Las bolsas de Europa invitan a no descartar una corrección de mayor calado

Apenas restan unas cuantas horas para que Reino Unido deje de formar parte de la UE de manera oficial. Un acontecimiento que en las últimas sesiones ha quedado eclipsado por las noticias sobre las victimas mortales que ha causado ya el coronavirus, la búsqueda de un tratamiento para su curación y las medidas para contener su avance, pero que, sin embargo, tiene una relevancia elevada en el panorama económico.

Algo que no hace más que reforzar la idea que se mantiene desde Ecotrader de que el riesgo de que la corrección bajista de las últimas sesiones siga profundizando todavía es alto.

Así lo entiende Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "Los alcistas no han sido capaces de cerrar el hueco que abrieron a comienzos de semana a la baja, y eso es algo imprescindible en mi opinión para poder hablar de fortaleza a corto plazo y de un contexto más consolidativo que correctivo en próximas fechas", asegura el experto, que añade que "hay que ser pacientes antes de volver a comprar bolsa".

"Los índices europeos siguen lejos de cerrar ese hueco, lo que invita a no descartar una corrección de mayor calado, que podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar la zona de giro potencial de los 3.595 puntos e incluso los 3.525 puntos, cuyo alcance supondría un ajuste del 38,20% de Fibonacci y de la mitad respectivamente de toda la subida desde los mínimos de agosto", asegura Cabrero.

En el caso del Ibex 35, por su parte, esta zona se encuentra en los 9.562 puntos. "Consideraríamos precipitado descartar un contexto de corrección más profundo, hasta cuando menos la zona de los 9.225 puntos, que es el objetivo teórico mínimo de caída del patrón bajista en forma de doble techo que confirmó tras perder soportes, y posteriormente hasta la zona de los 9.100/9.000", sentencia Cabrero.

En EEUU pese a las ligeras subidas vividas en la parte final de la sesión, Wall Street no consiguió de momento cerrar los huecos que generaron a la baja el lunes. "En un contexto de fortaleza tan potente como el que está viviendo Wall Street, que no olvidemos que se encuentra en subida libre absoluta, no sería sorprendente que para aliviar la sobrecompra opte más por consolidar lateralmente, consumiendo tiempo, que por corregir en profundidad".

