Santander, IAG, Amadeus... Valores para sacar el máximo partido del Ibex

El Ibex 35 lleva ya varias semanas a las puertas de la resistencia cuya superación permitiría pensar en objetivos alcistas más suntuosos. El selectivo español, busca de manera desesperada el catalizador que le permita batir los 9.055 puntos y, por ende, abrir la puerta a objetivos más ambiciosos de cara a lo queda de año.

Y es que, mientras la barrera que supone esta resistencia no sea derribada, no se puede pensar en cotas como podrían ser los máximos del año (9.310 puntos) y sobre todo los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el selectivo español antes del Covid-crash en caso de que se produjese un hipotético rally de fin de año. "La ruptura de los 9.055 puntos invitaría a comprar más renta variable española y hasta que no lo consiga lo ideal es no hacer nada para evitar disgustos innecesarios en forma de nueva caída a la base del proceso consolidativo en los 8.550 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien eso sí, considera ese escenario bajista como el menos probable.

No obstante, a pesar de esa atonía en el selectivo nacional, siempre se pueden encontrar excepciones. Valores que cotizan en zonas atractivas técnicamente hablando y con potencial alcista de cara a esta recta final de año y el comienzo de 2022. Y no sólo eso, sino que además conjugan el encanto por técnico con la fortaleza arrolladora por fundamentales que supone el estar en la órbita de La Cartera de elEconomista, la última herramienta surgida de Ecotrader que ofrece un modelo lo más real posible de gestión de un conjunto de hasta diez valores españoles, partiendo de un capital de 100.000 euros.

Compañías como Banco Santander, IAG, Amadeus, Acerinox o Logista (la única firma fuera del Ibex 35 de la selección), se presentan como las puntas de lanza con las que atacar la renta variable española, al aunar un momento por técnico que ofrece un escenario alcista de cara a los meses de noviembre y diciembre y una fortaleza por fundamentales que se plasma en un beneficio neto sólido de cara a los siguientes ejercicios y en una recomendación por parte de las firmas de inversión que las sitúa entre las 10 mejores del Ibex 35, con la salvedad de Amadeus, que es la única compañía de todas las elegidas que no ostenta el cartel verde de compra.

Santander, Un potencial cercano al 65% y un consejo de compra

La búsqueda de objetivos ambiciosos en Banco Santander, nos llevaría a pensar en los altos que alcanzó la entidad en 2015 y 2018, que se encuentran en los 5,30 euros. "Hablamos de un potencial del 65%", señala Cabrero, que insiste en que "la recomendación es comprar". Algo que también piensa el consenso de mercado, que ha mejorado su consejo sobre la firma en las últimas semanas y que va camino de batir su objetivo de rentabilidad para 2021.

Banco Santander

"Es cuestión de tiempo que veamos a IAG en 5 euros"

"Es un título en el que tengo depositadas muchas esperanzas de cara a los próximos meses, es cuestión de tiempo que la veamos volver a cotizar en torno a los 5 euros", asegura el analista técnico, quien eso sí, antes de este objetivo de medio plazo plantea resistencias intermedias en los 2,55 y los 3 euros de cara a esta recta final de año. Una zona a la que también espera la media de firmas de inversión que llegue y que se encuentra a un 30% de distancia.

IAG

Amadeus, una apuesta por la recuperación del beneficio

Amadeus ha abierto en las últimas sesiones una nueva oportunidad de compra y "en los próximos meses entiendo que podría dirigirse a buscar niveles donde cotizaba antes del Covid-crash, esto es los 75/78,50 euros", afirma Cabrero. Esto último ganaría muchos enteros si logra superar los 66 euros. Y esta hipótesis no es algo descabellado si se tiene en cuenta la recuperación de beneficios que los analistas proyectan para ella de cara a 2022, 2023 y 2024.

Amadeus

Logista busca la situación técnica más alcista que existe

La gestión durante la pandemia y la positiva evolución de sectores como el farmacéutico y el de comercio electrónico, así como una recuperación de la paquetería industrial y el transporte de larga distancia, son algunos de los factores a los que apuntan los analistas para argumentar la positiva evolución de la española en bolsa, que está a un paso de los altos históricos de 2018 en 19,30 euros. Su superación la pondría en la situación técnica más alcista, la subida libre absoluta.

Logista