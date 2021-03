Goldman Sachs mira al pasado y asegura que las bolsas están lejos de una burbuja

La prolongada racha alcista que viven los mercados bursátiles ha hecho que desde hace un tiempo se disparen las advertencias de una potencial burbuja que no tardará en explotar. Sin embargo, como ocurre con el enconado debate en torno a la inflación, el presagio de unos es la negación rotunda de otros. Los analistas de Goldman Sachs lo tienen claro: no es que no vaya a haber burbuja, es que ni siquiera está cerca.

Si bien las acciones de las principales bolsas mundiales rondan niveles récord, los estrategas del banco de inversión estadounidense dicen que muchas de las características de una peligrosa burbuja brillan de momento por su ausencia en los parqués.

Para apuntalar su visión, en Goldman se han fijado en históricas burbujas bursátiles como la tulipomanía en los Países Bajos en la década de 1630, la de los ferrocarriles de 1873 en EEUU y la de las puntocom a finales de los 90.

Fijado ese marco, los estrategas del banco liderados por Peter Oppenheimer describen el proceso en una nota para clientes como "una rápida aceleración de los precios y las valoraciones que crea un reclamo poco realista sobre el crecimiento y los rendimientos futuros".

Aunque el banco de inversión reconoce la existencia de "focos de exuberancia" y algunas subidas excesivas de precios en la renta variable estadounidense, sus analistas sostienen que eso no significa necesariamente que se esté formando una burbuja más amplia y "sistémicamente peligrosa". La reciente subida del índice S&P 500, y en particular del sector tecnológico, es impresionante pero no extrema, dicen los expertos.

La actual racha alcista del S&P 500 queda lejos de otros 'subidones' que acabaron en burbuja. Fuente: Goldman Sachs

Otro indicador de burbuja es la idea de que "esta vez es diferente", con una narrativa que justifica nuevas formas de valorar las empresas. Pero, según los analistas de Goldman Sachs, esta vez no es diferente, y el principal argumento que apoya la subida de los precios en este momento radica en la corriente principal de opinión: los tipos de interés son bajos.

Del mismo modo, añaden, los signos típicos de riesgo sistémico, como un mayor apalancamiento en el sector privado y un colapso de los ahorros, no están presentes. Además, el repunte de los valores se desarrolla en el contexto de una concentración del mercado en empresas que crecen rápidamente, generan efectivo y transforman su industria, como es el caso de las citadas grandes tecnológicas, agregan.

De hecho, centrándose en las Big Tech, el análisis reconoce que aunque se pueden trazar paralelismos a partir del hecho de que en las burbujas del pasado se generó un gran entusiasmo en torno a un sector concreto que llevó a una concentración del mercado, en el caso de las FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google), que han llegado a dominar los índices y la atención de los inversores, esto no es solo representativo de un período de transformación en la tecnología, sino que los fundamentos respaldan a estas empresas.

"Hay signos de complacencia y un mayor optimismo en el mercado", concluyen los estrategas de Goldman en el informe de 46 páginas titulado Bubble Puzzle del que se hace eco Bloomberg. "Sin embargo, los factores fundamentales que impulsan el mercado y la etapa inicial del ciclo económico sugerirían que estamos lejos de una burbuja o un mercado bajista".