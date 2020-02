Wall Street corrige de sus máximos históricos por la cautela ante el repunte del coronavirus

Al igual que sus homólogas asiáticas y europeas, la bolsa de Nueva York se viste hoy de rojo. Wall Street corrige este jueves de forma moderada desde los máximos históricos que marcó hace menos de 24 horas. El motivo de fondo que hace que la precaución predomine hoy en los parqués es el repunte del coronavirus surgido en Wuhan. El índice Dow Jones se mueve sobre los 29.400 puntos; el S&P 500, en torno los 3.370; y el Nasdaq 100, alrededor de los 9.570.

Pese a las caídas de hoy, Wall Street sigue en "una indomable subida libre", como afirma Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. Esta es la situación técnica más alcista que existe.

Para que su clara tendencia positiva cambiara, el Nasdaq 100, "el índice más fuerte", debería descender bajo los 9.200 puntos, que es por donde actualmente discurre su directriz alcista tal y como explica este experto. Para ello tendría que descender un 3,8% desde sus niveles actuales.

"La tendencia que define el principal índice tecnológico es claramente alcista y, de momento, no vemos nada que sugiera un techo dentro de la misma", insiste. Ayer marcó un nuevo máximo (de cierre) de todos los tiempos en los 9.613,20 enteros. Pero no fue el único: el Dow Jones lo hizo en las 29.551,42 unidades y en S&P 500 en las 3.379,45.

Con todo, el director de Estrategia de Ecotrader opina que "Wall Street se encuentra más en una situación de mantener que de comprar". Para esto último aconseja "esperar con toda la paciencia del mundo que los índices norteamericanos acometan una consolidación más amplia" que lleven al Nasdaq 100 a los 8.700 puntos.

En el plano corporativo hoy toca destacar a Cisco Systems. Sus acciones se desploman más de un 6% esta jornada tras presentar los resultados de su primer semestre fiscal. Redujo su beneficio un 8,9%.

Cautela por el coronavirus

Un día más, la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus, denominado oficialmente Covid-19, marca la evolución de los mercados de todo el mundo.

Inversores y analistas se han mostrado tranquilos en las pasadas sesiones por la moderación en el aumento del número de contagiados y fallecidos por esta enfermedad cada día.

Sin embargo, las autoridades chinas han confirmado que solo este miércoles se han dado 14.840 nuevos casos de contagio y 242 muertes. Este marcado incremento se debe a un cambio en el método de cálculo de los casos.

No obstante, el pesimismo no gana la batalla. Los índices norteamericanos corrigen pero, como se ha dicho, no pierden niveles que les hagan mostrar debilidad. Tampoco lo hacen las bolsas europeas.

El petróleo se gira al alza

Además, fuera de la renta variable, el petróleo se gira al alza tras cotizar a lo largo de la mañana en terreno negativo. Ha llegado a ceder un 2%.

En la tarde de ayer comenzó a moderar el rebote de los dos últimos días ante los datos semanales de inventarios en Estados Unidos, como explicó Aitor Méndez, analista de IG en España. Ahora vuelve a crecer un 1%.

El crudo West Texas, de referencia en EEUU, sube sobre los 51 dólares el barril. En lo que va de año pierde un 15,5% (empezó 2020 en los 66 dólares el barril). Y es que esta materia prima ha sido de las más afectadas por el temor al Covid-19.

Ayer mismo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió de que el crecimiento del consumo de crudo será este año un 19% inferior a lo estimado hasta ahora. Los analistas están a la espera de que el cártel confirme (o no) que aumentará los recortes de la producción.