sobre el papel cuál será su pago de los próximos ejercicios: de 2020 a 2022 distribuirá un euro bruto por título y año, lo que renta, a los precios actuales, un 5,5%; y de 2023 a 2025 lo reducirá hasta 0,8 euros, bajando su retorno al 4,4%. Y ya el 13 de enero será Técnicas Reunidas la que entregue dividendo. Con los 0,109 euros que repartirá es posible atrapar un 1,3%. El valor recibe un consejo de mantener de los analistas.