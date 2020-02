La confianza de los inversores en la Eurozona cae menos de lo esperado en febrero por el impacto limitado del coronavirus en la economía

La confianza de los inversores en la Eurozona cae en febrero de forma moderada y menos de lo esperado por el consenso de mercado. Así lo refleja el índice elaborado por la agencia alemana Sentix a través de encuestas a 1.086 inversores (257 de ellos institucionales), que se mantienen optimistas porque el impacto del coronavirus surgido en Wuhan (China) sea "limitado" y no impida la esperada recuperación económica.

El indicador publicado este lunes se sitúa en el segundo mes del año en 5,2 puntos, cayendo "solo 2,4 puntos", "de forma moderada", después de tres meses de subidas, como explica en nota de prensa Manfred Hübner, director general de Sentix.

En enero creció a 7,6 puntos y la previsión del consenso de analistas era que el índice bajara este mes a 4,1 puntos. Sin embargo, la referencia ha sido más positiva de lo pronosticado. "Aún hay esperanza de que la economía continúe recuperándose", explica Hübner en el informe publicado hoy.

Este experto alemán recuerda que 2020 comenzaba con "un claro escenario de recuperación para la economía global" ante la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que reducía las tensiones arancelarias entre las dos mayores potencias del planeta. Pero el brote del coronavirus cambió la situación "significativamente".

Beginning of the year there was a clear upswing scenario for the global #economy, the outbreak of the corona virus in China has changed the situation. However, the effects on the economy have been relatively limited from the point of view of the investors. https://t.co/Tya4rhGFEQ pic.twitter.com/uV8GfCnL1K