El Ibex celebra con mesura buenos resultados trimestrales que ya había adelantado

Sergio Fernández Madrid

El tercer trimestre ha sido favorable para la mayoría de las empresas del Ibex aunque los inversores han preferido decantarse por las ventas. La recuperación de la economía se ralentiza con el aumento de la presión inflacionista que el BCE califica de 'transitoria' mientras aplaza a diciembre la decisión de una retirada de los estímulos

Los resultados empresariales dentro y fuera del selectivo español han marcado la cotización de una semana en la que se han publicado índices de referencia que constatan que los precios siguen subiendo, principalmente por el coste de la energía, mientras el crecimiento de las economías por todo el globo se ralentiza.

Con las grandes referencias en Europa y EEUU en máximos, el S&P 500 superó los 4.590 puntos a media sesión de este viernes y el Stoxx 50 por encima de los 4.250 al cierre de las bolsas europeas, el mercado de renta variable ha pasado por una semana en la que se han impuesto los partidarios de las alzas. Incluso el Ibex 35 ha conseguido mantener los 9.057 puntos que no tocaba desde el 25 de junio.

Aún así, los buenos resultados empresariales del tercer trimestre que se han publicado desde el lunes no han tenido correlación en la cotización en bolsa en todos los casos. Y es que los inversores ya habrían descontado los beneficios de la paulatina recuperación de la actividad empresarial en los meses previos a la publicación de los resultados, según el departamento de análisis del Banco Sabadell. Es el caso de Repsol, que acumula cuatro jornadas consecutivas en negativo, por la caída del precio del petróleo. Ocurre lo mismo con Ferrovial o con CaixaBank, que se dejó un 4,4% el pasado viernes a pesar de mejorar su beneficio neto.

La gestora de aeropuertos Aena ha mejorado sus cuentas gracias al aumento de las ventas, hasta los 897,9 millones de euros, por la reactivación del tráfico aéreo, aunque presenta pérdidas en resultado neto de 123,7 millones de euros. El BBVA ha sido de los pocos casos donde la publicación de unos buenos resultados sí ha tenido una respuesta inmediata en el precio de su acción, que subió un 7,4% hasta máximos de junio de 2018, y gracias a que la entidad ha clarificado cuánto se va a gastar en el programa de recompra.

Christine Lagarde no presentó ninguna sorpresa en materia de política monetaria después de la reunión del pasado jueves del Banco Central Europeo (BCE). La presidenta de la institución no ha querido anticipar ningún detalle sobre los tipos de interés en la eurozona por lo que se traslada al 16 de diciembre, próxima y última cita de 2021 del BCE, para anunciar un cambio de ritmo o una subida de tipos que puede que no llegue hasta 2023, según algunos analistas.

Por contra, Lagarde sí que se aventuró a manifestar que la presión inflacionaria que asola Europa, con particular impacto en España, es un hecho puntual y se corregirá en los próximos meses hasta normalizarse en 2022 por lo que no se esperan medidas concretas para aplacar el alza de los precios, cuando el euro se devalúa un 0,33% frente al dólar en esta semana.

La crisis energética y los problemas en la cadena de producción y distribución están provocando este repunte en el coste de la vida que recogen los principales indicadores en España. El IPC en octubre se situó en el 5,5% anual alcanzando máximos que no se habían repetido desde hace 29 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la factura de la luz también se ha notado a la hora de elaborar las manufacturas ,ya que el precio de la producción industrial (IPP) ha crecido un 23,6% en los últimos doce meses a fecha de octubre.

El PIB de España crece menos de lo esperado

Con estos datos, las estimaciones de crecimiento de la economía de las principales instituciones nacionales e internacionales se han corregido a la baja en previsión de que la situación no se va a dar la vuelta en lo que queda de año. Además, el PIB de España ha subido un 2% en el último trimestre, con lo que se constata una ralentización del crecimiento de la economía del país, mayor de la planificada, ante la bajada del consumo por parte de los hogares.

Con los datos al cierre de los mercados europeos, el precio del crudo se ha recuperado de la corrección del pasado jueves tras el anuncio por parte de Irán de su intención de sentarse a negociar de nuevo su entrada en el acuerdo nuclear de 2015, algo que los inversores interpretaron como un posible aumento de la producción de combustible en un futuro cercano.

Si se culmina la desescalada de la tensión con Irán, la comunidad internacional levantaría los embargos comerciales que pesan sobre el país de Oriente Próximo, por lo que su petróleo volvería al mercado. A pesar del bache de esta semana, que cierra en negativo para el barril de Brent, el precio del crudo mantiene su tendencia alcista con el precio subiendo un 6% en octubre.