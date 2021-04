Inversores de EEUU piden aplicar el 'ojo por ojo' con China para competir en igualdad de condiciones

El covid-19 no solo no ha frenado sino que ha acelerado la pugna entre EEUU y China. Esto provoca que no pocos actores económicos reclamen medidas para nivelar el campo de juego entre ambas potencias. Uno de ellos es Kevin O'Leary, presidente de O'Shares ETFs.

Reconociendo que es un "poco halcón" con respecto a China, O'Leary ha pedido que se tomen medidas "extremadamente agresivas" para nivelar el citado campo de juego económico. En concreto, ha instado a EEUU a hacer que las empresas chinas se enfrenten a barreras en el mercado estadounidense que, según él, son similares a las que las empresas estadounidenses enfrentan en China.

Eso podría incluir la exclusión de acciones chinas en los listados de los mercados estadounidenses y la exclusión de las empresas chinas del sistema judicial norteamericano, ha expuesto O'Leary en una entrevista a CNBC, añadiendo que él es fabricante en China pero se enfrenta a barreras para vender en ese mercado. "No puedo vender mi producto allí, y sin embargo ellos disfrutan de esos beneficios en Norteamérica y en Europa", ha subrayado el célebre inversor.

"En el punto álgido de esto, quitar sus acciones de las bolsas en EEUU o impedirles el acceso a los tribunales porque nosotros no tenemos acceso a los suyos", ha propuesto el inversor como próximos pasos. Varias empresas chinas ya han sido retiradas de la Bolsa de Nueva York este año.

La rivalidad en temas como el comercio y la tecnología se ha agudizado entre EEUU y China en los últimos años. El presidente Joe Biden ha dicho que Washington y sus aliados tienen que responsabilizar a China por sus "abusos y coacciones que socavan los cimientos del sistema económico internacional".

Sin embargo, O'Leary cree que los países europeos no adoptarán una postura firme contra China porque dependen de ella. "Esta idea de que vamos a formar una coalición no va a suceder", ha zanjado. Los países europeos "no pueden permitirse el golpe" de perder el negocio de China, pero EEUU tiene margen de maniobra porque su economía sigue siendo la mayor del mundo, piensa el inversor, para quien la "política correcta" era la que estaba aplicando Donald Trump, ya que "China entiende las amenazas".