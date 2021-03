¿Intentan los foreros de Reddit golpear ahora a los bajistas con las hipotecas? Rocket Companies sube más de un 20%

Las acciones de Rocket Companies han empezado a subir más de un 20% este martes al poco de abrirse la sesión en la Bolsa estadounidense. Este alza en la cotización del proveedor de hipotecas online se produce sin que haya novedades aparentes en torno a la misma en las últimas 24 horas -viene de subidas previas por sus buenos resultados en 2020- y todo apunta de nuevo a los foreros de Reddit, ya que en los últimos días la empresa ha aparecido en las salas de chat y, lo más importante, la cotizada tiene algo que atrae con fuerza a los foreros: importantes posiciones cortas de los fondos de cobertura.

Casi el 40% de las acciones disponibles de la compañía se venden al descubierto y su nombre está en la parte alta de la lista de empresas estadounidenses con mayores apuestas cortas de los fondos de cobertura, según datos de FactSet recogidos por CNBC.

Un reclamo más que goloso para estos inversores minoristas obsesionados con las acciones 'meme' que en los últimos meses han intentado tomar Wall Street a golpe de short-squeeze (repentino aumento de los precios que ahoga las posiciones cortas existentes).

Entre las publicaciones más populares en el célebre subforo de Reddit WallStreetBets, una de ellas apuntaba directamente hacia la empresa y rápidamente sumaba más de 1.700 comentarios: "Me gusta Rocket. 1,7 millones de dólares con todo incluido, vamooos YOLO ("You Only Live Once", solo se vive una vez, el lema preferido de estos foreros).

Esta subida de Rocket podría ser una señal de que la avalancha minorista que se vio en GameStop a principios de año sigue siendo un factor a tener en cuenta pese a que en la empresa de videojuegos el fenómeno se desinfló en cierta manera, no sin haber infligido antes un severo correctivo a varios fondos de cobertura que operaban en corto.

Cabe recordar que cuando una cotización con un abultado porcentaje de posiciones cortas se dispara repentinamente, los vendedores en corto se ven obligados a cubrir sus posiciones para limitar sus pérdidas. Para cerrar estas posiciones tienen que comprar las acciones y por tanto la cotización sube más aún.

Lo cierto es que los últimos resultados de Rocket no desentonan con su halo verde en el parqué. La compañía registró ganancias más fuertes de lo esperado en el cuarto trimestre de 2020, concretamente un aumento del 277%. Estos resultados, conocidos el pasado jueves, suponen un récord tras un año en el que el especialista en préstamos hipotecarios participó en el rally de la vivienda de EEUU.

Ya esa jornada las acciones de Rocket subieron hasta un 18% y la compañía declaró un dividendo especial de 1,11 dólares por acción, según un comunicado el jueves. Todo esto impresionó a algunos analistas de Wall Street. Wells Fargo elevó ligeramente su precio objetivo y subió su estimación de ganancias.