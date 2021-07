Las 'rebajas de verano' para optar a un final de año alcista

Semanas atrás señalaba que ponía la mano en el fuego porque antes de acabar el verano íbamos a asistir a una corrección de las bolsas cercana al 10% desde su último máximo y me atrevía a decir que no me iba a quemar.

Pues bien, si miramos al otro lado del Atlántico, donde los índices norteamericanos concluyeron el mes de junio marcando nuevos altos de todos los tiempos, más vale que me vaya comprando unos guantes ignífugos, si bien es cierto que aún quedan semanas para que termine un recién iniciado periodo estival.

Ahora bien, si analizamos la evolución de las bolsas europeas la situación cambia radicalmente ya que las pautas de velas que desplegaron los principales índices del Viejo Continente son potencialmente bajistas y nos advierten de un claro agotamiento comprador que, de momento, ha provocado que el Ibex 35 haya corregido desde su último máximo que marcó en los 9.310 puntos un 6%, tras alcanzar los 8.800 puntos.

Si el selectivo español pierde este soporte de los 8.800 y el EuroStoxx 50 cede el que encuentra en los 4.040-4.050 puntos se activaría un escenario más correctivo que consolidativo y habría que poner la vista en una posible caída a la zona de mínimos de mayo que el EuroStoxx 50 marcó en la zona de los 3.855 puntos.

Una caída a ese entorno sería una oportunidad inmejorable para volver a comprar bolsa europea con una visión de medio/largo plazo y me atrevería a decir que eso sería como asistir a las clásicas rebajas de verano, toda vez desde ese entorno entiendo que podría desplegarse otro gran movimiento al alza que nos llevaría a tener una recta final de año alcista.

En este contexto de mercado y con la exposición a bolsa que tenemos recomendada en Ecotrader, en torno al 70%, nos encontramos muy cómodos y solamente sería partidario de realizar nuevas compras si se forma esa corrección esperada. Si el mercado continúa subiendo como hasta ahora, como no me cansaré de repetir, pues habrá que disfrutar de las compras realizadas a lo largo de las últimas semanas y meses.

Para nuevas compras, la recomendación es esperar a que aparezcan las rebajas de verano. Por ejemplo, dentro del mercado español ya comienzo a detectar una serie de valores que bien ya han alcanzado zonas muy atractivas para comprar o bien están muy cerca de las mismas. Vamos a ver algunos de ellos.

IAG

Al calor de las noticias sobre la reapertura de las principales economías del planeta, la cotización de IAG lleva meses consolidando posiciones en un movimiento que ha servido para que el título haya eliminado su sobrecompra. Este movimiento, además, lo veo como una simple pausa previa a una continuidad del proceso de reconstrucción alcista que nació en los mínimos que marcó el valor en la zona de 1 euro.

El alcance del entorno de los 1,90-2 euros es una oportunidad magnífica para subirse a su vuelo alcista en busca de siguientes objetivos en los 3 euros y con la vista puesta en objetivos más ambiciosos como serían los 5 euros, donde cotizaba antes de la aparición de las primeras caídas que generó la llegada del Covid-19 al Viejo Continente.

ACS

ACS es otro título que ha alcanzado una zona de soporte y de giro potencial muy interesante, los 22 euros. En el peor de los casos, la firma presidida por Florentino Pérez caerá a los 21 euros. Comprar en los 21-22 euros es una ganga propia de las rebajas estivales. Sobre todo teniendo en cuenta que busca alzas hacia los 27,25 y luego objetivos más ambiciosos como son los 34 euros, que son los altos históricos del título del año 2019.

Acciona

Otro de los títulos que en la última caída se ha quedado muy cerca de alcanzar una zona de soporte cuyo alcance sería una oportunidad histórica es Acciona.

Si las ventas llevan al valor al soporte de los 116-119 euros, no duden en comprar en busca de primeros objetivos en los 142,90 y 150 euros, cuya ruptura la situarían en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe.

Reig Jofre

La farmacéutica Reig Jofre es la última estrategia que hemos recomendado abrir en Ecotrader. Hablamos de un valor estrecho en el que hay que comprar solamente si volviera a niveles donde cotizaba a finales de la semana pasada en torno a los 4,80-5 euros, que es donde sugerimos tomar posiciones. Todo apunta a que la fase bajista que desarrolla Reig Jofre desde febrero, que ha llevado al título de los 6,35 a los 4,65 euros (caída del 26,50%), ha finalizado.

Es probable que en el entorno de los 4,65 euros, que es la base del canal que acota las últimas caídas y que coincide con lo que sería un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de marzo de 2020, se estén sentando las bases de un suelo desde donde retomar su tendencia alcista principal en busca de objetivos iniciales en los 6,30 y luego más ambiciosos en los 8,50 y 10 euros.

Inditex

Desde el último pico que marcó Inditex en los 32,90 euros su cotización ha corregido un 10,60% tras alcanzar la semana pasada los 29,39 euros. Dependiendo de si corrige en una proporción similar a como lo hizo en enero o en marzo veríamos caídas a los 28,20 o los 28,85 euros. Ahí pueden situarse órdenes de compra.