Joan Cabrero: "Pongo la mano en el fuego por una corrección del 10%, y no me voy a quemar"

Con una exposición recomendada a bolsa en torno al 70%, que está muy cerca del nivel máximo del 80%, que tenemos como límite en Ecotrader para aprovechar escenarios alcistas idílicos y lejos de niveles en torno al 30% que teníamos hace nueve meses, me encuentro muy cómodo y no estoy por la labor de aumentarla hasta que haya una nueva corrección en las bolsas.

Que en cualquier momento de aquí a final de año va a producirse una corrección del 10% desde el último máximo que marquen las bolsas es algo que pondría la mano en el fuego, y estoy convencido de que no me quemaría.

Estoy en línea con lo que señala Mike Wilson, estratega jefe de renta variable estadounidense de Morgan Stanley, que cree que el S&P 500 sufrirá una corrección del 10% antes de que finalice 2021, tal y como publicó elEconomista el pasado martes.

Con esto no quiero decir que haya que vender bolsa y que no haya oportunidades interesantes que puedan ser aprovechadas, pero si compran más bolsa lo ideal sería utilizar la liquidez resultante de vender alguno de los componentes de su cartera, y en Ecotrader estamos eligiendo aquellos valores que tienen menos momento alcista o que en la última caída perdieron soportes que no encajan con el contexto de fortaleza que buscábamos cuando decidimos comprar.

Mientras el EuroStoxx 50 no pierda soportes de 4.020 puntos soy partidario de mantener y seguir disfrutando de las subidas. Solamente me plantearía vender si la principal referencia europea alcanza de forma vertical, sin corrección previa, el objetivo de los 4.575 puntos.

Si eso sucede sería partidario de reducir la exposición a bolsa hasta niveles del 50% y me iría a tomar el sol a la playa hasta que se forme esa corrección del 10%.