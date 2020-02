La 'tormenta perfecta' que ha sorprendido al euro y podría destrozar todas las previsiones del mercado

Tras un mal 2019 para el euro, los analistas y bancos de inversión habían apostado por un 2020 en el que el dólar empezase a ceder algo de terreno y el euro remontase en el cruce con el 'billete verde'. Sin embargo, una 'tormenta perfecta' para la divisa comunitaria amenaza con destrozar todas las previsiones y debilitar al euro: el coronavirus, un BCE que no descarta más bajadas de tipos, problemas con la sucesión de Merkel, malos datos en Alemania... la tormenta tiene muchos frentes y por ahora el euro se ha depreciado un 3,3% frente al dólar en lo que va de año, mientras que algunos analistas dan opciones a una paridad temporal en el cruce de divisas más importante del mundo.

BofAML: "El euro sigue cayendo y eso a pesar de que ya se encuentra infravalorado, principalmente frente al dólar"

Con un 2019 marcado por el estancamiento del comercio internacional y la casi recesión de Alemania e Italia, el 2020 amanecía como un año menos problemático. Los primeros datos de pedidos industriales en el 'motor' de la Eurozona, el fin a las negociaciones del 'Brexit' o los brotes verdes en algunos emergentes podían hacer los activos denominados en euros más atractivos e impulsar el tipo de cambio de la divisa. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido hasta el momento, con el coronavirus siendo el principal catalizador de esta nueva incertidumbre que presiona a la baja a la divisa única. Ahora, cuando China estornuda Europa se resfría. "El euro se encuentra en una tormenta perfecta y los riesgos a corto plazo continúan. El análisis técnico es bajista", señalan en una nota los economistas de Bank of America Merryll Lynch (BofAML).

Tal ha sido el viraje que James Athey, gestor en Aberdeen Standard Investments, reconocía a la agencia Bloomberg que el euro caerá hasta los 1,05 dólares -el consenso de los analistas preveía en diciembre un euro en 1,15 dólares para 2020-, pero existe el riesgo de que "caiga temporalmente a una zona más baja y llegue a la paridad con el dólar". Este pronóstico es quizá el más bajista de los que se han escuchado en los últimos días, pero analizando la gráfica del euro en las últimas semanas el color rojo acapara casi todo el espacio.

El índice euro cae a mínimos de mayo de 2017

Este movimiento no es solo contra el dólar, el índice que publica diariamente el Banco Central Europeo del euro (pondera su tipo de cambio con las divisas de las principales potencias comerciales) muestra que el euro está mínimos desde mayo de 2017, es decir, mínimos de más de dos años y medio.

"El euro está en problemas. Después de apreciarse un 0,5% en términos ponderados con otras parejas comerciales en diciembre, tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, la fuerte victoria de los conservadores en las elecciones del Reino Unido y los brotes verdes en los datos de la zona euro la situación se ha torcido", destaca la nota del banco americano.

Ell 2020 no ha traído alegría: "El euro se debilitó más de un 0,8% en enero y otro 0,8% hasta ahora en febrero. En lo que va de año, se ha debilitado tanto en los movimientos del mercado de riesgo como los que no conllevan riesgo. Se ha debilitado más frente al dólar, el yen y el franco suizo, seguido por del dólar canadiense y la libra esterlina. Esto a pesar de que el euro ya se encuentra infravalorado, principalmente frente al dólar", recalcan los economistas de BofAML.

"El consenso del mercado había sido alcista con el euro para este año". El consenso de las casas de análisis apostaban por un euro que terminaría en 1,15 dólares en 2020, hoy cotiza en 1,083 dólares. Algunas como Societe Generale pronosticaban en su informe de diciembre sobre previsiones de forex que el euro acabaría en los 1,20 dólares este año. Desde BofAML justifican este descarrilamiento de las previsiones (por ahora porque aún queda mucho año), asegurando que "el euro ha sido golpeado por una tormenta perfecta, con casi todo en contra en lo que va del año. Seguimos siendo positivos en el euro durante todo el año, pero los riesgos a corto plazo pueden permanecer a la baja".

El coronavirus ha afectado de forma negativa al euro a través del deterioro en el sentimiento de riesgo global y a través de las expectativas sobre comercio internacional (la zona euro puede sufrir un descenso de las exportaciones hacia China por el coronavirus). Al principio del brote, el pánico llevó a los inversores a refugiarse en activos denominados en dólares, lo que fortaleció al 'billete verde' respecto a otras divisas. "Sin embargo, aunque cada vez más pruebas sugieren que el virus está siendo contenido y los activos de riesgo han comenzado a funcionar nuevamente, el euro sigue debilitándose aún más", comentan desde BofAML.

Por otro lado, la comunicación del BCE también ha contribuido, sin querer, a la debilidad de la divisa única. El euro se depreció después de la reunión del BCE de enero. "En cualquier caso, no está claro para nosotros si los mercados deben tomar la advertencia de Lagarde (el BCE no está en piloto automático) como hawkish o dovish". Si el banco central se abre a mover sus políticas principales puede ser tanto para endurecerlas (hawkish) como para hacerlas más expansivas (dovish). No obstante, el vicepresidente del BCE reconocía recientemente que aún hay espacio para hacer más recortes de tipos, pese a que la tasa de depósito ya está en el -0,5%. Esto ha podido ser interpretado como una pista: el BCE sigue apostando por hacer más para que la inflación conjunta se acerca al 2% pese a los efectos secundarios de sus políticas.

La evolución política en la Eurozona también ha debilitado al euro, aseguran los expertos del banco estadounidense. "La renuncia de Kramp-Karrenbauer fue una sorpresa y abre de nuevo la carrera para reemplazar a Merkel en Alemania, lo que aumenta la incertidumbre. La coalición del gobierno italiano también da signos de fragilidad", arguyen estos expertos.

Al mismo tiempo, los datos EEUU siguen siendo sólidos. "Sorprendentemente para estar en la etapa final del ciclo económico en EEUU, con un desempleo ya muy por debajo de las estimaciones de la tasa natural, el crecimiento del empleo continúa fuerte, con el último dato de empleo muy por encima de las expectativas del mercado. En comparación con el desempeño todavía débil de la economía de la Eurozona, EEUU todavía parece resistente. También creemos que EEUU se verá menos afectado que la economía de la Eurozona por la desaceleración en China y los efectos colaterales del coronavirus".

El último dato de inflación en EEUU mostró un crecimiento de los precios del 2,5% anual, por encima del objetivo que marca la Reserva Federal, cuyo mandato dual incluye el pleno empleo. Los precios crecen y el mercado laboral se muestra fuerte y con vida, lo que deja pocas excusas a la Fed para bajar tipos. Con todo esto, el euro cotiza prácticamente plano en los 1,083 dólares por cada unidad de la divisa única, mínimos de más de dos años y medio.