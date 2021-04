Es preferible esperar para comprar bolsa con Europa al borde de los 4.000 puntos

Aunque leves, las subidas de esta semana han dejado nuevos máximos en las bolsas europeas, con el índice EuroStoxx rozando los 4.000 puntos. Pero no será momento de elevar exposición hasta que la sobrecompra que hay en el mercado se alivie y se produzca una consolidación de las alzas hasta, al menos, los 3.784 puntos.

Semana atípica en las bolsas europeas, dado que solo ha habido cuatro jornadas con los telones subidos en las principales plazas del Viejo Continente. Esto no ha impedido que Europa haya seguido avanzando, aunque levemente esta vez, en su zona de máximos históricos, incluso acercándose por momentos los 4.000 puntos del EuroStoxx 50, algo que no sucedía desde el año 2008. En todo caso, en los últimos días no se han publicado importantes datos macro más allá de los de producción industrial de Alemania y Francia, que han sido algo peores de lo esperado, y todo se ha centrado en la pandemia. Por un lado, la incidencia sigue subiendo en una cuarta ola de forma preocupante en Centroeuropa (algo menos en España) y, por otro, el ritmo de vacunación sigue acelerándose en todos los países, que esperan ya para la próxima semana la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson tras la confusión creada en torno a la de AstraZeneca. Más allá de esto, ha sido la Administración Biden la que ha acaparado los titulares de la prensa salmón en los últimos días, con su propuesta de instaurar, a nivel internacional, un tipo mínimo de impuesto de sociedades.

Así, en estas cuatro sesiones, el EuroStoxx 50 se ha anotado un 0,8%, mientras que las bolsas alemana y francesa han ascendido un 0,8% y un 1,1%, respectivamente. El Ibex, por su parte, se ha quedado algo atrás, con una caída del 0,14%. Al otro lado del Atlántico, donde sí se han celebrado las cinco jornadas de bolsa habituales, las subidas han sido mayores, cercanas a un 2% en el S&P 500 y superiores a los 3 puntos en el Nasdaq 100 hasta la media sesión del viernes.

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, apunta que "es momento de disfrutar de las compras realizadas en las últimas semanas pero no hay que caer en el error de subir más la exposición porque esta situación podría cambiar y dar comienzo una fase correctiva, que será perfecta para limpiar la sobrecompra y realizar nuevas compras orientadas a medio plazo".

"Viendo lo que pasó en otras situaciones parecidas de sobrecompra, no me sorprendería ver cómo el EuroStoxx 50 puede llegar a batir la resistencia psicológica de los 4.000 puntos, donde ha frenado a corto plazo, para buscar la zona de los 4.100/4.150 puntos, desde donde podría formar una caída hasta el entorno de los 3.784 puntos o, en el peor de los casos, los 3.620 puntos. Precisamente ahí es donde recomendamos esperar antes de realizar nuevas compras con una visión de medio/largo plazo y que deberían tener como principal objetivo la zona de los altos que marcó el EuroStoxx el año 2007, en los 4.575 puntos", concluye el experto.

Compañías y sectores

En esta inusual semana para la bolsa española, que se iniciaba el martes, Iberdrola se ha convertido en la protagonista. Se trata de la única del sector de las renovables en terminar la semana en verde, pese a las caídas generalizadas de sus compañeras, tras conocerse que la Administración Biden ha abierto una investigación por presunto dumping de varios productores y exportadores de componentes eólicos españoles. Iberdrola se coronó, de este modo, como la compañía más alcista del selectivo español en esta semana de abril, con un alza del 4,3%. Seguida de Grifols (+3,7%) y Acerinox (+3,5%).

En el otro lado de la moneda, es Cellnex quien se erigió la más bajista de este periodo, con su cotización ajustándose al precio de la suscripción preferente de las acciones de la ampliación de capital. Siemens Gamesa, con una caída del 4,7%, y CIE Automotive, con pérdidas del 4,2%, completan el grupo de los tres peores valores del Ibex 35 durante esta semana.

En Europa, el sector alimentario lideró la semana mientras que, por el contrario, el energético, fue el más bajista.

Mejor semana del euro en el año

En el resto de los mercados, uno de los movimientos más destacados ha sido el del euro, que vuelve a apreciarse frente al dólar. En esta ocasión, ha firmado su mejor semana de todo el año, con un rebote de más del 1% que lo deja cotizando en 1,188 dólares por euro.

El petróleo, por su parte, pone fin a la semana en negativo, descendiendo al entorno de los 63 dólares por barril de Brent. Pierde un 2,8% en este periodo y retorna a los niveles que marcaba en el mes de febrero.