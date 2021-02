Yellen destapa las debilidades del bitcoin y la criptodivisa se hunde hasta un 16% en el mercado

La secretaria del Tesoro del Estados Unidos, Janet Yellen, ha hablado muy claro sobre el futuro de las criptodivisas. El resumen es que el bitcoin podrá ser un activo de inversión, pero no llegará a ser un medio de pago porque es muy ineficiente, según la secretaria del Tesoro. Además, Yellen ha reconocido que estudiarán el lanzamiento de un dólar digital en el futuro, un proceso que aún no ha comenzado.

Yellen aseguró este lunes que el bitcoin sigue sin establecerse como método de pago y es "una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones", después de que la criptomoneda se disparara las pasadas semanas y haya sido adoptada por empresas como Tesla para ciertas operaciones.

Tras estas declaraciones, el bitcoin, la criptomoneda más popular y con mayor capitalización, se desploma por segunda jornada consecutiva, cerca de un 16% en la sesión de este martes, después de alcanzar el pasado domingo su máximo histórico, por encima de los 58.000 dólares (47.635 euros).

La criptodivisa ha perdido más 10.000 dólares en menos de dos días, ya que ha pasado de los 58.350 dólares (47.922 euros) del domingo, su récord hasta ahora, a los 45.300 dólares (40.035 euros) a los que cotiza ahora, según datos de Bloomberg. El bitcoin ya bajó un 4% el lunes y en la jornada de hoy cae casi el 12%.

El desplome de la divisa se puede deber a varias informaciones, entre las que destaca el duro discurso de Janet Yellen contra este criptoactivo. No obstante, algunos analistas también vinculan el descenso de la criptomoneda a un comentario en Twitter del consejero delegado de Tesla, Elon Musk, en el que apuntaba que probablemente el bitcoin y el ether, la segunda criptodivisa más empleada, estaban demasiado altos.

"Si tienes menos dinero que Musk deberías tener cuidado"

Otros multimillonarios han secundado los comentarios de Musk. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg Television que no es un fanático del bitcoin, ya sea por razones ambientales (utiliza mucha energía) o por las inversiones realizadas por personas como Musk, que no son el prototipo de inversor medio en el mundo.

"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcoin suba o baje", aseguraba Gates. "Creo que la gente que no tiene tanto dinero de sobre también se dejan llevar por estas modas, así que no soy optimista con el bitcoin, y mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon probablemente deberías tener cuidado".

Yellen ha sido muy clara sobre el bitcoin. En un evento virtual celebrado por el diario The New York Times, Yellen consideró que "la cantidad de energía que se consume al procesar transacciones" con bitcoin es "asombrosa".

Habrá que explorar el 'dólar digital'

"No creo que el bitcoin sea un mecanismo de transacciones ampliamente usado", señaló Yellen en la entrevista virtual. No obstante, Yellen se mostró a favor de seguir explorando la posibilidad de un "dólar digital", mantenido por la Reserva Federal y basado en la tecnología blockchain como el resto de criptomonedas.

En opinión de la que fuera presidenta de la Reserva Federal, un dólar digital podría ser "más rápido, seguro y barato para realizar pagos", pero existen condicionantes que deben resolverse antes.

Yellen dijo que se deben aclarar dudas sobre el impacto que tendría en el sistema bancario, ya que podría suponer la salida de depósitos de entidades tradicionales hacia la Reserva Federal y tal vez lo más adecuado es que el banco central sea solo un mayorista de este tipo de método de pago digital.

La última racha alcista del bitcoin se inició precisamente tras la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares (1.236 millones de euros) en esa criptodivisa.

El bitcoin se desploma y pierde los 50.000 dólares

La tendencia alcista se acentuó después de que la empresa de medios de pago Mastercard y el banco BNY Mellon anunciaran días más tarde que permitirían el uso de criptomonedas en sus servicios.

El ether también cae con fuerza, ya que ha pasado de los 1.975 dólares (1.623 euros) del domingo (su máximo histórico) a los 1.500 dólares (1.233 euros) a los que cotiza ahora.