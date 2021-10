Las bolsas europeas vuelven a las ganancias en octubre: el Ibex sube casi un 3% y bate por poco su resistencia clave de los 9.055

Si en septiembre las principales plazas europeas cerraron con caídas en un mes siempre complejo para los mercados, en octubre todas han conseguido acabar en verde pese a los incontables vientos de cara. En un mes predominado por los temores a la inflación y con el petróleo y los rendimientos de los bonos al alza, los selectivos europeos han conseguido rehacerse pese a que las expectativas apuntan a una clara desaceleración del crecimiento.

El EuroStoxx 50 acaba el mes en los 4.250 puntos tras avanzar cuatro décimas hoy, un 1,47% en la semana y más de un 5% en octubre mientras que el Ibex 35 echa la persiana a la semana y al mes en los 9.057,7 puntos tras subir un 0,35% en la jornada, un 1,70% desde el pasado viernes y un 2,97% en el mes. El índice español bate por fin la tenaz resistencia clave de los 9.055 puntos tras repuntar en el último tramo de la sesión.

La semana ha estado marcada por una batería de resultados que ha culminado este viernes con BBVA batiendo las expectativas de los analistas. Su subida por encima del 7% tras sus cuentas del tercer trimestre ha ayudado al índice a cerrar en positivo.

Repasando la jornada en Europa, las principales plazas continentales han cotizado lateralmente y en sentido mixto. El día ha venido marcado por unos datos de PIB de octubre que dejan a Francia e Italia como alumnos aventajados y a España y sobre todo Alemania más rezagados. Mientras el PIB de la Eurozona avanza un 2,2% en el tercer trimestre, la inflación en la región alcanza el 4,1%, zona de máximos históricos. En EEUU, el PCE subyacente, indicador favorito de la Fed, alcanza el 3,6% interanual. Wall Street ha abierto en rojo, también tras la decepción que supusieron anoche los resultados de Apple y Amazon. Las oscilaciones que protagonizaron ayer los mercados de bonos tras salir a hablar la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se han mantenido en medio de la preocupación por la inflación y el endurecimiento monetario.

En el haber de octubre queda la temporada de resultados del tercer trimestre. Aunque numerosas empresas han asegurado que han tenido que traspasar costes a los clientes por la alta inflación, especialmente en las materias primas, parece que aún hay margen, aunque no excesivo. "De momento, y no en todos los casos, la fortaleza de la demanda está permitiendo a muchas empresas defender sus márgenes vía alza de precios, algo que vemos complicado que puedan seguir haciendo en los próximos meses si no remiten los mencionados problemas en las cadenas de suministro y se relajan los precios de la energía", comenta Juan J. Fernández-Figares, de Link Securities. Los buenos resultados de grandes empresas europeas como Daimler en Alemania o BBVA en España han sujetado en cierto modo a los índices este viernes.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, no ha dejado de insistir en la importancia de que el índice español batiera la resistencia clave de los 9.055 puntos. Consiguiéndolo, dice Cabrero, "podamos dar por terminada la fase de consolidación que desarrolla desde mediados de agosto y se pueda favorecer alzas hacia los 9.310 puntos (altos del año) y posteriormente todo apuntaría hacia un probable rally de fin de año hasta los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el selectivo español antes del covid crash".

En lo que respecta al EuroStoxx 50, Cabrero sigue instando a esperar a que el Dax 30 alemán supere los 15.815 puntos (cierra el mes por debajo de los 15.700). "Mientras la principal referencia alemana no supere esa resistencia no se alejarán los riesgos de asistir a una consolidación más amplia que no descarto que incluso pueda llevar a las bolsas europeas a la zona de mínimos de octubre, donde de forma general se encuentran los soportes que no deberían de perderse si queremos seguir confiando en una recta final de año alcista", explica.

Repasando los valores del Ibex 35, Viscofan y BBVA se llevan el cetro de la jornada subiendo más de un 7% y un 6% respectivamente. Apuntando hacia el banco de origen vasco, el haber cerrado por encima de los 6 euros la acción puede hacer que tenga en el corto plazo un margen de subida adicional del 21,7%, según el análisis de Cabrero. A cierta distancia de estos valores se sitúa Banco Sabadell, que no llega al 2%. En el lado de las caídas, Fluidra se deja más de un 4%. También cae más de un 4% CaixaBank, a quien no le han sentado tan bien sus "mediocres" resultados, en palabras de Jefferies.

En la semana el mejor valor es Indra, que sube más de un 9% después de dispararse este jueves al publicarse sus buenos resultados. Le siguen ArcelorMittal superando el 7% y Siemens Gamesa, BBVA y Sabadell el 6%. En la parte negativa, Fluidra paga sus caídas de este viernes y se deja más de un 5% en la semana. Repsol, que no presentó este jueves malos resultados y que además aumentará el dividendo, se deja más de un 3% en medio de las recientes bajadas del petróleo. CIE Automotive también pierde más de un 3%.

En el mes, renovables y eléctricas parecen recuperar parte del terreno perdido con el decreto del Gobierno para abaratar el recibo de la luz. Solaria gana más de un 19%, Acciona más de un 14%, Iberdrola más de un 14% y Endesa más de un 11%. En el otro extremo, IAG es fiel a su reciente mala racha con las subidas del petróleo -mayor precio del combustible- y las noticias que llegaban de la nueva variante Delta en países como Reino Unido y se deja más de un 10%. Le siguen de cerca PharmaMar y Grifols.