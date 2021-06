Ocho acciones europeas que se beneficiarán del aumento de la inflación, según Bank of America

El notorio aumento de la inflación está haciendo subir los costes de las empresas, pero no es una mala noticia para todas las compañías ni para los inversores. Los analistas de Bank of America (BofA) han encontrado al menos ocho firmas cotizadas europeas que se beneficiarán de la subida de los precios.

Aunque desde la Reserva Federal de EEUU se insiste en que estas presiones inflacionistas son transitorias, mensaje compartido por otras instituciones como el Banco Central Europeo (BCE), no todo el mundo está convencido y es probable que los inversores sigan observando de cerca los datos sobre la inflación durante un buen tiempo.

Teniendo esto en cuenta, BofA ha elegido valores que están viendo "importantes efectos positivos en los beneficios" por el aumento de los precios, otorgándoles a todos ellos la categoría de "compra". Estas son las ocho acciones europeas seleccionadas según su sector:

Transporte

La empresa danesa DSV Panalpina y la alemana Deutsche Post son algunas de las compañías que BofA espera que vean "un crecimiento récord de los beneficios y una expansión de los márgenes en 2021" como resultado de la alteración de la cadena de suministro, con los cuellos de botella como protagonistas indiscutibles de este 2021.

La analista Muneeba Kayani señala en la nota que la congestión portuaria y la escasez de contenedores han tenido "efectos positivos significativos" para los transportistas y las navieras. El reciente bloqueo del Canal de Suez por el buque Ever Given exacerbó esta dinámica. Según Kayani, no se espera que las cadenas de suministro se normalicen hasta el cuarto trimestre de este año.

Aparte de estas circunstancias en lo que a rutas comerciales se refiere, las empresas de transporte también se han beneficiado de la reducción de la capacidad de transporte aéreo, con menos aviones de pasajeros, lo que supone un aumento de las tarifas de flete debido a esta escasez.

Semiconductores

En medio de la crisis mundial de semiconductores, el sector europeo de los chips se ha visto afectado por el aumento de los costes y las limitaciones de capacidad, si bien las empresas han conseguido hasta ahora trasladar estos costes a los consumidores, según el analista del banco Didier Scemama.

La empresa holandesa de semiconductores ASML se ha beneficiado de la escasez mundial de los chips utilizados en los sectores de la automoción, la industria y el consumo, según Scemama. ASML ha elevado sus previsiones de crecimiento de las ventas en 2021 de los dos dígitos a más del 30%, "en gran medida por la demanda sustancialmente mayor de equipos de litografía ultravioleta profunda (DUV, por sus siglas en inglés), utilizados en la automoción, la industria, el consumo y el Internet de las cosas", explica Scemama.

Bancos y aseguradoras

Otro de los analistas de BofA, Alastair Ryan, considera que el banco holandés ING podría ser el principal beneficiario de una mejor perspectiva de crecimiento económico y de la subida de los tipos de interés.

"Si el aumento de la inflación conduce a una recuperación más rápida de los tipos, esto debería ser un viento de cola para el sector, dado el impacto positivo que tendría en los ingresos de los bancos", cree. Del banco 'naranja' el experto destaca también su sólido historial de digitalización, que debería reducir el efecto de cualquier inflación de costes para el negocio.

Esta posibilidad de que los tipos de interés suban como consecuencia de un repunte de la inflación también debería beneficiar a algunas aseguradoras. En BofA apuntan hacia la holandesa ASR y hacia la británica L&G.

"Las compañías de seguros de vida serían las beneficiarias relativas si el aumento de la inflación de los costes conduce a una subida de los tipos de interés", afirman los analistas. "Este es especialmente el caso de las aseguradoras de vida holandesas (ASR), pero el aumento de los rendimientos de los bonos y la mejora de las perspectivas económicas también serían un apoyo para las aseguradoras de vida del Reino Unido (L&G)".

Bienes de equipo

Alexander Virgo, otro de los estrategas del banco de inversión, se queda con el proveedor de automatización industrial Siemens como potencial ganadora de un mayor gasto de capital por parte de las empresas. Es de la opinión de que esta acción podría beneficiarse del hecho de que las limitaciones en la cadena de suministro lleven a las empresas a invertir más en sus propias cadenas.

El analista también se decanta por la sueca Atlas Copco, que fabrica herramientas y equipos industriales. "Creemos que el poder de fijación de precios de Atlas, líder en el mercado, y su mayor capacidad para repercutir en los consumidores cualquier aumento de los precios de las materias primas (dada la alta calidad de sus productos y su elevada cuota de mercado) también contribuirán a impulsar un rendimiento superior de los beneficios/acciones hasta 2022 en un entorno inflacionista", zanja Virgo.