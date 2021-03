Robinhood ofrece a los usuarios efectivo para nuevos depósitos según llegan los cheques de 1.400 dólares

Justo cuando millones de estadounidenses comienzan a recibir cheques de estímulo de 1.400 dólares del Gobierno, la app de trading sin comisiones Robinhood está ofreciendo a algunos de sus usuarios bonificaciones por nuevos depósitos.

Bajo el programa 'Robinhood Cash Rewards', algunos de los usuarios de la plataforma pueden obtener un crédito en su cuenta que va desde 10 dólares por un depósito de 200 dólares hasta 250 dólares por un depósito de al menos 15.000 dólares en las próximas dos semanas. La oferta se pone en marcha apenas unas semanas después de que el cofundador de Robinhood fuera interrogado por los legisladores bajo acusaciones de incitar a los usuarios a operar en exceso.

Una portavoz de Robinhood ha salido al paso señalando que la promoción no está relacionada con el programa de estímulo del Gobierno y que la plataforma realiza este tipo de ofertas con regularidad, informa Bloomberg. No obstante, ha declinado especificar con qué frecuencia se ha hecho anteriormente. "Esta promoción no está disponible para el público en general", recoge Robinhood en su sitio web. "Para ser elegido y recibir una recompensa en efectivo, debe ser usted destinatario directo del correo electrónico original de Robinhood".

Los cheques de estímulo destinados a suavizar el golpe económico de la pandemia se están enviando a los estadounidenses después de que el presidente Joe Biden firmara la semana pasada la ley que recoge el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. Aunque muchos de los beneficiarios utilizarán el dinero para cubrir sus necesidades básicas, no pocos ciudadanos lo ahorrarán o lo invertirán.

En los mercados se ha especulado con la posibilidad de que las acciones y las criptodivisas se vean impulsadas por los cheques mientras las redes sociales se han llenado de publicaciones sobre cómo gastar el "estímulo". Los cheques del año pasado contribuyeron a un aumento vertiginoso de la renta variable estadounidense y ayudaron a elevar las criptodivisas como el bitcoin a niveles récord. Al mismo tiempo, Robinhood atrajo a millones de nuevos usuarios a su plataforma, ya que las operaciones entre los inversores minoristas se dispararon durante los confinamientos.

Hace apenas unas semanas, la plataforma se apresuró a recaudar miles de millones en nuevo capital, y desde entonces se ha enfrentado a un mayor escrutinio. En febrero, los legisladores interrogaron al cofundador Vlad Tenev sobre el modelo de negocio de la empresa y el papel que desempeña para más de 13 millones de inversores minoristas, muchos de ellos jóvenes y que se sumergen en los mercados por primera vez. Sobre la mesa, un punto clave: el hecho de que los ingresos de la empresa aumentan cuanto más frecuentemente operan sus usuarios.

La audiencia del 18 de febrero en el Congreso se produjo apenas unos meses después de que los reguladores de Massachusetts presentaran una demanda en la que se acusaba a Robinhood de exponer a los usuarios a "riesgos de negociación innecesarios". La demanda decía que la empresa está incumpliendo su norma de actuar en interés de sus usuarios.

Robinhood ha respondido diciendo que su plataforma no fomenta el comercio excesivo y que su interfaz de usuario elegante y simplificada es simplemente el resultado de escuchar los deseos de sus usuarios. La empresa ha dicho en repetidas ocasiones que está desempeñando un papel crucial en los mercados financieros al ayudar a un grupo joven y diverso de operadores a invertir.

Tenev declaró que la mayor fuente de ingresos de Robinhood es el pago por flujo de órdenes, un sistema por el que el broker envía las operaciones de los usuarios a empresas financieras como Citadel Securities, que a su vez ejecutan las órdenes y pagan a Robinhood. El acuerdo es habitual y se estila en el sector, pero ha causado revuelo.