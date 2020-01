Wall Street se apoya en los resultados y en la 'macro' para ir a por más récords: el Dow Jones ya sondea los 29.200

Lo toros siguen mandando en Wall Street. La bolsa de Nueva York cotiza la sesión de hoy con más ascensos y, en consecuencia, supera los máximos históricos marcados ayer mismo. El índice Dow Jones se mueve con holgura sobre los 29.100 puntos y el S&P 500 cotiza por encima de los 3.300. Los inversores celebran el dato de las ventas minoristas de diciembre de EEUU, que han cumplido con los pronósticos de los analistas. Y también pesan en el parqué las cuentas corporativas conocidas hoy, destacando las de Morgan Stanley, cuyas acciones se disparan.

The sky's the limit. Parece que esa es la filosofía que mueve a la renta variable norteamericana. "Los alcistas siguen manteniendo el control de la situación", tal y como subraya Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

La bolsa de Nueva York registró ayer mismo máximos de todos los tiempos. El Dow Jones cerró una sesión por encima de los 29.000 puntos por primera vez en su historia. Y, si se atiende a análisis técnico, la 'traca' aún no ha terminado.

"Wall Street no mostrará ningún signo de agotamiento comprador mientras el S&P 500" no cierre una sesión bajo los 3.250 puntos "y el Nasdaq 100 haga lo propio perdiendo soportes análogos en los 8.900 puntos", asegura el experto de Ecotrader.

Es más, Cabrero no aconseja plantearse recoger beneficios mientras dichos soportes se mantengan.

Buenos datos 'macro'

Los índices norteamericanos se apoyan un día más en las cuentas corporativas para superarse a sí mismos. La recién estrenada temporada de resultados ha continúa este jueves con los balances de Morgan Stanley y Bank of New York Mellon.

Ambas entidades han publicado sus cifras antes de la apertura. Ayer hicieron lo propio BlackRock, Goldman Sachs y Bank of America, entre otras.

En el plano económico, Wall Street sigue pisando fuerte un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vice primer ministro de China, Liu He, firmaran la Fase 1 del acuerdo comercial entre las dos naciones.

Este pacto no supone la paz entre las dos mayores potencias del mundo, ya que Washington mantiene aranceles sobre productos del gigante asiático por valor de unos 360.000 millones de dólares, pero sí es un paso más hacia ella. El propio Trump ha defendido esta tarde en su cuenta personal de Twitter (su canal habitual de comunicación) que es "uno de los mejores acuerdos comerciales que se haya hecho nunca". "Nunca ha habido algo así en la historia de EEUU", ha asegurado en el mismo mensaje.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT!