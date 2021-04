La Administración de Biden aboga por un tipo impositivo mínimo global para las empresas

Jose Luis de Haro Nueva York

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, abogó el lunes por imponer un tipo impositivo mínimo para las empresas a nivel mundial como parte de su plan para costear la ambiciosa propuesta de infraestructuras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 2,3 billones de dólares. Yellen tiene previsto reunirse virtualmente con sus homólogos esta semana con motivo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional.

"La competitividad va más allá de cómo se comportan las empresas con sede en EEUU frente a otras empresas en las licitaciones de fusiones y adquisiciones a nivel mundial", explicó la principal funcionaria del Departamento del Tesoro en un discurso ante el Consejo de Asuntos Globales de Chicago. "Se trata de asegurar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que recauden suficientes ingresos para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan equitativamente la carga de la financiación del gobierno".

El plan de Biden busca generar unos ingresos de alrededor 2 billones de dólares a lo largo de 15 años para costear el desembolso en infraestructuras que presentó en sociedad el miércoles pasado. Entre sus principales medidas, el demócrata aboga por incrementar el impuesto de sociedades del 21% al 28% así como los impuestos mínimos sobre los ingresos de las empresas estadounidenses en el extranjero y dificultaría que las empresas de propiedad extranjera con operaciones en EEUU se beneficien del traslado de beneficios a países de menor tributación fiscal.

Biden aboga por elevar el impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas estadounidenses en el extranjero al 21%, calculado país por país. Esto podría crear una desventaja significativa para las empresas patrias que operan en los mercados extranjeros, ya que se enfrentarían a los impuestos que sus homólogos de fuera de EEUU no tienen. Por eso, la idea de un impuesto mínimo global coordinado es tan crucial para los planes de la Administración estadounidense, según señaló el Wall Street Journal.

Paralelamente, el propio Biden indicó este lunes que no le preocupa que su plan para aumentar la factura fiscal de las principales empresas patrias pueda frenar la recuperación económica del país. De hecho, al ser preguntado por este asunto Biden respondió reconoció que la subida del impuesto de sociedades hasta el 28% no le preocupa "en absoluto".

"No hay pruebas de ello", recalcó la mismo tiempo que recordó cómo existen 51 o 52 grandes compañías de la lista Fortune 500 que "no han pagado un solo centavo en impuestos durante tres años".

Según publicó la semana pasada el Institute on Taxation and Economic Policy, un think tank especializado en materia tributaria, al menos 55 de las mayores empresas de EEUU no pagaron impuesto de sociedades a nivel federal en su último ejercicio fiscal, a pesar de obtener importantes beneficios antes de impuestos en el país.

Esta empresas representaron a varias industrias y en conjunto disfrutaron de casi 40.500 millones de dólares en beneficios antes de impuestos durante el año fiscal 2020, según sus informes financieros anuales. El impuesto de sociedades a nivel federal para las empresas del país es del 21%. Las 55 corporaciones deberían haber pagado un total colectivo de 8.500 millones de dólares para el año si hubieran enfrentado dicha tasa fiscal durante el año pasado. Sin embargo recibieron 3.500 millones de dólares en rebajas fiscales.

El total de las exenciones del impuesto de sociedades para 2020, incluyendo los 8.500 millones de dólares de evasión fiscal y los 3.500 millones de dólares de reembolsos, asciende a 12.000 millones de dólares.