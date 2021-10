Un año después del inicio del rally de 'San Pfizer' el Ibex gana un 40%

Hace justo un año las bolsas mundiales tocaron mínimos después de meses tratando de recuperar el tipo ante el shock que supuso la pandemia entre los meses de febrero y marzo de 2020. Tras un primer acelerón de las compras durante las tres sesiones que siguieron al 29 de octubre, hasta que el día 9 de noviembre se produjo el milagro. San Pfizer anunció una efectividad superior al 90% de la que era la primera vacuna contra el Covid-19 y el cielo se abrió. A partir de entonces, los mercados, hasta ese momento dominados por las firmas más defensivas, comenzaron un rally que lleva meses renqueando para seguir adelante. El Ibex 35, doce meses después, se anota una revalorización del 40%, en sintonía con el resto de grandes plazas, como el EuroStoxx 50, en el 43%, y el S&P 500, con un 39% al alza.

La foto es distinta si se mira con una mayor perspectiva. ¿Se ha recuperado ya la bolsa española del Covid? No. Y no solo eso. Es el único índice de entre los grandes continentales que no lo ha hecho. Cotiza aún un 10% por debajo de los niveles que tenía el 19 de febrero, última sesión previa al primer lunes negro de la pandemia. La bolsa italiana, la más pareja a la española por su relevante peso bancario, se sitúa un 6% por encima de niveles pre-Covid, con lo que abre un hueco con el Ibex de 15 puntos porcentuales. El Dax es el más avanzado de Europa, un 13% por encima, y el S&P 500 está ya un 34%. Ambos se encuentran en zona de máximos históricos, aunque el mercado lleva varios meses anticipando una corrección, una sensación que se ha acentuado las últimas semanas.

¿Qué motivos hacen pensar en ello? Principalmente, las revisiones constantes a la baja de la recuperación de las economías en 2021; además de una crisis de suministros sin precedentes en décadas; una inflación desbocada -ante el repunte de los precios de la energía- que pondrá en la cuerda floja el poder adquisitivo de los hogares; y, de entre todas ellas, preocupa también una posible caída de las acciones tecnológicas, que han sido quienes han guiado a las bolsas los últimos años ante los problemas para satisfacer la demanda que podrían agravarse durante la época más consumista del año: aquella que se extiende desde el Black Friday, a finales de noviembre, hasta Navidad. Y esto es un problema para economías como la estadounidense donde el consumo representa dos tercios del PIB.

Ganadores de la crisis

Aunque pudiera llegar una corrección, esta, dicen firmas como JP Morgan AM, no sería del calado de las vistas a comienzos de 2020, si no más "una forma de tomar aire". Citi, que recoge semanalmente cómo se comportan los futuros de los índices, sigue registrando "una tendencia a la baja de los inversores" y "un posicionamiento que se sigue volviendo más negativo". Sucede en EEUU y también en los índices europeos, con "una excepción, los bancos" que "mantienen una modesta tendencia en positivo".

Con la inflación en el 5,5% en España, según el dato preliminar de IPC que se conoció ayer, los precios siguen forzando a los bancos centrales a subir tipos de interés. Mapfre Economics descarta que estos vayan a "alterar su hoja de ruta" lo que también evitará errores pasados como "el traspié monetario financiero del taper tantrum de 2013 o el desliz de política monetaria del BCE de 2011", señalan. Lo que se espera, según lo dicho por Christine Lagarde, es que a finales de diciembre se anuncie cómo el BCE llevará a cabo su retirada progresiva de estímulos a partir, previsiblemente, del mes de marzo.

La banca europea, por su parte, ya cotiza en niveles previos a la pandemia, hito que consolidó esta misma semana. Aun así, mantiene descuentos históricos sobre su valor en libros -que entre los grandes españoles ronda el 30%-. Sabadell, sobre todo, junto a Santander, CaixaBank y Unicaja todavía cotizan en niveles inferiores a febrero de 2020. BBVA está en niveles de 2018. Hoy presenta resultados trimestrales.

No obstante, el rally que inició Pfizer sí ha venido protagonizado por el ciclo. Sabadell es la firma más alcista del Ibex, con ganancias del 157%, y entre las primeras posiciones figura también BBVA -un 146% al alza-, y Bankinter y Santander por encima del 106%. En el índice no hay nadie más cíclico que ArcelorMittal, que suma un 151% desde entonces, con Repsol -otro 132%- y Acerinox, un 97%.

18 firmas aún sufren pérdidas

A pesar del rally de las bolsas, año y medio después del inicio de la pandemia 18 valores del Ibex cotizan por debajo de niveles previos a la pandemia, sin lograr recuperarse. La más alejada de todas sigue siendo IAG, un 63% por debajo, seguida de Grifols (un 39%); Telefónica (con pérdidas del 33% desde el 19 de febrero de 2020), y de las dos socimis, como Colonial y Merlin. Por la parte alta destaca Fluidra que hoy vale un 182% más de lo que capitalizaba entonces.