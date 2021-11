El 80% de los expertos cree que 2022 no será tan bueno como 2021 en bolsa

Desde el 9 de noviembre de 2020 la onomástica de la Almudena en Madrid comparte festividad con San Pfizer, día en el que la farmacéutica estadounidense anunció que su vacuna contra la Covid-19 había alcanzado una efectividad del 90% (unos días después se le sumaría Moderna). Un hito para la ciencia que, desde el punto de vista bursátil, devolvió la fe a los inversores, ya que por primera vez desde que arrancó la pandemia arrojaba un halo de luz al final del túnel.

Esta dosis de esperanza se ha prolongado a lo largo de estos doce meses a medida que el porcentaje de vacunación en el Viejo Continente se acerca al 70%, reactivando los viajes en verano y el regreso a los centros de trabajo, que aun con mascarilla en interiores, retrotraen a la vieja normalidad.

En este contexto, las bolsas lideradas por la banca y el ciclo aceleraron el rally iniciado el 29 de octubre y, casi un año después, Wall Street arroja ganancias del 34%, Europa del 36% y el Ibex 35 del 33%, apuntaladas este viernes por los resultados del prometedor fármaco de Pfizer para erradicar la pandemia. De hecho, hace tiempo que todos los índices recuperaron los niveles previos al crash bursátil de marzo de 2020 con la excepción del indicador español, que todavía está a un 9,5% de borrar las pérdidas provocadas por la crisis sanitaria.

Ahora bien, tras este excelente año para la renta variable en el que los principales índices se anotan rentabilidades superiores al 20%, ¿qué cabe esperar de cara a 2022? Y, en el caso concreto del Ibex 35, que en 2021 se deja 10 puntos de rentabilidad frente a Europa, ¿tendrá un rendimiento superior?

Para 8 de cada 10 analistas y gestores, el próximo año será bueno pero no tanto como el presente. En cuanto a las perspectivas sobre España, la opinión está más dividida: el 57% de los encuestados cree que España puede hacerlo mejor que Europa el año que viene, pero esto está supeditado a la inflación, las cadenas de suministro y el rumbo de la política monetaria. Este es el resultado que arroja la encuesta realizada por elEconomista a 21 firmas de inversión sobre el desempeño que esperan de los mercados el próximo año.

"Partiremos de unas bolsas en máximos, no contaremos con la inercia de la vacunación que provocó un ritmo de mejora macroeconómica muy significativo a inicios de 2021 y además tendremos en la mesa un proceso de tapering que va a ser un nuevo ejercicio de equilibrismo de los bancos centrales que probablemente traerá volatilidad", resumen Gonzalo Sánchez, director de inversiones de Gesconsult.

En líneas generales, los analistas piensan que el buen tono se prolongará los próximos meses, pero son reticentes con que, desde el punto de vista fundamental, se puedan batir las rentabilidades de 2021.

"Las elevadas valoraciones actuales, junto a la extraordinaria evolución de la bolsa en 2021, que ha experimentado subidas cercanas al 20%, nos hace esperar un desempeño peor de las bolsas en 2022", señala Antonio Aspas, socio y gestor de Bu&Hold.

Una visión compartida por Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G, para quien "partimos en cualquier caso de valoraciones ajustadas y por eso el potencial, aunque lo hay, creemos que es algo más limitado".

Para José Luis Jiménez, director general de inversiones de Mapfre, "ni la situación macroeconómica, con la inflación repuntando y el posible próximo cambio de ciclo de la política monetaria, ni la situación política, justifican un escenario muy positivo".

Sergio Ávila, analista de IG, es aún más concreto: "Para 2022 se espera que los bancos centrales reduzcan sus compras de activos, lo que drenará liquidez del mercado. Además, aunque se prevé que las economías sigan creciendo, es muy probable que éste sea menor del que esperan los organismos internacionales debido a que los precios de las energías y los cuellos de botella seguirán presionando a la inflación con el consecuente aumento de los costes productivos de las empresas", señala el experto.

Los bancos centrales marcan el paso

Para estos expertos, la pauta que sigan los bancos centrales será clave: "2022 será un ejercicio muy interesante, ya que deberíamos comenzar con una política menos expansiva (que no restrictiva) por parte de la Fed y, aunque Christine Lagarde ha dicho que no tocará tipos en 2022, el BCE deberá mover ficha también con el tapering", expone Pablo García, director de Divacons-AlphaValue. En este contexto, "seguirán existiendo, no obstante, oportunidades de inversión, pero siendo mas selectivo por sectores y compañías", afirma Jorge Lage, analista de CM Capital Markets.

Una visión compartida por José Herrera, analista de BiG, quien cree que posiblemente veremos una rotación entre sectores, por lo que cobraría más importancia que nunca el stock picking. "Podría verse una bolsa plana o ligeramente correctiva, pero en la que determinados valores se comportarán relativamente mejor. A este respecto, el despertar que está teniendo el índice Russell 2000 las últimas jornadas, si acaba teniendo continuidad, podría dar abrir la puerta al despertar de compañías de mediana capitalización, que han estado más rezagadas durante el actual ejercicio", explica.

