¿Quién es Jaime Rogozinski? El creador de WallStreetBets al que el propio foro de Reddit expulsó por su avaricia

2021 no ha empezado de forma nada normal para Wall Street. Los últimos zarandeos a valores prácticamente residuales han sido protagonistas de una historia que podría acabar en película de Hollywood al estilo La gran apuesta o El Lobo de Wall Street. Unas subidas inesperadas promovidas por un foro de Internet (WallStreetBets), dentro de la comunidad de Reddit, que nació en 2012 bajo el liderazgo de Jaime Rogozinski. Un internauta al que sin embargo, sus propios seguidores acabaron echando por la avaricia del éxito.

Reddit lleva desde hace varios años siendo bastante conocido en el mundo millennial, sobre todo en la sociedad estadounidense. Una web que ha dado con la llegada de 2021 uno de sus grandes pelotazos: revolucionar el mismísimo parqué de Wall Street.

Todo gracias al foro WallStreetBets (WSB), que con cerca de 1 millón de jóvenes inversores decide espolear empresas por simplemente ser de su agrado. Pero como el propio Reddit, esta comunidad de apuestas en bolsa lleva ya tiempo haciendo de las suyas aunque ahora sí ha conseguido ganarse el agrado de todo el mundo por las impresionantes subidas de compañías 'perdidas' como GameStop, Blackberry o AMC.

Nacida en 2012 bajo el amparo de Jaime Rogozinski (Jartek, como nombre de usuario) con el fin de "crear un foro para que los inversores jóvenes compartiesen ideas comerciales, especialmente aquellas de mayor riesgo", más de ocho años después de su creación se ha convertido en el subreddit (término derivado de Reddit) más grande sobre comercio y una de las comunidades en línea más populares para aquellos que se inician en bolsa.

Rogozinski, despedido por "monetizar el éxito"

Sin embargo y pese a que durante estos ocho años Rogozinski se ha mantenido como el líder de la comunidad, en abril de 2020 fue destituido como moderador. El motivo no fue otro que el voto del resto del foro en su contra por considerar que "había monetizado el éxito".

A través de su libro How Boomers Made the World's Biggest Casino for Millennials ('Cómo los Boomers -término referido al babyboom- hicieron del mundo el casino más grande para los Millennials'), Rogozinski explicó el nacimiento de su comunidad así como los trucos que llevaron a miles de jóvenes a invertir en la bolsa norteamericana con el fin de "hacer dinero de una forma rápida".

"Usan el comercio de acciones como un videojuego o para hacer memes"

Un tomo con el que el internauta consiguió dar el salto a la fama, pero que sin embargo acabó por costarle la expulsión. Hecho el dinero, además la comunidad le acusó de estar involucrado en intereses externos y promocionar una competición de trading. Todo ello, contrario a las reglas de Reddit.

Ya sin su histórico líder, en los últimos meses WSB ha seguido con sus movimientos hacia la bolsa hasta que recién estrenado 2021 ha pegado su gran golpe y por el que ha dado el salto a la fama como foro. "Usan el comercio de acciones como un videojuego o para hacer memes", ha llegado a decir Rogozinski de los que fueran sus foreros a los que ahora felicita por "convertirse en historia".

El apoyo de Elon Musk ha dado un impulso al foro que ni ellos mismos imaginaron

Muestra de ello es uno de los últimos tuits de Elon Musk. A través de la red social que ha dado la fama a WSB, el fundador de Tesla promovió sus movimientos con el simple juego de palabras 'Gamestonk' (por GameStop y el nombre despectivo de acciones). Un nuevo empuje para el foro de Reddit que ya mira cara a cara a Wall Street decidido a dar un nuevo golpe a base de meme.