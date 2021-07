Andbank: "La revalorización del Ibex a 12 meses sería razonable hasta los 10.900 puntos"

Una segunda mitad del año optimista para los mercados de renta variable occidentales a pesar de que pueda haber algún que otro susto. Esa es la previsión de cara al segundo semestre de 2021 de Alex Fusté, economista jefe del Grupo Andbank y director de inversiones de Andbank España. El especialista de la entidad andorrana asegura que "aunque no negamos la posibilidad de ver alguna corrección, la tendencia es sostenida, y el escenario favorable, por lo que cualquier corrección sería vista como una oportunidad de compra".

En este contexto, desde la entidad financiera aseguran que no se plantearían reducir su exposición al mercado bursátil hasta que no se vea una revalorización del 7% en el S&P 500 o del 12% en Europa en los próximos 12 meses, explican.

En el caso particular del Ibex 35, el porcentaje de subidas que se plantea desde la firma bancaria de cara a los siguientes doce meses queda fijado en las inmediaciones del 11% desde los niveles actuales, es decir, hasta alcanzar casi los 10.000 puntos.

"Es en ese rango de precios donde veríamos al índice cotizando a múltiplos razonables", asegura Fusté, quien afirma que no saldría del Ibex 35 hasta que no lo viera cotizando en niveles "poco razonables, por encima de los 10.900 puntos". Todo ello basándose en unas proyecciones de un beneficio por acción de 553 euros y un multiplicador de beneficios (PER) de 18 veces.

"En occidente nos sentimos más cómodos buscando empresas de mediana y pequeña capitalización en detrimento de las firmas más grandes porque el incremento de la inflación (aunque esperamos que sea moderado) va a hacer sufrir a las grandes empresas, cuya metodología para financiarse suele ser a tipo fijo y a largo plazo, lo que representa un riesgo de refinanciación a tasas más altas en la actualidad" explica el director de inversiones de Andbank España, quien incide en que las empresas más pequeñas no tienen esa necesidad y hacen compras a corto plazo, y normalmente a tipo flotante, lo que permite que su financiación pueda estar muy cerca del 0%.

Es momento de incorporar a la cartera a los actores que en su momento fueron declarados como "perdedores" en los primeros compases de la crisis del Covid-19

También aseguran desde la firma que es momento de incorporar a los actores que en su momento fueron declarados como "perdedores" en los primeros compases de la llegada del Covid-19 en 2020 y desplazar ya a los clasificados en su momento como "ganadores" de la crisis.

Y es que, las perspectivas económicas para este segundo semestre de 2021 son cuanto menos halagüeñas según asegura Marian Fernández, responsable de macro de Andbank España, cuya visión sobre las previsiones económicas para este segundo semestre de 2021 son positivas.

"Las perspectivas macroeconómicas son esperanzadoras en Europa", asegura Fernández mientras pone como ejemplo las lecturas tan altas que se han visto en los PMI de servicios en la última semanas, que dan una buena muestra de la recuperación y muestran un "crecimiento a futuro esperanzador".

También favorece a los mercados el hecho de que la retirada de estímulos en EEUU el año que viene se producirá de manera gradual. "Sin estímulos, el potencial de las bolsas no es el mismo, se verá reducido, pero retirar los estímulos no significa eliminar todo lo que ya se haya hecho, por lo que los riesgos de grandes caídas han quedado limitados", apunta Fusté.

El debate de la inflación persistirá

El debate sobre si la inflación será persistente o no seguirá siendo una constante en los siguientes meses según esperan desde Andbank. "El debate va a generar ruido y va a persistir", señala Fusté, mientras asegura que "a pesar de que vemos precios más altos, en ningún caso esperamos ver un incremento descontrolado de la inflación, porque casi todos los factores que afectaban a los precios eran deflacionistas hasta 2020".

Ahora han dejado de serlo en 2021, pero hay otro muchos factores que impedirán que se descontrole la inflación "como es el caso de la demografía, la tecnología o las restricciones salariales en Europa", señala Fusté que recuerda el caso de los sindicatos metaleros de Alemania que aseguran que que el aumento de los salarios es contraproducente en las circunstancias económicas actuales.