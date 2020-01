Wall Street corrige desde máximos históricos con la mirada puesta en los resultados empresariales

Wall Street vuelve a abrir sus puestas tras el festivo de este lunes. Los índices de la bolsa de Nueva York cotizan con descensos moderados, corrigiendo así desde los máximos de todos los tiempos en los que acabaron la semana pasada. El Dow Jones cotiza en torno los 29.300 puntos y el S&P 500, alrededor de los 3.300. Los inversores están pendientes de las cuentas trimestrales de las distintas compañías que hoy las publicarán, como Netflix e IBM. Y también dirigen su mirada a Davos (Suiza), donde se celebra el Foro Económico Mundial al que finalmente ha acudido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La renta variable norteamericana sigue el rumbo bajista que hoy marcan las plazas de Europa. Pero donde realmente han empezado las ventas ha sido en las bolsas asiáticas esta madrugada, especialmente las chinas (la bolsa de Shanghai ha perdido un 1,4%).

Los motivos son dos: en primer lugar, la bajada de calificación a la deuda de Hong Kong por parte de la agencia Moody's (el índice Hang Seng ha cerrado hoy con una caída del 2,8%); y, en segundo lugar, por el riesgo de pandemia por un nuevo coronavirus en Asia.

Este ya ha provocado la muerte de cuatro personas en China. Antecedentes como la gripe aviar no alientan al optimismo. Y menos si se tiene en cuenta que este fin de semana se celebra el Año Nuevo chino, una festividad que suele "comportar un incremento del número de viajes con el consiguiente riesgo de contagio", como señala el Departamento de Análisis de Renta 4 en su informe diario. Sectores como el turismo, las aerolíneas y el lujo ya sufren las consecuencias.

Subida libre absoluta

Pese a las bajadas de hoy, no hay de qué preocuparse en la bolsa de Nueva York. "Una subida libre absoluta es la situación técnica más alcista que existe y Wall Street se encuentra en la misma desde comienzos de noviembre pasado", explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

"Ni la sobrecompra de corto plazo ni la vertical subida de las últimas semanas está amedrantando a unos alcistas que siguen manteniendo el control absoluto de la situación", insiste el experto.

¿Y cómo saber cuándo se acabará la 'fiesta'? Según Cabrero, no habrá "ningún signo de agotamiento comprador mientras el S&P 500 no cierre una semana por debajo de los mínimos de la semana anterior, algo que no sucede desde comienzos de octubre pasado".

"Los últimos mínimos semanales los ha establecido el S&P 500 en los 3.265 puntos", señala el analista técnico.

Nueva tanda de resultados

Las referencias que pueden cambiar la tendencia de Wall Street en el más corto plazo son, sin duda, los resultados de las compañías cotizadas. Sin ir más lejos, hoy rinden cuentas tras el cierre de la sesión IBM y Netflix. Antes lo harán Halliburton y United Airlines.

Las acciones de IBM esperan las cuentas de la compañía con ascensos moderados mientras la plataforma de streaming retrocede cerca de un 1%. En el caso de Netflix, los analistas tendrán la lupa puesta sobre todo en el número de suscriptores. Es más, el "fuerte crecimiento" de las suscripciones "es crucial" para que los títulos de Netflix no se queden rezagados respecto los de otars grandes tecnológicas, opina Haris Anwar, analista de Investing.com.

Trump en Davos

Asimismo, los inversores tendrán la mirada dirigida a la ciudad suiza de Davos donde, como es tradición, se celebra el Foro Económico Mundial en el que este año participa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su comparecencia, el mandatario ha presumido de sus logros económicos desde que llegó a la Casa Blanca. Entre otras cosas, ha asegurado que la relación comercial de Estados Unidos con China, país con el que comenzó una guerra comercial hace más de un año, "nunca ha sido mejor".