También hay un porcentaje pequeño de expertos que espera que 2022 sea mejor. "Una buena gestión por parte de los bancos centrales y las principales autoridades de estos riesgos podrían hacer que los mercados tuvieran una evolución parecida , incluso mejor, que la de este año", señala Francisco Blasco, responsable de renta variable y fondos de Imantia.

Una opinión en línea con la de Trea AM, para quien "el ciclo económico global gana tracción y crece de forma robusta, los bancos centrales están siendo los grandes protagonistas y si algo tuvieran que cambiar reaccionarían de manera más dovish". Asimismo, la gestora cree que los beneficios empresariales continúan mejorando incluso más rápidamente de lo esperado y que se mantendrá fuerte en los próximos trimestres. "Este crecimiento económico y de beneficios seguirán bajo unas condiciones financieras muy favorables y si además tenemos en cuenta la liquidez existente en el mercado, el entorno será muy favorable para las bolsas", añaden.

Desde el punto de vista de Nieves Benito, responsable de Fundamental Research de Santander AM, "los fundamentales de las compañías continúan mejorando y, por lo tanto, los mercados deberían continuar la tendencia alcista. Además, pensamos que las estimaciones de PIB para 2022 pueden ser demasiado conservadoras y, por lo tanto, sorprender positivamente".

España sí, pero depende

La clave para determinar si el Ibex podrá mejorar en 2022 los resultados de los principales índices europeos se basa en fijar cómo pueden afectar las políticas monetarias a España frente al resto de los países de la eurozona, según los encuestados más optimistas.

Aunque el peso que tiene el selectivo español, en términos de capitalización bursátil, no es comparable a Alemania o Francia, la influencia del sector bancario dentro del Ibex puede marcar la diferencia si se impone un escenario en el que se produce una subida de los tipos de interés. Este es el horizonte que dibuja Rui da Mota, consultor del área de análisis económico y de mercados en Afi.

"Si España lo hace mejor que Europa será porque esta última lo hará mejor que EEUU", apunta Ignacio Cantos de alt Capital. El experto estima que unos tipos más altos permitirán que los márgenes del sector bancario mejoren aunque no tanto como para que la banca permita al Ibex alcanzar a los principales índices europeos, según Difbroker. Aunque las previsiones de crecimiento en España han empeorado, desde BBVA estiman que "la diferencia no dependerá tanto del comportamiento de la economía española sino del diferente mix sectorial y la exposición a los emergentes en Latinoamérica".

Por otro lado, existen expertos que consideran que la mejora de la economía española frente a la europea no pasa tanto por el comportamiento del sector bancario hispano, ligado a las políticas monetarias, sino a una recuperación gracias al impulso del sector servicios. "El 70% de los negocios del país (turismo, restauración, coches, telecos...) seguirá creciendo en 2022 a medida que se supera la crisis del coronavirus", explica la responsable de Santander AM.

Si el 55% de los consultados estima que existe la posibilidad de superar a la economía europea, los detractores supeditan la mejora a lo que hagan el resto de países del entorno y dónde marque la diferencia España para atraer el capital extranjero, según apuntan desde la entidad Abanca.

En el caso latinoamericano, "el inversor extranjero ve a España como una forma de invertir en Latinoamérica con menor riesgo que hacerlo directamente, por la amplia exposición de nuestras empresas a ese mercado, con lo que una recuperación de la zona también beneficiaría a las compañías españolas", según su estimación.

Las políticas nacionales, en materia económica, no convencen a varios encuestados como Félix González de Capitalia Familiar quien considera que los inversores nacionales e internacionales no se sienten atraídos a poner su dinero en España. Un planteamiento similar es el que defiende Antonio Castelo, analista senior de iBroker. A su juicio, el Ibex 35 se mantiene cotizando en niveles muy atractivos frente al EuroStoxx, pero la incertidumbre política y regulatoria seguirá siendo un lastre, "exigiendo una prima por valoración respecto al resto de índices europeos". Por eso, que España sepa ejecutar con criterio las inversiones contenidas en el Fondo Next Generation puede marcar la diferencia ya que, al final, "el Ibex está muy polarizado en valores eléctricos y bancos y por tanto se verá más afectada por las políticas monetarias", han añadido desde Sabadell.

Para ver el recorrido de España el año que viene, muchos se basan en el comportamiento que ha tenido su economía durante 2021. "La bolsa española lleva años haciéndolo peor en términos relativos que el resto de principales bolsas europeas. No veo motivos para que 2022 vaya a ser diferente", apunta Juan José Fernández-Figares, director de inversiones de Link Securities, que suman a la inestabilidad política la falta de oferta y la poca liquidez como alicientes para atraer a los inversores extranjeros.

Además, desde la firma estiman que con la implantación de la tasa Tobin, "muchos minoristas españoles están optando por operar en otros mercados ya que el coste es prácticamente el mismo".