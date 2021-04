¿Dónde están detectando los inversores una nueva burbuja? Bank of America dice que no es en las acciones

La liquidez abunda y los mercados se muestran espumosos, como se dice en jerga bursátil. Las políticas expansivas ha propiciado un alza en el precio de los activos que preocupa a unos cuantos y motiva a seguir invirtiendo a otros tantos. En este escenario, no pocas voces avisan ya de potencial burbuja y los inversores parecen estar detectando una muy clara. Pero no, no se trata del mercado de valores.

Pese a que muchos títulos están rondando máximos históricos, la encuesta mensual de gestores de fondos de Bank of America (BofA) señala que los inversores no ven amenaza de burbuja en las bolsas.

"Sólo el 7% de los inversores cree que el mercado de renta variable estadounidense se encuentra en una burbuja, el 25% piensa que se trata de un mercado alcista en fase inicial y el 66% de un mercado alcista en fase tardía", escriben el jefe de estrategia inversora del banco, Michael Hartnett, y su equipo en el informe relativo a la encuesta de abril.

El sondeo también revela que los inversores han invertido más dinero en renta variable, con una sobreponderación neta del 62% y cerca de sus máximos históricos. Asimismo, incluye que el 34% de los inversores cree que el S&P 500 tendrá una evolución sobresaliente frente a un 28% que considera que esta se dará en los mercados emergentes.

¿Dónde está entonces el peligro de burbuja? Según el 74% de esos gestores de fondos globales, en el bitcoin. La criptomoneda sigue imparable y este martes ha vuelto a alcanzar un máximo histórico al tocar los 63.000 dólares. La salida a bolsa esta semana de la plataforma de intercambio de criptodivisas Coinbase ha espoleado aún más a una cotización que va récord tras récord en el último año.

El bitcoin se acerca a las acciones tecnológicas a largo plazo como inversión preferida. Fuente: BofA

Cuando BofA pregunta a los gestores por la inversión preferida, siguen contestando, como el mes pasado, que las acciones tecnológicas a largo plazo (un 32%), pero el bitcoin, que se mantiene como segunda opción (un 27%), gana terreno respecto a la encuesta de marzo, al contrario que los valores relacionados con la tecnología. De hecho, este sector ha experimentado una fuerte caída desde el 80% que registró en la prospección de septiembre del año pasado.

La prospección del banco también recoge que el 53% de los inversores espera que el rendimiento de los valores value supere a los growth, un punto porcentual más que el mes pasado, en tanto que un 24% cree que las empresas de baja capitalización superarán a las más grandes (once puntos porcentuales más que en marzo) y el 45%, los bonos high yield frente a los high grade. En localización de activos por sector, en la encuesta se ve a los inversores rotar de utilities y productos básicos a bancos industriales, tecnología y salud, con un 30%, un 25% y un 10%, respectivamente.

A nivel macro, el optimismo prevalece, con el 85% de los encuestados esperando beneficios a nivel global en los próximos 12 meses y un 90% previendo que la economía sea más fuerte de aquí un año. El 50% de los encuestados, a su vez, piensa que la recuperación es en forma de 'V', mientras que un 37% sostiene que tiene forma de 'U' o 'W'.

En cuanto a posibles riesgos, el 32% de los gestores de fondos temen que se dé un taper tantrum en el mercado de bonos y opinan que es el riesgo más alto para la economía global, seguido por la inflación, considerado por el 27% y las subidas de impuestos, por el 15%, en tanto que el covid-19 se queda fuera del 'top 3' y solo el 15% de los encuestados considera un riesgo la distribución de la vacuna. Respecto a la inflación, pese a haber bajado un puesto respecto al mes anterior, el 93% de los gestores de fondos espera que sea más alta en los próximos 12 meses.